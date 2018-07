Darf ich bitten: Auf dem Bovelmarkt wird nicht nur gekämpft und gegrölt. Auch Markttänze sollen den Besuchern zur Unterhaltung dienen. Und vielleicht ja auch zum Mitmachen anregen? (UDO MEISSNER)

Bassum. Als der Bovelmarkt vor drei Jahren das erste Mal in der wunderschönen Kulisse der Freudenburg stattfand, war es mehr oder weniger ein Experiment. Die Veranstalter, die Bassumer Bovelzumft und die Marktvagabunden, wussten nicht, ob es erfolgreich sein würde. Doch, wer damals dabei war, weiß: Es wurde erfolgreich. Aus weit entfernten Städten und Landen, aber auch aus der näheren Umgebung waren Tausende von Besuchern angereist, um diese Premiere mitzuerleben, die durch die Vielfalt an Warenangeboten, aber vor allem durch das Veranstaltungsprogramm überzeugten.

Viele fleißige ehrenamtliche Hände der Bovelzumft hatten viel zu tun: Sicherung des Geländes, Aufbau der Stände, Aufbau der Spiele für die Zwergenwiese, Erstellung des Schwertkampfgeländes und dazu noch die eigenen Stände und Zelte, die aufgebaut werden mussten. Am Tag zuvor verließen laut Archiv einige Aktive erst um 21 Uhr das Gelände, aber dann konnte der erste Bovelmarkt am letzten Juliwochenende beginnen. 2017 konnte dieser Erfolg noch überboten werden.

Und 2018? Der Bovelmarkt wird am kommenden Wochenende, 28. und 29. Juli, stattfinden und zwar wieder unter bewährter Regie von Bovelzumft und Marktvagabunden. Am Sonnabend beginnt der Markt um 11 Uhr und endet um 22 Uhr. Am Sonntag geht es um 12 Uhr los, um 18 Uhr ist Schicht. Einer der Höhepunkte damals wie heute: die Wahl des Bovelvoigtes. Der bekommt seine Insignien vom Bürgermeister und ist dann „Der Chef“ vom Markt. Krämer und Handwerker, Ritter, Schwertgesellen, Spielleute und Gaukler sind auch in diesem Jahr wieder geladen, um das Volk zu belustigen.

Mit dabei die in Mittelalterkreisen sehr beliebten und bekannten Spielleute von Duivelspack, die ihre Musik selbst als Fun-Folk bezeichnen: Stand-Up-Comedy-Elemente mischen sie mit frechen Liedertexten und meisterhaft dargebotener Musik. Fester Bestandteil ihrer Auftritte ist das Publikum. Mittlerweile ist die Interaktion mit den Menschen vor der Bühne ihr Markenzeichen. Vom Fun-Folk zu den lauten Tönen von Die Vertriebenen: Mit Sackpfeifen und Trommeln wollen sie müde Glieder zum Tanzen bringen. Ein schon alter Bekannter ist der Gaukler Immernochfrank, der mit seinen gekonnten Tricks und witzigen Anekdoten die Besucher in Staunen versetzen wird. Und natürlich die Bovelzumft, die mittlerweile äußerst geübt ist im Schwertkampf und jedem fragenden Gast dafür Rede und Antwort stehen wird. Wenn es dann dunkel wird, werden die Bovelfeuer ihren Auftritt haben und zusammen mit den Laternen weithin leuchten.

Zur Sache

Hauptbühne

Sonnabend, 28. Juli: Eröffnung durch Die Vertriebenen (12 Uhr), Gaukler Immernochfrank (12.30 Uhr), Duivelspack (13.15 Uhr), Markttänze mit den Boveltenzelern (14 Uhr), Die Vertriebenen (14.30 Uhr), Wahl des neuen Bovelvoigtes (15 Uhr), Duivelspack (16.15 Uhr), Immernochfrank, der Gaukler (17 Uhr), Die Vertriebenen (17.45 Uhr), Duivelspack (18.30 Uhr), Immernochfrank, der Gaukler (19 Uhr), Die Vertriebenen (19.45 Uhr), Duivelspack (20.30 Uhr), Feuershow des Bovelfeuers (21.30 Uhr).

Sonntag, 29. Juli: Eröffnung durch Duivelspack (11 Uhr), Immernochfrank, der Gaukler (11.30 Uhr), die Vertriebenen (12.15 Uhr), Markttänze mit den Boveltenzelern (12.45 Uhr), Duivelspack (13 Uhr), Immernochfrank, der Gaukler (13.30 Uhr), Die Vertriebenen (14.15 Uhr), Vereidigung des Bovelvoigtes durch den Bürgermeister (15 Uhr), Immernochfrank, der Gaukler (15.45 Uhr), Duivelspack (16.30 Uhr), Abschluss durch die Vertriebenen (17.30 Uhr).

Kampfplatz

Sonnabend, 28. Juli: Schwertkampf-Übungen (Utholm, 12.30 Uhr), Schwertschaukampf (SSK) Mitmachtraining mit Schwert (13.30 Uhr). Schildwallkampf/Freikampf mit Schwert (15.15 Uhr). Schwertschaukampf (SSK) Theaterstück (16.30 Uhr), Kinderschlacht (17 Uhr), Schwertschaukampf (SSK) Mitmachtraining mit Schwert (18.30 Uhr).

Sonntag, 29. Juli: Schwertkampf-Übungen (Utholm, 11.15 Uhr), Schwertschaukampf (SSK) Mitmachtraining mit Schwert (12.30 Uhr), Boveltenzeler, Tänze zum Mitmachen (13.10 Uhr), Schwertschaukampf (SSK) Theaterstück (14.30 Uhr), Schildwall, Freikampf zum Mitmachen (15.15 Uhr), Kinderschlacht (16.45 Uhr), Schwertschaukampf (SSK) Mitmachtraining mit Schwert (17.15 Uhr).

Zwergenwiese

Sonnabend, 28. Juli: Armbrustschießen auf der Drachenbahn (12 Uhr), Ritterschilde bemalen (12 Uhr), Lederbeutel basteln (12 Uhr), Lanzenstechen gegen den Roland (13 Uhr), Armbrustschießen auf der Drachenbahn (14 Uhr), Bannocks backen (16 Uhr), Armbrustschießen auf der Drachenbahn (17 Uhr).

Sonntag, 29. Juli: Armbrustschießen auf der Drachenbahn (11 Uhr), Ritterschilde bemalen (12 Uhr), Lederbeutel basteln (12 Uhr), Lanzenstechen gegen den Roland (14 Uhr), Lanzenstechen gegen den Roland (16 Uhr), Bannocks backen (16 Uhr), Armbrustschießen auf der Drachenbahn (17 Uhr).