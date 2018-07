Nicht nur die schlichte Dederon-Schürze gehörte zum Bekleidungs-Repertoire in der DDR. Es durfte nicht nur praktisch sein, sondern auch schick. (Jürgen Lüdtke)

Syke. Am 3. Oktober 1990 endete die deutsche Teilung mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt, im Jahr 2018, lenkt das Syker Kreismuseum mit einer Sonder-Ausstellung vom 19. August bis zum 28. Oktober den Blick auf verschiedene Aspekte der Textilbereiche und der Modekultur in der ehemaligen DDR – verführt quasi zu einer Zeitreise mit Schätzchen vom Kleiderbügel, die Kinder, Frauen und Männer in der Schule, während der Freizeit oder bei der Arbeit trugen.

Mode in der DDR, gab es die überhaupt? Das wird sich manch einer fragen. Kenner sagen: na klar. "HO" und "Konsum" sorgten in der DDR für manchen Chic, wenn auch die Mangelwirtschaft den Vorschlägen des Modediktats Grenzen setzte. Ab 1970 bot beispielsweise das Geschäft "Exquisit" in seinen Läden hochwertige modische Kleidung an – und zum 20. Jahrestag der Republik wurde sogar ein besonderer Stoff entwickelt. Mit der Jugendmode von "68 kess und farbenfroh" wurden die Jugendlichen im Osten umworben. Und als Ersatz für die West-Levis wurden DDR-Jeans der Marken Boxer und Wisent angeboten.

Textilherstellung in der DDR und Bekleidung auch noch mit dem Etikett Mode zu versehen – da kann doch etwas nicht stimmen, könnte man hier überlegen: War denn die ostdeutsche Frau an sich nicht auf ihre "Dederon"-Schürze eingeschworen? Und verließ sich der zugehörige Mann in seiner Kleidung nicht ebenso vorhersehbar auf ausgebeulte Trainingsanzüge, Feinripp-Unterhose und Kunstfaser-Pullover? Schon erstaunlich, wie fest West-Klischees noch heute hiesige Vorstellungen im Griff haben.

Auch die Meinung, das Non-Plus-Ultra modischen Chics habe sich in "Präsent-20"-Anzügen für die Männer und Rundstrickkostümen für die Frauen erschöpft, hält sich hartnäckig. Und von der Idee eines großen sozialistischen Einheitsgraus will so mancher ebenfalls nicht lassen. Dass der textile Alltag ein ganz anderer war und sich Mode zwischen praktisch und individuell, zwischen Angebotsengpässen und Eigeninitiative, zwischen oft langweiliger Konfektion und kreativer Selbstverwirklichung bewegte, wissen all jene aus Erfahrung, die im Osten Deutschlands lebten.

Aber es ging auch anders: Ende der 1950er-Jahre wurden auf den Schneidertagen in Leipzig und Ost-Berlin die besten Modelle der DDR-Modehäuser prämiert. Die Modezeitschrift Sibylle berichtet in ihrer Ausgabe Nummer drei aus dem Jahre 1957 über die Preisverleihung an Doris Hahn, Inhaberin des Mode-Salons "Doris aus Berlin-Weissensee". Einige interessante Original-Modelle der Designerin aus dieser Zeit werden in der Sonderausstellung in Syke zu sehen sein.

Tragbare, kombinierbare und pflegeleichte Mode waren wichtigste Prämissen für jeden Bekleidungsgestalter östlich der Elbe. Hierfür gab es sogar Vorgaben der allgegenwärtigen Partei- und Staatsführung, die sich – man mag es kaum glauben – auch mit dem Aussehen und modischen Auftritt der oft und gern beschworenen sozialistischen Menschengemeinschaft befasste.

Sieht man von der ganzen ideologischen Verbrämung einmal ab, bleibt eine Kernaussage: Die zu fast 90 Prozent berufstätigen Frauen des ehemals zweiten deutschen Staates benötigten und wollten alltagstaugliche Mode. Also solche, die sich am westlichen Mode-Design orientierte und die bei allen Anforderungen an den praktischen Nutzen von strapazierfähig bis zweckmäßig auch und vor allem chic und modisch sein sollte.

Auf Plakaten, beim Blättern in alten DDR-Katalogen, Modezeitschriften und beim Anfassen von Original-Exponaten ergeben sich im Syker Kreismuseum Antworten, aber auch neue Fragen. Jürgen Lüdtke will mit seinen in mehr als 25 Jahren gesammelten Exponaten und in seinem Vortrag die Besucher vor allem zu "einem Streifzug durch mehr als 40 Jahre textiler Geschichte und Mode der DDR" verführen.

Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 19. August, ab 15 Uhr im Sonderausstellungsraum des Kreismuseums in Syke, Herrlichkeit 65, statt. Nach einer Begrüßung durch Museumsleiter Ralf Vogeding wird Jürgen Lüdtke durch die Ausstellung führen. Zu sehen sind die Exponate dann bis zum 28. Oktober. Am Sonntag, 9. September, wird ab 15 Uhr ein Vortrag zu hören sein mit dem Titel: "Von Nitribit bis Nena – Westdeutsche Modegeschichten aus vier Jahrzehnten". Modedesignerin Sabine Krüger referiert dann im Museum, anschließend führt Jürgen Lüdtke durch die Ausstellung.