Christin Klinge leitet den neuen Kindergarten im alten Pfarrhaus in Barrien. (Michael Galian)

Syke-Barrien. Es sei „ein besonderer Tag in einer besonderen Zeit“, darin waren sich die Gäste zur offiziellen Einweihung der neuen Kindertagesstätte Lütje Speelhuus in Barrien einig. Ein besonderer Tag, weil es in Barrien nun einen neuen Kindergarten gibt. Eine besondere Zeit, weil – coronabedingt – diejenigen, um die es dabei eigentlich geht, fehlten: die Kinder. Dennoch habe man es sich nicht nehmen lassen wollen, das umgebaute und erweiterte alte Pfarrhaus offiziell seiner neuen Bestimmung zu übergeben.

„Es hat etwas gedauert, bis wir einen Namen gefunden hatten“, bekannte Pastorin Katja Hedel in ihrem Grußwort. Doch sobald die Entscheidung für Lütje Speelhus gefallen war, hätte alles ineinander gepasst – wie die Puzzleteile, die auch im Logo der neuen Einrichtung zu finden sind. Im von der evangelischen Kirche getragenen Kindergarten gehe es darum, „das Kleine groß zu machen“. Das alte Pfarrhaus in seiner neuen Form gebe Kindern Raum, zu sein, wie sie sind. Und das fünfköpfige Team um Leiterin Christin Klinge biete Unterstützung, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken, zu entwickeln. Das Spielen, das sich im Namen des Kindergartens wiederfindet, sei dabei ein wichtiger Bestandteil. „Spielerisch lernen Kinder fürs Leben“, betonte Katja Hedel. Spielen fördere die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, wecke Kreativität und Neugier, erlaube es Kindern ihre Grenzen zu testen, auf dass sie „über sich hinaus wachsen“.

Kostenpunkt: 750 000 Euro

„Spielen heißt lernen“, unterstrich auch Christin Klinge, die gemeinsam mit Annika Bobrink, Maren Bolte, Kira Wiese und Sabine Trenk-Köppen derzeit 17 Kinder werktags von 7.30 bis 15 Uhr betreut. Im Januar wird die Zahl der Schützlinge auf 23 wachsen. Insgesamt stehen 25 Kindergartenplätze an der Glockenstraße zur Verfügung.

Zusammen mit der Krippe im alten Barrier Rathaus, dem Hachehuus sowie der Bartholomäuskirche und der Grundschule im Herzen des Dorfes habe Barrien nun ein „wunderschönes Zentrum“, freuten sich Sykes stellvertretende Bürgermeisterin Edith Heckmann, die die Grüße der Stadt überbrachte, und Barriens Ortsbürgermeister Manfred Nienaber. Er zeigte sich sehr zufrieden. Der Kindergarten sei eine „hervorragende Lösung zum Erhalt des alten Pfarrhauses“. Die Beharrlichkeit, mit der der Kirchenvorstand dieses Projekt umgesetzt habe, sei bewundernswert, sagte Edith Heckmann und erinnerte damit auch an so manche Hürde, die im Vorfeld der Umgestaltung des alten Gebäudes genommen werden musste. Hürden, die man „hemdsärmelig“ gut gemeistert habe – trotz Corona und trotz mancher Haken bei der Kommunikation – wie Kirchenvorstandsvorsitzender Hartwig Seevers sagte. Wie die anderen Besucher hatte auch er noch ein Geschenk dabei. Beim Umbau hatte eine alte Kastanie weichen müssen – für die gibt es nun Ersatz.

Der Dank für die erfolgreiche Umgestaltung ging an das Architekturbüro Schlade und die beteiligten Firmen. In nur knapp fünf Monaten haben sie den 230 Jahre alten Bau den modernen Anforderungen einer Kindertagesstätte angepasst. Im Mai war Baubeginn und am 21. September konnten die Kinder in ihr neues Reich einziehen, rief Seevers in Erinnerung, der wie beim Hachehuus auch bei diesem Bau federführend war. Insgesamt betrugen die Kosten rund 750 000 Euro. Diese wurden bis auf den Landeszuschuss für den Bau von Kindertagesstätten von der Kirchengemeinde aufgebracht. Davon sowie von der Umsetzung zeigte sich auch Thorsten Runge, Vorsitzender des Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstättenverbands im Kirchenkreis Hoya-Syke, beeindruckt. Das sei ein eindrucksvolles Zeichen dafür, was Handwerker, Architekten und Bauleute zu leisten imstande sind. Zudem erinnerte er daran, dass Kinder Gemeinschaft brauchen, und diese „Gemeinschaft passt hier.“

25 Kinder können in der Einrichtung betreut werden. (Michael Galian)

Außen hat sich das Pfarrhaus kaum verändert. Sowohl das Fachwerk als auch der rote Klinker und die Butzenfenster blieben erhalten. Erst hinter der Eingangstür zeigen sich die Veränderungen. Wo es früher in den Saal ging, sind heute ein hell gestrichenes Büro und der Mitarbeiterinnenraum. Die Treppe, die im Flur nach oben führte, ist verschwunden. Dort sind nun eine behindertengerechte Toilette und ein Abstellraum untergebracht. Der alte Saal wurde mit Raumteilern neu aufgeteilt, vom Flur gehen nun mehrere Türen ab und jedes Kind hat dort einen Kleiderhaken für die Jacke und eine Kiste für Habseligkeiten. Im Waschraum sind nicht nur kindergerechte Toiletten und Waschbecken zu finden, sondern auch ein großer Wickeltisch. Gegenüber lädt ein Raum, ausgestattet mit Matten, Bällen und Kisten zum Klettern und Toben ein. „Der Toberaum, wie unsere Kinder ihn getauft haben“, verrät Annika Bobrink. An der alten Außenwand blieb das Fenster erhalten. So haben die Erzieherinnen immer die Möglichkeit, ein Auge auf ihre Schützlinge zu werfen. Der rund 60 Quadratmeter große Anbau enthält den Gruppenraum mit verschiedenen Ecken zum Basteln, Spielen und Malen. Terrassentüren führen hinaus in den Garten mit Büschen, Bäumen, einer Bobby-Car-Rundstrecke und Sandkiste. Fürs Grün sorgt zudem noch Rollrasen. Für den haben Eltern und Spenden gesorgt.