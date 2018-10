Die Schüler und Schülerinnen der BBS sorgen für Unterhaltung beim Fachtag Sprache. (Braunschädel)

Syke. Einen Fachtag für Sprache hatte am Dienstag die Arbeitsgemeinschaft der Vertreter aller Kitaträger in Syke organisiert. Christa Sander, Leiterin des Sprachheilkindergartens Zauberblume, hatte das Event in den Berufsbildenden Schulen in Syke federführend betreut. Ziel des Ganzen sollte es sein, darüber aufzuklären, wer in der Sprachförderung für welche Aufgabe zuständig ist.

Die Hachestadt hat drei Sprachkitas und ebenfalls drei Sprachförderkräfte. Diese versuchen, die Sprache von Kindern mit Sprachdefiziten mithilfe verschiedener Methoden zu verbessern, damit die Kinder im Optimalfall das Sprachniveau von Gleichaltrigen erreichen. Wie Christa Sander und ihr Team wissen ließen, hat ein Kind, bevor es in einen Sprachheilkindergarten kommt, drei Stationen passiert: Zuerst war es bei einer ambulanten Logopädie. Dort wurde festgestellt, dass diese Betreuung nicht ausreicht. Dann wird es an einen Pädaudiologen weitergeleitet, ein spezialisierter Hals-Nasen-Ohrenarzt, der ausschließt, ob eine Hörschädigung besteht. Und dann kommt das Gesundheitsamt ins Spiel. Vom Amt muss ein Bedarf festgestellt werden. Dann übernehmen das Sozialamt und die Krankenkassen die Kostendeckung. Die dortige Sprachheilung wird anhand von durch vier Bausteinen umgesetzt: Pädagogik, Sprach- und Bewegungstherapie und psychologische Betreuung.

Iselin Klaus ist Kinderärztin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes in Syke, der die Schuleingangsuntersuchungen durchführt. Sie erzählt: „In Niedersachsen haben 52 Prozent der Kinder bei den Hör-, Seh- und Sprachtests keine Auffälligkeiten.“ 18,3 Prozent kämen zu einem grenzwertigen Befund. Und sechs Prozent würden eine Empfehlung zu einer fachärztlichen Behandlung bekommen. „Wir haben in den letzten Jahren auch einen alarmierenden Medienkonsum, der zu Ausdrucksproblemen führt“, meint sie. Bei dem Befund der Dyslalie, besser bekannt als Lispeln, würde jedoch oft empfohlen werden abzuwarten.

Der Fachberater für Sprache des Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Thomas Oberauer, ist aber kein Verfechter dieser „Gedulds-Methode“. Er selbst hätte als Kind gestottert, was in der Schule zu extrem schlechten mündlichen Noten geführt hätte. Nach seiner Erfahrung fällt Eltern oft erst spät auf, dass etwas nicht stimmt. „Eine Gehörlosen-Störung wird oft erst mit viereinhalb Jahren entdeckt“, erzählt Oberauer. Wenn es darum ginge, dass die Schule anfängt, wollten alle immer, dass sofort alles klappt. „Ich wünsche mir dann immer, dass man schon vorher auf die Sprachförderung gesetzt hätte“, gibt er zu. Die Kinder- und Jugenduntersuchungen sind da ein wichtiger Teil. So kann herausgefunden werden, ob eine ambulante Logopädie, ein Sprachkindergarten, keine Maßnahme oder etwas ganz Anderes sinnvoll ist.

Denn Sprache ist eben der Schlüssel zur Bildung und damit zum Austausch und zur Teilhabe. Das war die über der Veranstaltung schwebende Botschaft.