Herr Bley, es sind etwa 500 Tage vergangen, seitdem sie ihr Büro im Rathaus bezogen haben. Hatten Sie sich ihre ersten paar Hundert Tage im Amt so vorgestellt, wie sie gekommen sind?

Jens Bley: Ja, weitestgehend schon. Obschon es im Detail natürlich auch arg anders gekommen ist, als wir alle gedacht hatten. Aber was mich und das Amt betrifft, ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe: spannend, zeitintensiv, herausfordernd und vielfältig. Dabei schwebt natürlich über meinen persönlichen Herausforderungen, den Themen im Alltag und den langfristigen Projekten, wie Zentralkrankenhaus und B51, die Corona-Pandemie. Sie hat unser aller und natürlich auch mein Leben privat, aber vor allem beruflich auf den Kopf gestellt.

Hat ihre Zeit bei der Polizei in Bremen Sie gut auf das Amt vorbereitet?

In gewisser Weise schon. Mich hat diese Zeit zwar auch gut umher geschüttelt und gestresst, aber ich kenne Krisensituationen. Ich war oft in Einsätzen und hatte dort auch koordinierende Aufgaben. Natürlich ist meine Rolle als Bürgermeister ganz anders gelagert, aber was die Stressbewältigung und das Bewusstsein der Verantwortung angeht, da hat mir meine Zeit bei der Polizei auf allen Ebenen geholfen.

Wie hat sich der Wechsel angefühlt?

Das ist eine sehr spannende Frage für mich, denn der Dienstantritt als Bürgermeister stellt ja wirklich das Ende einer Reise an. Seit ungefähr zehn Jahren hatte ich mich zuvor mit dem Wechsel der Laufbahn auseinandergesetzt. Es begann, als ich im Bundesministerium des Inneren saß. Dort erwachte nachhaltig mein Wunsch, in die Politik zu gehen. So schloss sich an diese Zeit ja auch mein Verwaltungsstudium an. Als dann jetzt alles zusammen kam, also mein Wunsch, mitgetragen von meiner Familie und der Wille der Bürger, sodass ich das Amt antreten konnte, hat sich das natürlich sehr gut angefühlt. Das war ja nun mal eine Tätigkeit, die ich bereits seit Jahren im Inneren bewegt habe.

Also reine Freude?

Nein, dafür ist das Amt eines Bürgermeisters zu umfangreich und betrifft das Leben zu vieler Menschen. Es schwang auch ein warnendes Gefühl mit. Von der Theorie her kannte ich meine Aufgaben, kannte die Arbeitsfelder, aber ich wagte mich dennoch in unbekannte Fahrwasser. Doch ich fand im Rathaus sofort ein Team, das bis heute hinter mir steht und bei dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle – vom ersten Tag bis heute. Aber letztendlich zeigt auch die aktuelle Lage und alle Herausforderungen, die damit einhergehen, dass man sich nie zu sicher fühlen sollte. Die Fahrwasser bleiben ungemütlich, auch wenn das Rathausboot stabil ist und eine tolle Besatzung hat.

Gab es einen Bereich, der sie trotz Verwaltungsstudium in seiner Komplexität überraschte?

Ja, vielleicht ein stückweit der Bereich der Finanzen. Ich hatte zwar auch ehrenamtlich als Landeskassierer der Polizeigewerkschaft Bremen damit zu tun, aber wenn man zum ersten Mal einen solch großen kommunalen Haushalt vor sich hat, ist das schon eine ganz andere Nummer. Die Finanzen sind der Dreh- und Angelpunkt quasi aller städtischen Projekte. Damit muss sich ein Bürgermeister tagtäglich auseinandersetzen. Das hatte ich im Vorfeld in der Größenordnung nicht realisiert. Auf diese Grundherausforderung für jeden Bürgermeister kommt im Falle von Twistringen und vielen anderen Gemeinden dann noch ein relativ hoher Schuldenstand oben drauf.

Was haben Sie in den vergangenen 500 Tagen gelernt?

Vor allem fachlich und von den Abläufen her habe ich eine ganze Menge gelernt, zu viel, um es aufzuzählen. Aber jeden Tag merke ich, wie wichtig es ist, dass Politik und Verwaltung gut zusammenarbeiten, denn wenn es hier Probleme gibt, hat das Auswirkungen auf die ganze Kommune. Das weiß und lebt man erst wirklich, wenn man im Amt ist.

Wie fühlten Sie sich während des Wahlkampfes angenommen? Sie sind ja kein geborener Twistringer...

Im Rathaus hatte ich nie das Gefühl, ein Fremdkörper von außen zu sein. Während des Wahlkampfes gab es Momente, in denen Kritiker auf mich zukamen. Aber in diesen Zeiten war meine Frau und ist sie auch noch heute ein absoluter Anker. Aber ich verstehe das. Nicht jeder meiner Wähler war sich bestimmt absolut sicher, das Richtige für Twistringen zu tun.

Hatten Sie mit solch einer Zustimmung von knapp 80 Prozent gerechnet?

Nein, das war eine sehr positive Überraschung.

Sie haben sie bereits erwähnt, die Pandemie. Macht Sie Ihnen Angst?

Angst möchte ich es nicht nennen, aber ich habe großen Respekt vor der Situation, und zwar nicht nur als Bürgermeister, sondern mit allen Facetten, die mir zueigen sind: zum Beispiel als Vater, ehemaliger Polizist und eben auch als Kommunalpolitiker. In all diesen Rollen bin ich aber auch überzeugt, dass wir das schaffen können. Wenn ich das nicht für denkbar halten würde, dann hätte ich Angst und zwar große. Die Winterzeit droht indes leider eine ganz furchtbare Zeit zu werden und hier brauch ich auch gar nicht aufzählen, was und wer alles betroffen ist. Ich kann das auch nicht kleinreden: Die Situation ist für viele scheußlich.

Sind die Gefühle als Bürgermeister ähnlich wie die des Vaters Jens Bley?

Ich mache mir natürlich mehr Sorgen um meine Kinder als um Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Aber dennoch glaube ich an eine Vergleichbarkeit der Situation. In allen möglichen Bereichen müssen wir uns an vieles halten, erleben Einschränkungen, wie wir sie bisher nie für möglich gehalten haben, um eben möglichst keine geliebten Menschen zu verlieren. Als Bürgermeister ist es meine Aufgabe Twistringen und seine Bürger, all seine Frauen, Männer, Kinder, Senioren oder sonst wen, der hier lebt und/oder arbeitet vor Schaden, so gut ich kann, zu schützen.

Hat sich für Ihre Familie etwas verändert?

Ja, das war uns allen aber bewusst. Ich habe da oft mit meinen zwei Töchtern, die sechs und acht Jahre alt sind, gesprochen. Und allen war klar: Das, was ich im Rathaus entscheide, kann einen Einfluss auf sie alle haben – leider auch negativ. Man gibt mit der Wahl sein Privatleben teilweise auf. Man wird ja auch so im Alltag mal angesprochen, beim Einkaufen oder auch mal am Gartenzaun. Das ist auch vollkommen okay, auch wenn dann Kritik geäußert wird. Aber die Grenze ist erreicht, wenn meine Frau oder gar meine Kinder verbal angegangen werden.

Kam das vor?

Ja, leider. Es gab Entscheidungen, die nicht nur auf meine Ehefrau, sondern auch auf meine Töchter zurückfielen. Sie traf einiges an Wut.

Wie geht es Ihnen damit?

Schlecht, ich wusste zwar, dass dies passieren kann, aber es quält einen dennoch – besonders an einem Abend. Da hat meine eine Tochter zu mir gesagt, dass sie nicht mehr möchte, dass ich Bürgermeister bin. Das tat sehr in der Seele weh.

Wie geht man damit um?

Im ersten Moment war da natürlich nicht nur Trauer, Angst und Schmerz, sondern ich habe mich auch innerlich sehr aufgeregt. Wieso spricht man mich nicht direkt an? Warum muss meine Tochter in der Schule verbal angegangen werden? Warum sie? Meine Töchter haben als Letzte etwas mit meiner Arbeit zu tun. Aber nach außen musste ich natürlich ruhig bleiben und versuchen, eine Lösung zu finden. Ich habe das dann sehr ruhig mit ihr besprochen.

Wie erklärt man so etwas?

Ich habe ihr erklärt, dass das nichts mit mir als Mensch zu tun hat, sondern mit meiner Funktion als gewählter Bürgermeister, es hat was mit meiner Entscheidung zu tun. Vor allem Kindern fällt es schwer zu differenzieren, wenn ein Klassenkamerad da Wut der Eltern oder sogar eigene Gefühle wegen irgendwas weitergibt.

Haben Sie mit den Eltern der Kinder gesprochen?

Wenn klar nachvollziehbar war, wer dies ist, ja.

Wie reagierten die?

Emotional, auch die haben ihre Perspektive, aber ich versuche dann Verständnis für meine Entscheidung aufzubauen und eben vor allem auch die Problematik klarzumachen, dass die Familie und vor allem die Kinder rauszuhalten sind.

Was haben Sie aus diesen Situationen gelernt?

Ich spreche viel mit meinen Kindern und frage, ob es Probleme in der Schule gibt. Und wenn ich merke, dass da was im Argen liegt, dann gehe ich dem nach. Ich bin ihr Vater, sie sind meine Töchter und es gibt für mich auf Erden nichts Wichtigeres als ihr Glück und Wohlergehen. Aber ich kann sie nicht vor allem behüten, das erlaubt mir mein Amt nicht. Wenn mich dann wer in ihrem Beisein vor der Schule als Bürgermeister anspricht, dann ist das mitunter unglücklich, aber unvermeidbar. Die Situation hat sich zum Glück im Schnitt jedoch auch gebessert. Aber wer mit mir oder meinen Entscheidungen ein Problem hat, der klärt das bitte mit mir, nicht meiner Familie.

Das Interview führte Gerald Weßel

Zur Person

Jens Bley (41)

ist seit Sommer vergangenen Jahres Bürgermeister der Gemeinde Twistringen und beendete mit seiner Wahl eine längere Phase der Unbeständigkeit im höchsten Amt der Stadt in der Mitte des Landkreises Diepholz.