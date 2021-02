Thomas Kuchem (Karsten Klama)

Syke. Über ein „sehr innovatives Vorhaben“, wie der stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses, Manuel Schulenberg, es nannte, hatte eben dieses Gremium am Montagabend zu befinden. Die Stadt Syke möchte dabei – gewissermaßen – unter die Autoteiler gehen. Sie soll als Ankermieter den Bürgern der Stadt zwei Fahrzeuge fürs Carsharing zur Verfügung stellen. Eine weitere Ausweitung des zur Verfügung stehenden Fuhrparks sowie der Standorte auch in den Stadtteilen sei dabei bei erfolgreichem Verlauf des Projekts nicht ausgeschlossen.

Erster Stadtrat Thomas Kuchem stellte das Projekt im Ausschuss vor. Im Zuge des betrieblichen Mobilitätsmanagement hatte die Stadt Syke 2019 an einem Pilotprojekt teilgenommen, bei dem der Kommune gute bis sehr gute Noten verliehen wurden. So sei die Ausstattung der kommunalen Mitarbeiter mit E-Bikes, E-Fahrzeugen und Fahrradstellplätzen für eine Stadt dieser Größe im oberen Bereich. „Darauf wollen wir aber nicht ausruhen, sondern das weiterentwickeln“, so Kuchem weiter. In einem Vortrag hatte die Bürgermeisterin passend dazu gehört, dass es möglich ist, städtische Fahrzeuge tagsüber für den Dienstbetrieb zu reservieren, diese aber abends und am Wochenende, wenn sie nicht für Dienstfahrten benötigt werden, anderen Interessenten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. „So sind wir auf die Idee des Carsharings gekommen“, führte Kuchem aus. Diese Idee ist nicht neu, wurde sogar schon einmal für Syke geprüft. Doch in einer Stadt von der Größe Sykes sei ein Carsharing nicht wirtschaftlich zu betreiben, hieß es damals.

Gar nicht so weit entfernt, in Hoya, stieß man nun allerdings auf ein Pilotprojekt, bei dem der dortige Tankstellenbetreiber gemeinsam mit der Firma Classic-Car-Sharing und der Gemeinde Hoya in diese Lücke stößt. Dabei tritt die Gemeinde als Ankermieter für Fahrzeuge auf und nutzt diese während der Dienstzeiten als Dienstfahrzeuge. Außerhalb der Dienstzeiten und an den Wochenenden wiederum stehen diese Fahrzeuge allen Interessenten zur Miete zur Verfügung. So soll das künftig auch in Syke laufen.

Beim Blick in den Fuhrpark sei ein VW Caddy ins Auge gefallen, so Kuchem weiter, der aufgrund der Kilometerzahl und des Alters bald ausgewechselt werden müsste. Der Vorschlag der Stadt lautete nun, dafür keinen neuen Wagen anzuschaffen, sondern einen von der Firma Classic-Car-Sharing zu mieten. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 10.000 Euro pro Jahr bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Darin enthalten sind die Leasing-Rate, eine jährliche Laufleistung von 15.000 Kilometern, Kraftstoffkosten, Versicherung, App-Anbindung, 24-Stunden-Hotline, Wartung, Reifenservice, Innen- und Außenreinigung, Kfz-Steuer und GEZ-Gebühren. Des Weiteren will die Stadt ein weiteres E-Mobil von der Firma anmieten, um den stadteigenen Fuhrpark aufzustocken. Damit können weitere Mitarbeiter dann Dienstfahrten unternehmen, für die sie bisher ihren eigenen Wagen nutzten.

Diese beiden Fahrzeuge sollen dann durch die Firma Classic-Car-Sharing an Abenden und an Wochenenden vermietet werden. Das bedeutet: Jeder, der möchte, kann sich den Wagen dann im Bedarfsfall ausleihen. Gemäß der Internetseite des Unternehmens funktioniert das ganz einfach: Per App oder online kann das Fahrzeug für den gewünschten Termin zum angegebenen Preis gebucht werden. Der Mieter erhält dann einen Code, mit dem er Zugriff auf den Schlüssel erhält, kann einsteigen und losfahren. Für die Rückgabe muss er den Wagen einfach wieder am Carsharing-Parkplatz abstellen. 25 Prozent der daraus resultierenden Nettoeinnahmen könnte die Stadt mit ihren Kosten verrechnen.

„Grundsätzlich“, räumte Thomas Kuchem ein, „könnte man sagen, dass die Stadt das auch selbst machen könnte.“ Wenn man das Fuhrparkmanagement anders aufstelle, gelänge dies möglicherweise auch günstiger. Er betonte aber auch, dass das Unternehmen alle Dienstleistungen rund um den Service, die Wartung und die Vermietung übernimmt: tanken, reparieren, säubern, bereitstellen, abwickeln der Vermietung, Versicherung. „Das sind alles Dinge, die können und wollen wir nicht leisten, weil der Personalaufwand sehr hoch wäre“, betonte Kuchem. Das stünde wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Auch im Hinblick auf das Mobilitätskonzept sieht Kuchem einen großen Nutzen in diesem Vorhaben. Im ländlichen Raum sei es wichtig, dass man ausreichend mobil ist. Wenn man sich nur in Syke bewegt, reiche vielerorts das Fahrrad. Auch der Arbeitsweg, sogar der nach Bremen, kann häufig mit Bus oder Bahn zurückgelegt werden. Dennoch gebe es immer wieder Gelegenheiten, bei denen ein Auto unverzichtbar ist, beispielsweise ein größerer Einkauf oder Verwandtenbesuche. Und ein Weg, dann ausreichend Mobilität zu ermöglichen, sei das Carsharing. „Und wenn ich das dann auf unkomplizierte Art und Weise nutzen kann, dann gehe ich auch einen entscheidenden Schritt in Richtung Mobilitätskonzept“, schloss Kuchem seine Ausführungen.

Uneingeschränkte Zustimmung gab es seitens der FWG und der Grünen. „Wir finden das toll“, sagte Florian Kastner von der FWG. Es sei das Zeichen der Zeit, dass immer mehr Menschen ihr Auto abschaffen. Da sei dieser Vorschlag eine gute Sache. Auch von Heinz-Jürgen Michel von den Grünen gab es Lob. Er regte zudem an, dass es auch in den Ortschaften Carsharing-Standorte geben sollte. So solle es ja auch werden, stellte Bürgermeisterin Suse Laue in Aussicht, sollte das Projekt gut angenommen werden.

Noch etwas Zurückhaltung herrscht hingegen bei der CDU. So lobte CDU-Fraktionssprecher Wilken Hartje zwar dieses „innovative Konzept“ und sagte, die CDU wolle sich dem nicht grundsätzlich verweigern. Allerdings gebe es noch Bedenken, „ob das für Syke tatsächlich passt“. Er regte daher an, die Kosten für das Projekt – 9000 Euro für 2021 und 2023 sowie 18.000 Euro für 2022 – zunächst mit einem Sperrvermerk in den Haushalt aufzunehmen und bat um eine nähere Erläuterung seitens eines Vertreters des Unternehmens. Den Vorschlag für eine Informationsrunde seitens des Unternehmens griffen die weitere Ausschussmitglieder gerne auf. Ein Sperrvermerk wurde jedoch abgelehnt, sodass am Ende bei zwei Enthaltungen das Projekt Carsharing auf den Weg gebracht wurde. Dem schloss sich der Verwaltungsausschuss am Donnerstag an, teilte Suse Laue mit. Nun fehlt nur noch eine Entscheidung im Rat.