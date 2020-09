Es geht wieder um das Naturbad: Während die ersten Arbeiten bald beginnen sollen, wird bereits das zweite Teilprojekt geplant. Immerhin soll nächstes Jahr wieder die Saison eröffnet werden. Dieses Jahr dagegen blieb das Bad geschlossen. (Vasil Dinev)

Bassum. Ein Jahr müssen die Bassumer auf ihr Naturbad verzichten. Das hat zum einen was mit dem Coronavirus zu tun und zum anderen mit den Planungen, das Bad hübscher zu machen. Nun geht es aber langsam an die ersten Umsetzungen. Wie berichtet, wird das Mammutprojekt „Attraktivierung Naturbad“ in zwei Teile geteilt. Während der erste bereits im Herbst umgesetzt wird, muss der zweite noch genauer geplant werden. Und genau damit beschäftigt sich der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Sport in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 15. September, ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen. Die Sommerpause ist rum.

Und das zweite Teilprojekt hat es in sich: Neubau Wirtschafts- und Sanitärgebäude, Eingangsbereich, Brücken, Verbindungsweg und Wohnmobilstellplätze – all das soll realisiert werden. Die Ideen dazu stammen von einer Kreativgruppe und der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Naturbad“. Das oberste Ziel ist es derweil, „ein architektonisches und freiplanerisches Highlight für Bassum zu schaffen“, wie es der Erste Stadtrat Norbert Lyko mitteilt. Dabei soll die Zielgruppe erweitert werden. Nicht nur für einen angenehmen Badebetrieb sollen die Gäste kommen, sondern auch für kulturelle Events. „Dies insbesondere, weil nicht damit zu rechnen ist, dass das Bad in den Sommermonaten ständig mit über 1000 Badegästen gefüllt ist“, wie Lyko betont.

Für den Eingangsbereich soll ein knapp 30 Meter langer Fußweg angelegt werden, damit der Stiftspark auch durch den Parkplatz erreicht werden kann. Außerdem soll eine kleine Fußgängerbrücke über den Abzugsgraben gebaut werden. Vorteil dadurch: Die Besucher des Stiftsparks könnten auch die Angebote des Naturbads leichter nutzen. Eigentlich sollte der Gehweg von der Wassermühle Richtung Süden aufgewertet werden, allerdings „empfiehlt die Verwaltung, aus Gründen der Kostenersparnis den Weg zu einem späteren Zeitpunkt herzurichten“, lässt Lyko wissen.

Versammlungen und Sport möglich

Was aber kommen soll, das ist das moderne Wirtschafts- und Sanitärgebäude mit Bistroangebot. Das derzeitige Gebäude muss ersetzt werden. Dabei soll das Bistro über eine großzügige Terrasse verfügen, „die je nach Witterung auch zu einer Beach-Bar erweitert werden kann“, nennt der Erste Stadtrat weitere Nutzungsmöglichkeiten. Außerdem könne das Bistro von Besuchern des Stiftsparks genutzt werden, ohne das Naturbad-Gelände zu betreten. Gerade dieses Angebot „ist elementar für den Bade- und Freizeitbetrieb des Naturbades“. Denn dadurch werde die Aufenthaltsqualität erhöht. Und nicht nur das: Die Innenräume sollen multifunktional nutzbar sein, sodass etwa auch Versammlungen abgehalten oder Sporteinheiten absolviert werden können.

Damit es auch sicher im Naturbad zugeht, soll noch ein neuer Beobachtungspunkt in Beckennähe kommen. Wo, das wird noch mit dem Planungsbüro Polyplan diskutiert. Klar ist aber: „Der Standort sollte nicht das Gelände zersiedeln oder den freien Blick der Gäste stören.“

Optisch aufgewertet wird das Technikhaus/Wohnhaus. „Die Fassade ist in keinem guten Zustand und stark verwittert“, macht Lyko klar. Wegen des Geldes gibt's keinen Neubau, dafür soll mit Massivholz inklusive Wärmedämmung gearbeitet werden. Denn, wie das Haus jetzt aussieht, „schadet es dem Bild eines attraktiven Naherholungsgebietes“, ist Lyko überzeugt.

Last but not least: die Wohnmobilstellplätze. Reisen mit den Fahrzeugen liegt grade im Trend und Bassum will vom Hype profitieren. Um das zu schaffen, „ist es jedoch notwendig, die entsprechende Infrastruktur für Übernachtungsgäste bereitzustellen“, weiß der Erste Stadtrat. Heißt konkret, dass Stellplätze kommen müssen, ebenso wie die Strom- und Wasserversorgung. Was noch nicht umgesetzt wird, ist eine Entsorgungseinrichtung. Die nächste Möglichkeit bestünde beim Klärwerk. „Der Weg dorthin ist zumutbar, wie Beispiele anderer Kommunen bestätigen“, führt Lyko an. Kreativgruppe und interfraktionelle Arbeitsgruppe liebäugeln derzeit mit sechs Stellplätzen, die auf dem Parkplatz in Richtung Teich und Mühle anzulegen wären.

Nun aber zu den Kosten: Diese können derzeit nur geschätzt werden, bewegen sich aber laut Sitzungsvorlage um die 1,13 Millionen Euro. Einberechnet ist zum einen eine Spende über 300 000 Euro und zum anderen die mögliche Förderung der ZILE-Richtline (Höhe: 200 000 Euro). Allerdings müssten die Kosten bis zu den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr genauer kalkuliert werden.



Die Sitzung am Dienstag, 15. September, beginnt um 19 Uhr im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen, Hauptstraße 16. Die Sitzung ist zwar öffentlich, allerdings ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt. Interessierte können sich bei Simone Weßels im Rathaus der Stadt Bassum unter 0 42 41 / 84 83 anmelden. Sollten bereits alle Plätze belegt sein, werden weitere Personen auf einer Warteliste aufgenommen und im Falle eines frei gewordenen Platzes kontaktiert. Natürlich ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, Desinfektionsmittel werden am Eingang zur Verfügung gestellt.