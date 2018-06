Gesungen wurde es von Kathrin Hinneburg vom Hanse-Swing-Project. Mit der Verpflichtung dieser Band gelang dem Bassumer Kulturforum ein weiterer Coup und auch Gründer und Schlagzeuger Wolf Grezesch freute sich darüber: „Dass hier die Stadt mit ihrem Kulturforum solche Auftritte ermöglicht, ist etwas Besonderes, wir kommen gerne wieder." Angefangen hatte das Konzert vor der Begrüßung durch Berthold Kollschen mit einem anderen bekannten Stück: "In A Mellow Tone". „Es muss ja nicht immer Dixieland sein, es kann ja auch mal swingen“, meinte Kollschen und konnte viele bekannte Gesichter unter den Gästen entdecken.

Dann ging es Schlag auf Schlag weiter, als Metapher für den Schlagzeuger, der nicht einfach die bekannten Kompositionen aus den Dreißigern ankündigte, sondern auch noch die Entstehungsgeschichten beisteuerte, wie die vom „Papermoon“, die auf eine unglückliche Liebesgeschichte zurückzuführen ist. „It´s Delovley“ sei entstanden, als Cole Porter mit seiner Yacht in einen Hafen eingelaufen sei und seine Frau beim Anblick dieses Wort erfunden habe, das in keinem Lexikon zu finden sei.

Mit der Stimme von Kathrin Hinneburg wurde es genau wie „Summertime“ zum ganz großen Klangerlebnis für die Zuhörer. Begeisterungsrufe und viel Beifall waren der Lohn für sie und die Band, die sie einfühlsam begleitete: Andreas Hinrichs am Piano, Iwan Romero an Saxofon und Klarinette, Ralf Stahn am Kontrabass und eben Grezesch am Schlagzeug, der eine Erklärung für den „blauen Mond“ im nächsten Stück lieferte. Die Farbe Blau stehe für Wehmut, Melancholie.

Und es folgten weitere Geschichten: Nur einem Duke Ellington gelinge es aus zwei Tönen – C und G – ein Lied zu komponieren, das dann weltberühmt geworden sei. Die Gäste genossen das Zuhören und sparten auch bei diesem Stück nicht mit Sonderapplaus für die Soli, die die Musiker als echte Könner auswiesen. Und es ging weiter mit einer echten Gangstergeschichte, die sich um den Auftritt von Duke Ellington im legendären Cotton Club rankte und für den Cotton Club-Inhaber tödlich endete. „Ich soll aufpassen, dass meine Geschichten nicht länger werden als die Lieder, hat mir gerade mein Pianomann gesagt“, musste Grezesch in der Pause schmunzeln, als er genau für das Erzählen gelobt wurde. Im Jahr 2004 hat er das Hanse-Swing-Project gegründet. Nachdem er Paul Kuhn gehört habe, sagte der Musiker.

„Die Band ist toll und kann gerne noch einmal wiederkommen“, lautete der einhellige Tenor des Publikums, das anfangs die gewohnten Lokalmatadoren School House Seven zu vermissen schien. Dann ging es weiter mit Songs aus dem großen amerikanischen Songbook: „Let´s Do It, Fall In Love“ und dann eben das berühmte „Summertime“, das einen Höhepunkt im Gesang von Hinneburg markierte, die auch den nächsten Titel von Cole Porter „Sale For Love“ effektvoll in Szene setzte. Und es gab eine letzte Geschichte zum letzten Titel: „The Sound Of Music“, komponiert von Richard Rodgers, sei in dem Film der Trappfamilie mit Ruth Leuwerick zu hören.