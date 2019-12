Birte Bolte (links) betreut künftig die Angehörigen-Selbsthilfegruppe. (Vasil Dinev)

Syke. Wird jemand krank, kann er in der Regel mit Mitgefühl und Anteilnahme rechnen. „Gute Besserung!“ ist ein feststehender Begriff, mit dem man bei Erkrankungen von Erkältungen bis gebrochenen Knochen den Betroffenen eine schnelle Genesung wünscht. Menschen, die an Geist und Seele erkrankt sind, hingegen haben immer noch mit Vorurteilen und Klischees zu kämpfen. Depressionen, Psychosen, Schizophrenie, Angststörungen, Panikattacken – „wenn jemand nicht so funktioniert wie gewünscht, entspricht das nicht dem Bild, das heutzutage gilt: erfolgreich, leistungsstark“, hat Carola Gähler, Leiterin des Regionalverbands Awo-Trialog, der psychisch erkrankte Menschen betreut, schon häufig feststellen müssen.

Nicht viel besser ergeht es den Angehörigen von psychisch kranken Menschen. Zu dem Gefühl der Hilflosigkeit, wenn ihre Lieben psychisch erkranken, gesellt sich noch allzu oft das Klischee, dass bei psychischen Erkrankungen „etwas schief gelaufen ist in der Kindheit“, wie Carola Grähler sagt. Das ist natürlich vollständig falsch, wissen Fachleute. Die Bandbreite psychischer Erkrankungen ist immens, und ihre Ursachen ebenso vielfältig. Ein Unfall, der Verlust eines geliebten Menschen oder unangenehme Erlebnisse können eine Phobie, Angstzustände oder Depressionen auslösen. Wie bei anderen Krankheitsverläufen auch, gibt es dabei ebenso Höhen und Tiefen. Ein Wechselbad der Gefühle – nicht nur für die Erkrankten sondern auch für die Angehörigen. Während es für die psychisch Erkrankten jedoch ein „sehr differenziertes Unterstützungssystem“ gibt, wie Joachim Schröder, bis September 2018 Leiter des Awo-Trialogs in Syke, sagt, gibt es für Angehörige – nichts. „Das ist nicht vorgesehen.“

„Dabei bleibt man ja immer betroffen, bleibt die Mutter, der Bruder, der Partner oder die Tochter“, sagt Schröder. Diese haben im Gegensatz zu den Erkrankten jedoch kaum eine Chance, Unterstützung zu bekommen. „Ärzte behandeln die Erkrankten und wenn keine Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht vorliegt, sind die Angehörigen raus.“ Es sei „ja auch richtig, dass die Hoheit über die Behandlung beim Erkrankten selbst liegt“, betont er. Doch für die Angehörigen ist das schwierig. Zumal trotzdem „erwartet wird, dass man als Angehöriger unterstützend wirkt“, weiß Bärbel Schönemann, eine dieser Angehörigen. Sie ist daher sehr froh, dass Awo-Trialog seit 1999 eine Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch erkrankter Menschen anbietet.

Einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag ab 19.30 Uhr, treffen sich Angehörige im Gleis 1 zum Erfahrungsaustausch. Seit 2001 wurde sie – mit Unterbrechungen – von Joachim Schröder geleitet. Nun übernimmt Birte Bolte. Die 37-jährige Ergotherapeutin ist seit 2005 bei Awo-Trialog angestellt und weiß, worauf es ankommt. „Es geht nicht darum, mit tollen Tipps um die Ecke zu kommen“, betont sie. Hilfe und Unterstützung geben sich die Mitglieder der Gruppe gegenseitig, sie sieht sich eher als Moderatorin. „Meistens wird anfangs gefragt, ob jemand besondere Probleme hat“, schildert Bärbel Schönemann ein typisches Treffen. „Ist das der Fall, wird das vorgestellt. Manche haben dann einen Tipp dazu.“ Joachim Schröder ergänzt: „Oft hilft es auch schon, sich das Problem von der Seele geredet zu haben.“

Ansonsten sprechen die Teilnehmer über aktuelle Probleme oder was ihnen sonst auf dem Herzen liegt. So beschäftigt die Mitglieder derzeit die Frage: Was wird mit meinem Angehörigen, wenn ich nicht mehr helfen und unterstützen kann, zum Beispiel aus Altersgründen? Da ist dann doch auch die Expertise von Birte Bolte gefragt. Mit 15 Jahren Berufserfahrung in diesem Feld kennt sie sich im System aus, weiß wo und wie man Hilfe anfragen oder auch bekommen kann. „Da kann ich dann auch den einen oder anderen Tipp geben.“

Entlastend wirkt in der Selbsthilfegruppe jedoch vor allem das Wissen, dass in diesem Kreis Menschen sitzen, die einfach nachvollziehen können, wovon man redet. Bei Freunden, Bekannten, Nachbarn fehle häufig einfach das Verständnis oder es gebe Vorbehalte, sagt Bärbel Schönemann. „Eine psychische Erkrankung verändert das soziale System“, weiß Carola Gähler. Dabei sei ein soziales Netz wichtig. Vor allem für Angehörige, damit sie leisten können, was „irgendwo von ihnen erwartet wird“.

„Man hat keine Vorstellung“

Dabei wissen viele Angehörige das am Anfang gar nicht. „Man hat keine Vorstellung davon, was einen erwartet“, sagt das Ehepaar Schönemann. Viele betroffene Angehörige kommen daher zunächst, um Rat zu suchen, wie ihren erkrankten Angehörigen geholfen werden kann. „Es gab auch schon Ratsuchende, die erstmal nur wissen wollten, wie sie ihre Angehörigen zu einer Therapie motivieren können“, erinnert sich Schröder. Dabei hilft Awo-Trialog auch, doch genau deshalb ist dies ausdrücklich nicht Teil der Selbsthilfegruppe für die Angehörigen.

„Viele sind deshalb anfangs etwas enttäuscht, weil es eben nicht darum geht“, weiß Bärbel Schönemann. Doch bei der Angehörigen-Gruppe wird viel Wert darauf gelegt, dass das Befinden, die Sorgen und Nöte derjenigen im Mittelpunkt stehen, die zwar betroffen sind, gleichzeitig aber auch zu einem gewissen Teil zum Zuschauen verdammt sind. Und da tut es gut zu erfahren, dass es andere gibt, die das Gleiche durchmachen – und das alles ohne Zwang. Das Angebot ist kostenlos und es besteht weder eine Anwesenheits- noch Anmeldepflicht. „Wir freuen uns, wenn jemand Bescheid sagt, aber das muss nicht sein“, sagt Birte Bolte. „Man wird auch freundlich begrüßt, wenn man ein Jahr nicht da war“, versichert Bärbel Schönemann mit einem Lächeln. Niemand wird kontrolliert, doch wenn jemand, der sonst regelmäßig dabei ist, dann längere Zeit nicht kommt, ruft in der Regel einer aus der Gruppe an und fragt nach. Doch das komme selten vor. Manche Kontakte bestehen schließlich schon seit der Gründung der Gruppe. So kennt man sich und telefoniert auch so schon mal. „Man geht gerne hin, es ist einfach eine nette Runde“, sagt Bärbel Schönemann.

Bei der Angehörigen-Selbsthilfegruppe sind zudem alle willkommen. „Sie müssen keinen Angehörigen haben, der von der Awo betreut wird“, betont Joachim Schröder. „Wir sind offen für jeden, der einen erkrankten Angehörigen hat.“ Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Schwester, Bruder, Cousin, Cousine – der Verwandtschaftsgrad spielt ebenfalls keine Rolle. Wer Unterstützung benötigt, bekommt sie auch. „Die Grenze ist die eigene Betroffenheit“, unterstreicht Schröder. Berührungsängste müsse dabei niemand haben. Für eine Gruppe, die bereits seit so langer Zeit besteht – ohnehin ungewöhnlich, wie Schröder sagt – sind die Mitglieder sehr offen für Neue. „Das ist wirklich bemerkenswert“, hebt er hervor. Und versichert: „Es gibt viele, die gerne bereit sind, sich die Sorgen und Nöte anzuhören und eigene Erfahrungen zu teilen.“

Wer Fragen zu der Gruppe hat, kann sich vorab unter der Rufnummer 0 42 42 / 9 66 10 21 bei Birte Bolte informieren.