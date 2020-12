Nicht Wegwerfen, sondern Weitergeben an die nächste Generation – so lautet die Devise von Imke Stöver. (Michael Galian)

Syke-Heiligenfelde. Es ist ein bisschen wie früher in der Kindheit, wenn man das Spieleparadies von Imke Stöver in Heiligenfeld betritt. Alles ist so schön bunt und vielfältig im kleinen Holzladen. Nicht zu vergessen, dass eine überwiegende Zahl von Spielzeug aus Holz in allen Variationen besteht – vorwiegend. Ganz selten ist mal was dabei, wo auch Plastik verarbeitet wurde. Wie etwa bei dem beliebten „Spacerail Level 2“ von Invento. Es ist eine abenteuerliche Kugel-Achterbahn zum Selbstaufbau mit Abfahrten über fesselnde Steilstrecken, durch Loopings und rasante Kurven. Die Geschäftsinhaberin meint, dass dieses Material eine Ausnahme sei, weil es so viel Spaß mache. Eine Herausforderung für jugendliche und erwachsene Tüftelfans.

Ins Auge fallen allerdings solche wunderbaren altmodischen Dinge wie ein großes Holz-Schaukelpferd oder herrlich komische große Handpuppen. Für diese Jahreszeit sind aber besonders die unendlich vielen hölzernen Weihnachtsdekorationsartikel bei ihr zu finden. Fast in jedem Regal trifft man da auf Monde, Herzen, Engel, Sterne zum Aufhängen und die kleinen Herrnhuter mit Beleuchtung. Oder größere Fische und Figuren, in deren Aushöhlung sich strahlende Kristallkugeln befinden. Mobilés in den unterschiedlichsten Größen. Und natürlich die heilige Familie mit Krippe, Tieren und Hirten, drei Königen und Engeln in allen erdenklichen Färbungen und Darstellungen.

„Besonders wichtig ist und war mir schon immer die Nachhaltigkeit“, betont die gelernte Tischlerin und studierte Architektin. Damals vor fast 20 Jahren, als sie den Laden eröffnete, stammten viele Produkte aus ihrer Werkstatt, die nebenan immer noch von der Familie betrieben wird. Anfangs gab es neben Bauklötzen und Türmen auch Autos, Obst, Schokolade und Puzzle, alles aus Holz. „Das strahlt etwas aus, das für unser Leben wichtig ist, ein bisschen Wärme und Ruhe, sagen die Kunden“, so Stöver.

Außerdem kann man bei ihr alles ausprobieren, es gibt keine verschweißten Spielsachen. „Ich finde das mit der Haptik wichtig, dass man feststellen kann, wie anders sich das anfühlt und riecht, vor allem für die Kleinen, die Drei- bis Fünfjährigen.“ Noch viel mehr können die Kurzen dabei erfahren: Struktur und Formen und vor allem die Kombinationsfähigkeiten. Es sei erwiesen, meint Stöver, dass die Kleinen, die in jungen Jahren nicht mit Bauklötzen gespielt hätten, später in Mathematik schlechter seien. Um Fingerfertigkeit zu üben, hat sie noch eine weitere bunte Auswahl an Geschicklichkeitsspielen da, die auch Spaß machen.

Des Weiteren können hier Kinderherzen im Takt höher schlagen bei kleinen Instrumenten wie Glockenspielen, Xylophonen, originellen Trommeln oder anderen Klangwerkzeugen. Außerdem gibt es ein großes Sortiment an Zubehör für Puppenstuben, Kaufläden sowie für die Spiel-Werkzeugbank.

„Heute ist das mit dem Selbstherstellen vorbei, weil es eine Verordnung gibt, dass man bestimmte Siegel dafür braucht, das TÜV- und CE-Zeichen„, berichtet Imke Stöver. “Das kann ich selbst nicht leisten – also gehe ich auf Messen, oder ich bestelle auch gerne bei anderen Handwerksbetrieben aus der hiesigen Region.“ Allerdings lässt sie sich manchmal zu besonderen Einzelanfertigungen hinreißen, wenn sie von Kunden gebeten wird. „Dann lasse ich mir aber von den Käufern unterschreiben, dass sie das Spielzeug in Eigenverantwortung kaufen“, betont die Heiligenfelderin. Sie achtet bei der Herstellung auf die Qualität, denn sie kennt die Lieferanten des Holzes und verwendet speichelechte Naturfarben. “Vor allem die nachhaltige Wirkung von Holzspielzeug ist mir wichtig – also das Gegenteil von einfach Wegwerfen. Besser ist Weitergeben an die nächste Generation.“

Imke Stövers kleinen Holzladen findet man Unter den Eichen 21 in Syke-Heiligenfelde. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr, freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.der-kleine-holzladen.de.