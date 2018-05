Ein Wagen voll mit Technik: Gökhan Bayraktar versenkt die Kamera Lisy im Syker Regenwasserkanal. Sie ist so teuer wie ein Kleinwagen. (Micha Bustian)

Syke. Er ist inzwischen schon Bestandteil des Syker Stadtbildes, der weiße Kleintransporter. Gartenstraße, Georgstraße, Bahnhofstraße, Auf den Wührden, Mittelweg, Bremer Weg, Nordstraße – überall dort wurde das Gefährt der Firma Nehlsen bereits gesichtet. Kanaluntersuchung. "Ein turnusmäßiger Check", verrät Lars Brunßen vom Syker Bauamt. Der betreffe Schmutzwasser- ebenso wie Regenwasserkanäle.

Lars Brunßen zufolge war "bisher alles im Toleranzbereich". Heißt: keine größeren Schäden. Die Kanaluntersuchung sei in Niedersachsen keine gesetzliche Vorgabe, aber: "Wenn wir Wasser mit Abwasser verunreinigen, kriegen wir Ärger." Deswegen gebe es diese Befahrungen. Repariert werde ausschließlich dort, wo ein Schaden festgestellt werde. "Das dauert Wochen."

Die städtische Darmspiegelung funktioniert wie folgt: Zuerst einmal muss die Kläranlage den zu untersuchenden Bereich ausspülen. "Nur dann können wir auch sehen, ob irgendwo im Kanalrohr Risse sind", erklärt Lars Brunßen. Und dann: Gullideckel auf, Kamera rein. Der bereits beschriebene weiße Kleintransporter ist voll mit Technik. Seilwinde, verschiedene Kameras, Computer. Die Kamera – im Fachjargon Lisy genannt – steht auf Rollen und wird vom Computer aus via Joystick durch das Kanallabyrinth geleitet. Mit 50 Zentimetern pro Sekunde. "Sonst seh' ich ja nichts mehr", begründet Lars Brunßen dieses Schneckentempo. Maximal schafft Lisy siebeneinhalb Meter pro Sekunde.

Ingo Willig und Gökhan Bayraktar bedienen die Technik. Beide sind Kanalinspekteure, mittlerweile ein Lehrberuf, den es erst seit zehn, zwölf Jahren gibt. Der richtige Name seitdem: Fachkraft für Kanal- und Industrieservice. Willig ist 1999 quer eingestiegen, Bayraktar hat's von der Pike auf gelernt.

Ganz vorsichtig lässt Gökhan Bayraktar Lisy herunter in die Tiefe. 1,2 Meter lang ist die fahrbare Kamera, hat vorne Scheinwerfer dran, die vom Auto aus steuerbar sind. Ihr Kopf ist um 360 Grad schwenkbar. Den Wert des High-Tech-Gerätes beziffert Bayraktar auf den eines Neuwagens. Die gesamte Technik samt weißem Kleinlaster schätzt der Facharbeiter auf rund 350 000 Euro.

Lisy dreht dann eineinhalb Meter unter der Straßendecke ihre Runden. Oder besser: ihre Geraden. Denn bei 30 Zentimeter Rohrdurchmesser im Regenwasserkanal ist nicht viel Platz für Manöver. Auch wenn's in Richtung der Grundstücke geht, wird es eng. So eine einfache Kurve kann dann plötzlich ganz kompliziert werden. Doch Gökhan Bayraktar bleibt gelassen. Dafür seien sogenannte Kieler Stäbchen angebracht. Mit deren Hilfe dreht sich die Kamera erst um die Ecke, ehe sie sich in das Anschlussrohr hineinzieht. Damit das Kabel nicht beschädigt wird, läuft es um eine Umlenkrolle.

Und was es da unten alles zu entdecken gibt. Füchse und Hunde habe er bereist aus Kanalrohren gezogen, erinnert sich Ingo Willig. Er hat eine Menge zu erzählen. So habe er im Laufe seiner Karriere auch schon eine Kuh aus einem Kanal befreit. "In Syke gab es bisher nicht einmal eine Ratte zu sehen", sagt Lars Brunßen von der Stadtverwaltung mit einem Augenzwinkern. In Stade indes schien an einer Stelle bereits das Sonnenlicht durch die Rohrwand, in Bochum sei ein ganzer Linienbus in der Straße versunken. Und so ganz ohne Risiko ist die Arbeit eines Gasinspekteurs auch nicht, denn immer wieder werden Gasrohre quer durch die Kanalisation gezogen. Deshalb haben Gökhan Bayraktar und Ingo Willig immer eine Karte mit den Versorgungsleitungen mit Magneten an der Schiebetür des weißen Kleinlasters aufgehängt.

Und was passiert, wenn die Kanalinspekteure einen Schaden entdecken? "Es gibt Richtlinien für die einzelnen Schäden", erläutert Lars Brunßen. Bei einer Rissbreite von zehn Millimetern werde es so langsam interessant, bei Scherbenbildung im Rohr "müssen wir sofort ran". Auch in Sachen Reparatur gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manschetten können eingesetzt werden, über das Inliner-Verfahren neue Plastikrohre in die alten Rohre gezogen und ausgehärtet werden. Und es gibt auch Roboter, mit denen man Lücken zuspachteln kann. All das geht in geschlossener Bauweise. Die Straße aufzureißen – offene Bauweise – ist nur bei größeren Schäden notwendig.

Angst, während einer Kanaluntersuchung wegen einer möglichen Verstopfung nasse Füße zu bekommen, muss niemand in Syke haben, beruhigt Lars Brunßen. Selbst wenn ein Kanaldurchgang zwischendurch gesperrt werden müsse, gebe es fürs Regenwasser ja die Regenrückhaltebecken. "Unser größter Vorfluter ist aber die Hache", so Brunßen. Doch selbst da müsse man aufpassen, wie viel Wasser man einlässt. "Die Ablassmenge ist steuerbar, damit Barrien nicht absäuft."