Realschulleiterin Gabriele Wilk-Batram schaute bei den Vorbereitungen einmal vorbei. Kilian durfte ihr schon mal erklären, was für ein Projekt er später vorstellen sollte. (Elena Lenk)

Bassum. Kilian hat damit gearbeitet, was bei ihm und seiner Familie auf den Tisch kommt. „Wir essen gerne Kartoffeln mit Fleisch“, sagt der Siebtklässler. Als er dann seinen Vater im Garten beobachtete, kam ihm die Idee, sich mit dem richtigen Düngen zu beschäftigen. Geboren war sein Projekt für den Wettbewerb „Jugend forscht“. Und mit seiner Idee war er ziemlich erfolgreich: Im Fachbereich Biologie belegte der Junge von der Bassumer Lukas-Schule mit seiner Arbeit „In der Kartoffel liegt die Stärke“ den ersten Platz.

Kilian wollte ausprobieren, welche Art von Düngung am effektivsten ist. Im Garten in Sulingen grenzte er gleich vier Areale ab und setzte dort zwei Reihen mit je acht Kartoffeln. Er düngte zweimal – und zwar einen Bereich mit Blaukorn, einen mit Pellets aus Pferdedung und einen mit verdünnter Brennnesseljauche. Für sein Protokoll maß er Temperaturen und machte Fotos. Nach der Ernte wog er die Kartoffeln, zählte sie und bestimmte auch den Stärkegehalt – ein aufwendiges Verfahren mit Messen des Unterwassergewichts. Für den Wettbewerb musste er außerdem eine schriftliche Dokumentation anfertigen.

Schon vor dem Wettbewerb herrschte in den Fachräumen der Lukas-Schule ungewohnter Betrieb. Immerhin ist immer noch Lockdown. „Wir waren am Montag nach langer Zeit mal wieder in der Schule“, erzählt Kilian Labbus von den Vorbereitungen auf den Wettbewerb. Er und weitere Realschüler haben Stellwände und Präsentationstische für ihre Jugend-forscht-Projekte aufgebaut: Kilian im Bio-Raum, Ansgar im Physikraum (Welches Holz isoliert am besten), Tom und Felix auf der einen Seite des Kunst- und Werkraumes (Effektivität von biologischen Unkrautvernichtungsmitteln) und Carlo und Fritz auf der anderen Seite (Der Stall als Lebensraum).

Messestand digital

Auf den Tischen stehen Laptops, auf denen verschiedene Fenster einer Video-Konferenz aufgemacht sind. Elena Lenk von der Lukas-Schule klärt auf, was es mit der ungewöhnlichen Verteilung auf sich hatte: „Die Siebtklässler üben mit ihren Lehrerinnen Kathrin Kühn und Kristina Koch ihren Vortrag vor den Juroren.“ Denn dieser fand rein digital statt. „Ich habe den Laptop 20 Minuten vorher angemacht und war dann eine Stunde nach Beginn dran“, berichtet Kilian. Nach seinem Vortrag bekam er noch ein, zwei Verbesserungsvorschläge, wenn er sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. Danach hieß es warten.

Seit Sommer haben die Jungen der siebten Realschulklasse bereits an ihren Projekten gearbeitet. „Dieses Mal waren die Schüler viel mehr auf sich gestellt und mussten selbstständiger arbeiten“, erzählt Lehrerin Kathrin Kühn über die Voraussetzungen mit Coronavirus und Distanzlernen. Eigentlich treffen sie alle Schüler jede Woche, um über Fortschritte und Probleme zu sprechen, die „Betreuung ist enger“, sagt sie. Allerdings wurde den Schülern von vornherein gesagt, dass sie sich Themen überlegen müssen, die auch zu Hause funktionieren. „Wir wussten ja nicht, was kommt“, erinnert sich Kühn. Viel lief dann über Videokonferenzen und E-Mail-Kontakt. „Es war natürlich eine ganz andere Situation“, sagt die Pädagogin. Gleichzeitig habe es mehr Projekte als in den Vorjahren gegeben, die angegangen wurden. Das lag daran, dass sonst auch Zweier- und Dreiergruppen teilnehmen, was in Zeiten von Kontaktbeschränkungen schwierig ist.

Nun geht es für Kilian weiter zum Landeswettbewerb. Dort treten die Gewinner aus sämtlichen Regionalwettbewerben gegeneinander an. Kilian muss sich nun wieder auf sein Projekt vorbereiten, nutzt die freie Zeit aber auch, um ein wenig abzuschalten. Der Siebtklässler wird am 19. März wieder die Vor- und Nachteile bei seinen Düngern präsentieren.

Zur Sache

Sieger des Regionalwettbewerbs

Arbeitswelt: „Konsumverhalten durch Corona - Können trotzdem Verpackungen und Müll reduziert werden?“ von Friederike Johanna Pieper (12), KGS Stuhr-Brinkum

Biologie:

„Biologisches Unkrautvernichtungsmittel“ von Felix Albers (14), Tom Meineke (12) und Pascal Timner (13), Lukas-Schule Bassum

„Lebensraum Stall“ von Fritz Schmidt (13), Carlo Wiese (13), Lukas-Schule Bassum

„In der Kartoffel liegt die Stärke“, Kilian Labbus (12), Lukas-Schule Bassum

Chemie:

„Optimierung der Kristallzucht“ von Friederike Johanna Pieper (12) und Laurien Aurelia Schwientek (11), KGS Stuhr-Brinkum

Mathematik/Informatik:

„Wie viel Kohlenstoffdioxid gibt ein Jahrgang 7 auf dem Schulweg in die Atmosphäre ab?“ von Laurien Aurelia Schwientek (11), KGS Stuhr-Brinkum

„Von Kind zu Kind: Rechenhilfen anders betrachtet“ von Katharina Meta Pieper (9), Grundschule Brinkum

Physik:

„Welches Holz am besten isoliert“ von Ansgar Albers (14), Lukas-Schule Bassum

„Doppelschichtskondensator“ von Freimut Spiggelkötter (18), Gymnasium Syke

Technik:

„Robolieferant“ von Lisa Becker (10), Anna Becker (8) und Rafael Bachler (10), Prinzhöfte-Schule Bassum

„Abbiege-Assistent für Radfahrer“ von Gero Alewelt (12) und Nikolai Staschen (12), Gymnasium Syke

„Entwicklung eines mobilen Bodenfeuchte-Sensors“ von Armin Schüttemeyer (14), Gymnasium Syke