Juli anbietet. Eltern können ihre Kinder am 8., 12. und 15. Juni von 9 bis 12 Uhr für die Ferienbetreuung anmelden: unter der Telefonnummer 0 42 43 / 41 31 65 oder per E-Mail an tagesmuetter@twistringen.de. Folgende Angebote gibt es: Arbeiten wie ein Bildhauer (22. Juni), Sommermarmeladentag (23. Juni), Freibadtag mit Krake (26. Juni), Porzellanmalerei (27. Juni), Wasserspieletag (28. Juni), Besuch einer Bank und des Tresorraums (29. Juni), Malen mit Händen und Füßen (30. Juni), Freundschaftsbänder knüpfen (3. Juli), Hand-Federball (4. Juli), Bemalen von Steinen (5. Juli), Fußballgolf beim Schmolter Hof (6. Juli), Sommerferienrallye durch die Stadt mit einer anschließenden Abkühlung (7. Juli). Die Broschüre mit dem Programm und das Anmeldeformular finden Interessierte auf der Internetseite www.twistringen.de in der Rubrik „Aktuelles“. Die Sechs- bis Zwölfjährigen werden jeweils im Zeitraum von 7.30 bis 13 Uhr betreut. Die Stadt weist darauf hin, dass Eltern ihre Kinder auch schon für die Betreuung in den Herbstferien anmelden können. Die Freizeitaktivitäten würden kurz vor den Herbstferien bekanntgegeben.