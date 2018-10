Lordi kommen im August ebenfalls nach Sulingen. (Lars Fischer)

Bis zur nächsten Auflage des Reload-Festivals ist es zwar noch hin, die Veranstalter haben jetzt trotzdem die ersten Bands bekannt gegeben: Airbourne, Of Mice & Men, Clawfinger, Agnostic Front, Lordi, Walls Of Jericho, Massendefekt, Nasty, Jinjer und Thundermother werden auf dem Gelände zu hören sein.

Während die Männer der australischen Hard-Rock-Band Airbourne schon zweimal auf dem Gelände in Sulingen zu Gast waren, ist es für die US-amerikanische Metalband Of Mice & Men das Debüt. Die 1991 gegründete Crossover-Band Clawfinger, vor allem bekannt durch „Do What I Say“ und „Biggest The Best“, löste sich eigentlich im Jahr 2013 auf – vereinzelt kommen sie aber für Konzerte noch immer zusammen. Ihre Ursprünge hat die Formation in Schweden und Norwegen.

Ebenfalls mit reichlich Erfahrung kommt Agnostic Front zum Reload-Gelände. Seit 1982 machen sie – mit fünfjähriger Pause in den 1990er-Jahren – gemeinsam Musik, die vor allem dem New York Hardcore zuzuordnen ist. Eines ihrer bekanntesten Stücke ist „Gotta Go“. Einem breiteren Publikum dürfte die finnische Heavy-Metal-Band Lordi bekannt sein.

Auf diversen Festivals unterwegs

2006 traten sie für ihr Heimatland beim Eurovision Songcontest an – und holten mit 292 Punkten den Sieg mit dem Stück „Hard Rock Hallelujah“. Walls Of Jericho stammen aus den Vereinigten Staaten und sind bereits seit 1998 mit ihrem Metalcore gemeinsam aktiv. Mit ihrem Album „No One Can Save You From Yourself“ landeten sie auf Platz 60 der deutschen Album-Charts.

Aus Meerbusch bei Düsseldorf stammen die vier Männer von Massendefekt. Mit Punkrock sind sie auf diversen Festivals unterwegs, 2016 traten sie als Vorband von AC/DC in Düsseldorf auf. Die Band Nasty stammt aus Belgien und präsentiert sogenannten Beatdown-Hardcore. Sie tourten unter anderem schon mit Madball, Deez Nuts und Suicidal Tendencies in zahlreichen Ländern Europas.

Die Gruppe Jinjer stammt aus der Ukraine, ihr Musikstil enthält nach eigenen Angaben ebenso Elemente des Death- und Progressive Metal wie des R&B, Hip Hop und Soul. Als Einfluss bezeichnen sie unter anderem Cypress Hill. Den Abschluss der ersten Runde macht die Band Thundermother aus Schweden. Sie traten unter anderem schon auf dem Wacken-Festival auf.

Weitere Informationen zum Reload-Festival, das vom 22. bis 24. August 2019 in Sulingen stattfindet, gibt es im Internet unter der Adresse www.reload-festival.de, Tickets sind bereits bei www.metaltix.com, www.eventim.de, in der Volksbank Twistringen und bei Shock – Records & Coffee in Osnabrück erhältlich.