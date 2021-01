Die ersten Container stehen zwar schon, dennoch verzögert sich der Baubeginn etwas. Nun soll es im April losgehen. (Sarah Essing)

„Für ein Schwimmbad braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit.“ Das sagte Architekt Christian Bär vom Planungsbüro Janßen und Bär aus Bad Zwischenahn im Mai 2020, als sein Büro die ersten Pläne für die Sanierung des Syker Hallenbades vorstellte (wir berichteten). Doch nun ist der nächste Schritt getan. Weitere Arbeiten wurden jetzt vergeben, konnte Bürgermeisterin Suse Laue nun berichten.

Angesichts der der hohen Investitionssumme – mit insgesamt rund 8,5 Millionen Euro rechnet die Stadt derzeit – müssen 80 Prozent der Bauleistungen EU-weit ausgeschrieben werden. Dafür gilt eine Vorankündigungszeit von 54 Tagen. Nun kommt auch noch die besondere Situation durch die Corona-Pandemie hinzu. Über die Vergabe von Leistungen in einem Wert von bis zu 90.000 Euro darf die Bürgermeisterin allein entscheiden, für alles darüber benötigt sie die Zustimmung des Stadtrates. Dieser tagt zurzeit coronabedingt jedoch nicht. Dabei stand eine Vielzahl von Vergaben an. „Es sind sehr viele Gewerke beteiligt“, so Suse Laue. Insgesamt mindestens 50. Daher beschloss der Verwaltungsausschuss auf seiner jüngsten Sitzung nun, dieses Limit „projektbezogen“ aufzuheben, berichtet Suse Laue. „Unter der Voraussetzung, dass ich berichte, und dass der Betrag nicht exorbitant über der Ausschreibung liegt.“

Einiges wird günstiger

Und das tun die jetzt vergebenen Arbeiten auch nicht. Im Gegenteil. Bei den meisten Aufgaben liegt die Stadt sogar deutlich unter den Schätzungen. Für die vergebenen Erdarbeiten etwa waren die Kosten auf 223.000 Euro geschätzt worden. Vergeben wurde der Auftrag für 132.600 Euro. Die Baustelleneinrichtung und der Bauzaun waren mit 76.500 Euro eingepreist worden, vergeben wurden die Arbeiten nun für 67.500 Euro. Und auch der Ausbau, die Lagerung, Aufarbeitung und Wiedereinbau der insgesamt 144 Garderobenschränke, mit geschätzten 8700 Euro eine der kleineren Summen bei diesem Großprojekt der Hachestadt, wird mit der nun erfolgten Vergabe für den Preis von 7036 Euro ein wenig günstiger. Lediglich beim Gerüstbau musste die Stadt nachlegen. Statt der geschätzten 107.000 Euro kostet diese Leistung nun 117.200 Euro.

Dennoch hat die Bürgermeisterin noch eine schlechte Nachricht. „Coronabedingt gab es leichte Verzögerungen.“ So werde die Baustelle nun zwar eingerichtet; tatsächlicher Baubeginn wird jedoch wohl erst im April sein.

Derweil läuft auch das Verfahren für das geplante Neubaugebiet hinter dem Hallenbad-Areal (wir berichteten) weiter. Dafür muss die Stadt noch eine Kartierung des Geländes vornehmen, um auszuschließen, dass sich dort geschützte Insekten oder Falter angesiedelt haben. Die Gelder dafür sind im Haushalt eingestellt. „Allerdings können wir das erst im Frühjahr machen“, sagt Suse Laue mit Blick auf die derzeit ruhende Vegetation. Was dabei herauskommt, sei schwer abschätzbar, so die Bürgermeisterin. Die Entscheidung treffen der Landkreis Diepholz und die Untere Naturschutzbehörde. Sie macht allerdings keinen Hehl daraus, dass ihr viel an diesem stadteigenen Baugebiet liegt. Nicht nur, weil sich der Verkauf von Grundstücken dort positiv auf den Stadtsäckel auswirken würde, aus dem in den kommenden Jahren zahlreiche Bauvorhaben finanziert werden müssen. Sondern auch, weil die Stadt dieses Baugebiet selbst nach ihren Wünschen und Vorstellungen entwickeln kann. Bezahlbarer Wohnraum und klimaverträgliches Bauen mit alternativer Wärmeversorgung, nachhaltiger Stromversorgung, Dachbegrünung können dann Wirklichkeit werden.