Syke. Graffiti-Sprayer haben die Wände, Fenster und Fensterbänke der Ganztagsschule 2001 Syke verunstaltet. Danach besprühten sie zudem die Fassade des benachbarten Kindergartens an der Ferdinand-Salfer-Straße. Das teilt die Polizeiinspektion Diepholz mit. Die Täter machten sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag, 9.30 Uhr, an den Gebäuden zu schaffen. Zeugen sollen sich beim Polizeikommissariat Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 melden.