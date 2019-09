"Sport verbindet" – da sind sich Tjarden Lohmeier-Kraus (von links), Abdelhafid Catruat, Nina Menzel und Jaqueline Hanke sowie Thomas Kuchem einig. Sie freuen sich daher auf das erste Street-Soccer-Turnier in Syke. (Vasil Dinev)

Syke. Sport verbindet – getreu diesem Motto haben die Stadt Syke, der Kreissportbund und der FC Syke ein Fußballturnier organisiert. Genauer gesagt: ein Straßenfußballturnier. Es findet erstmals am Freitag, 13. September, auf dem Parkplatz am Mühlendamm statt. Los geht es um 14 Uhr. Mitspielen kann dabei jeder ab 16 Jahren, betonen die Veranstalter, denn: „Uns war wichtig, möglichst viele Leute zu erreichen, auch diejenigen, die sonst nicht in Sportvereinen organisiert sind“, sagt Sykes neuer Stadtjugendpfleger Abdelhafid Catruat.

Catruat hatte vor den Sommerferien die Idee für dieses Turnier an den Kreissportbund und den FC Syke herangetragen. Dort stieß er auf offene Ohren für diese sportliche und integrative Idee. Der Kreissportbund und der FC Syke waren nur zu gern bereit, mit Rat und Tat dieses Turnier gemeinsam mit der Stadt durchzuführen. Zumal der Kreissportbund auch Möglichkeiten hat, auf Fördermittel des Landes Niedersachsen zurückzugreifen, wie Tjarden Lohmeier-Kraus, Sportreferent beim Kreissportbund, betont. Gespielt wird in Dreier-Teams in abgetrennten Soccer-Courts auf dem Pflaster des Parkplatzes. „Wir gehen mit diesem Turnier bewusst raus aus dem Sportvereinsbereich, hinein in die Stadt, auf einen Parkplatz, richtiger Straßenfußball eben“, sagt er.

Mit im Boot ist zudem die Polizei Syke. „Jugendarbeit ist uns immer wichtig“, betont Dienststellenleiterin Nina Menzel. „Und Sport verbindet alle.“ Die Polizei Syke wird daher auch ein Team stellen. Darüber hinaus ist sie aber auch mit einem Info-Stand präsent. Dort können Besucher vor, während oder nach den Spielen einen Fahrsimulator testen oder auch einfach nur einen Klönschnack mit den Beamten halten. „Es ist uns wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, eventuelle Berührungsängste abzubauen. Die Polizei muss sichtbar und ansprechbar sein“, fügt Jaqueline Hanke, interkulturelle Kontaktbeamtin der Polizei, hinzu.

Der FC Syke stellt gleich zwei Teams und übernimmt auch die Verpflegung mit Getränken. Weitere Teilnehmer bisher sind die Stadt Syke, die Jugendhilfe Sirius, das Jugend-Rot-Kreuz, das Flüchtlings-Café, der Verein Intakt und das Jugendhaus Pumpelberg aus Osterholz-Scharmbeck, Catruats vorheriger Arbeitsplatz. Neben dem Fußballspielen sorgen diese Teams auch für ein abwechslungsreiches Programm neben den Soccercourts. Die Jugendrotkreuzler bieten Kinderschminken an, das Flüchtlings-Café betreut eine Hüpfburg, es wird ein Parcours angeboten und eine Luftballonkünstlerin aus Bremen wird für die kleineren Besucher Tiere knoten. Kulinarische Genüsse aus aller Welt runden das Angebot ab, das bei Jung wie Alt für Spaß und Abwechslung an diesem Tag sorgen soll. „Wir wollen, dass alle kommen und sich wohlfühlen“, betont Catruat. Es soll eine Veranstaltung für alle sein, Jung und Alt, Jungen, Mädchen, Frauen, Männer, das liegt ihm am Herzen.

Dank zahlreicher Sponsoren, die das Turnier unterstützen, wie die Kreissparkasse, die Volksbank, die Oldenburgische Landesbank, der Parkimbiss, die Textilreinigung Potthast, die Niedersächsische Lotto-Stiftung, der Landeskreissportbund, das Restaurant Martini und das Deutsche Rote Kreuz konnte Catruat zudem ein buntes Rahmenprogramm zusammenstellen. So wird das Rozana Ensemble, ein Flüchtlingsorchester aus Bremen, das „sonst eher in großen Hallen spielt“, wie Catruat verrät, zwei kleine Konzerte geben. Hiphopper Mirac unterhält mit Deutschrap und die Butterflys-Tanzgruppe der Tanzschule Augustin, bei der Menschen mit Beeinträchtigungen tanzen, werden ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen.

Die Siegerehrung soll gegen 18.30 Uhr erfolgen, doch da sei man flexibel, sagt Catruat. Teams sollten sich unter der Rufnummer 01 51 / 72 72 62 03 anmelden. Mit elf bereits angemeldeten Mannschaften ist das Feld schon gut besetzt, doch auch für spontan Entschlossene soll es noch eine Möglichkeit geben. „Da findet sich bestimmt eine Lösung. Wegschicken wollen wir niemanden“, sagt Catruat.