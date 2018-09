Kräftige Stimme: Teilnehmerin Leandra sorgte mit "Fabelhaft Baby" aus dem Musical "Sister Act" für einen energievollen Start in den Casting-Abend. (Jonas Kako)

Syke. Es gab Höhen und Tiefen am Dienstagabend im Kulturforum Syke. Und das war angesichts des Musical-Castings mitnichten auf die Leistung der Teilnehmer bezogen, sondern auf die stimmlichen Berg- und Talfahrten innerhalb der vorgetragenen Lieder. Es ging für die sieben Teilnehmer dabei um mehr als nur zwei Minuten Anerkennung. In Heiligenfelde soll der Gewinner am 27. November bei der ersten Musicalnacht mit dem Motto „Musical Evergreens“ auftreten. Bei der Bekanntgabe des Siegers sorgte dabei eine spontan gefällte Entscheidung für eine weitere Überraschung.

„Was ihr hier oben machen sollt, ist Spaß haben“, motivierte Jörg Beese. Der Veranstaltungsmanager aus Hoya träumte schon seit Längerem von einem Musicalabend in seiner Heimatgegend und festigte diese Idee zusammen mit dem Heiligenfelder Horst Hickmann. Doch an diesem Abend sollte nicht Beese im Rampenlicht stehen. Den Anfang machte die 19-jährige Leandra Zimmermann. In „Fabelhaft Baby“ aus dem „Sister-Act“-Musical sang sie von einer selbstbewussten Frau, die der Welt zeigen will, was sie alles kann. Das tat Leandra übrigens schon vor fünf Jahren in „Anastasia“. „Ja, ich werde bekannt. Ich habe den Style, von dem jeder spricht – bald schon in jedem Land“, sang sie in ihrem roten Outfit, das sich ähnlich kräftig wie ihre Stimme präsentierte. Mit einer guten Leistung und untermalender Mimik und Gestik sorgte sie für den ersten begeisterten Applaus des Abends. Ein Auftritt, an dem sich die nachfolgende Elisa unweigerlich messen lassen musste. Mit „Think Of Me“ aus „Das Phantom der Oper“ betrat sie eine deutlich gefühlvollere Welt, wechselte fließend von leisen zu lauten Tönen.

Chris, 16 Jahre alt, verzichtete komplett auf Playback, „weil ich leider keine passende Musik gefunden habe“. Doch davon ließ er sich nicht entmutigen und traute sich an „Stolz auf deinen Sohn“ von „Aladdin“. Dem Rhythmusgefühl tat dies glücklicherweise keinen Abbruch. „Wo sind die Farben meines Lebens?“ Das fragte sich Hannah. Aber keine Sorge, die 13-Jährige ist nicht manisch depressiv, sondern Fan des Musicals „Bartimäus“. Auch sie trat a cappella an. Dass sie sich mit der Kombination ihrer hellen Stimme, dem Text um den Sinn des Lebens und dem fast hypnotischen Nachhall des Mikros besonders in die Ohren eines Jurors gesungen hatte, wusste sie nach ihrer Darbietung und dem frenetischen Beifall dabei noch nicht. Die zweite Hälfte eröffnete Jule, ebenfalls 13 Jahre alt, mit dem mittlerweile zum Klassiker gewordenen „Let It Go“ aus „Die Eiskönigin“. Einen sehr souveränen Auftritt legte danach Timm Moritz hin, der sich ein sehr anspruchsvolles Stück aussuchte. Bei „King Herod's Song“ aus „Jesus Christ Superstar“ brillierte er nicht nur stimmlich, sondern auch mit einer schon fast schauspieltauglichen Leistung. Sofort machte sich die Überlegung breit, dass der 19-Jährige aus Hamburg nicht zum ersten Mal auf einer Bühne steht – zu Recht. Last but not least gab Amelie „This Is Me“ aus „Greatest Showman“ zum Besten und sorgte mit einer radioreifen Leistung für einen harmonischen Gänsehaut-Moment zum Ausklang.

Das besondere Gefühl

Dann hieß es, bis zum Ergebnis erst einmal nach draußen zu gehen. Zeit für die dreiköpfige Jury, bestehend aus Michaela Overmeyer und Christian Möhring vom On-Stage-Musical-Chor aus Diepholz sowie Jörg Beese, die Köpfe zusammenzustecken. „Wer waren denn für euch die Top drei?“, fragte Beese in die Runde. Leandra, Timm und Amelie haben es in die Endauswahl vom Christian Möhring geschafft. „Timm hat eine gute Präsenz gehabt“, merkte Möhring an. Und damit traf er exakt den Nerv von Jörg Beese. Wer ihn aber am meisten überrascht hatte, war Hannah. „Sie würde ich wirklich gerne zu Musik hören“, schwärmte der Musical-Veranstalter und lobte die „schönen Vibrations“. Von Hannah war Jörg Beese so begeistert, dass er sich dazu hinreißen ließ, ein zweites Ticket fürs Heiligenfelder Musical ins Rennen zu werfen. „Genau das Gefühl, als sie gesungen hat, hatte ich, als ich damals in der Jury von ,Jugend Kulturell' gesessen habe“, erzählte Beese. Damals habe eine gewisse Elisabeth Hübert vorgesungen. „Die war 16 Jahre alt und hatte gar nichts in ihrer Vita stehen. Und danach ist sie mit 16 direkt für ,Mamma Mia' als Sofie engagiert worden“, erinnerte sich Jörg Beese. Heute übernimmt die Lübeckerin die Hauptrolle bei Mary Poppins.

Greifbare Anspannung machte sich breit, als alle Teilnehmer zur Verkündung der Sieger erneut die Bühne betraten. Am Ende machte neben Hannah Willker auch noch Timm Moritz Marquardt das Rennen. Marquardt besucht die elfte Klasse und lebt in Neuwulmstorf und möchte Musical-Darsteller werden. „Ich mag die Mischung aus singen, tanzen und schauspielern“, erklärte er. Erfahrungen konnte er mitunter bei „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ sammeln. Hannah Willker geht auf das Syker Gymnasium und ist momentan in der achten Klasse. Seit drei Jahren steht sie laut eigenen Angaben regelmäßig auf der Bühne, seit einem Jahr nimmt sie Gesangsunterricht. „Ich finde den Pepp und das Showmäßige total cool“, erklärt sie ihre Faszination fürs Musical.

Am 27. November werden sie wahrscheinlich in einem Duett zusammen auf der Bühne stehen. Eine Disziplin, die gutes Teamwork erfordert. Doch die Zeichen stehen gut. Denn auch Hannah gesteht, „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ zu mögen. Erste Gemeinsamkeiten bestehen also. Nun muss sich jeder selber auf das Musical in Heiligenfelde vorbereiten. Ist die Distanz Hamburg/Syke da nicht hinderlich? Timm Moritz Marquardt bleibt gelassen: „Ich denke, das werden wir schon hinbekommen.“