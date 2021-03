Mit einem Spatenstich gaben sie den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten an der Grundschule Heiligenfelde (von links): Bernd Lange, Suse Laue, Peter Jahnke, Andreas Schmidt, Imke Bünstorf und Wilken Hartje. (TAMMO ERNST)

Es ist klar zu sehen: Hier tut sich was. Ein altes Gebäude an der Königsstraße ist bereits weg. Kabel und Kanäle ragen aus offensichtlich frisch umgegrabenen Böden. Bauzäune trennen die Fläche vom Schulhof und Parkplätzen an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde. Nach einigen corona- und witterungsbedingten Verzögerungen haben die lange geplanten Arbeiten (wir berichteten) an der kleinen Schule bereits begonnen. Mit einem Spatenstich gab die Politik nun auch den „offiziellen Startschuss“ für das 5,8 Millionen Euro teure Bauvorhaben.

„Die Grundschule Heiligenfelde wartet schon lange“, erinnert Bürgermeisterin Suse Laue daran, dass 40 Jahre lang nichts über das Nötige hinausgehende an der zweizügigen Grundschule passiert ist. „Dafür machen wir es jetzt richtig“, so Sykes Verwaltungschefin. Die Schule in Heiligenfelde wird ausgebaut und erweitert, sodass sie nach Fertigstellung zur Ganztagsschule wird. Dazu gehören nicht nur neue Klassenräume, sondern auch eine Mensa mit Küchenbereich. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. „Das wird eine schöne Schule werden“, ist Suse Laue überzeugt.

Wo das abgerissene Gebäude stand, werde ein Neubau entstehen, der künftig die ersten Klassen beherberge, skizziert Architekt Bernd Lange vom ausführenden Büro Landwehr und Partner aus Sulingen. Bereits abgeschlossen ist der Unterbau mit Kanälen und Kabeln. „Die gesamte Elektrotechnik wurde erneuert und verstärkt“, berichtet er. An den Neubau mit Klassenzimmern, inklusive Fach- und Differenzierungsräumen schließt ein giebelartiges Gebäude an, in dem die Küche untergebracht ist. Dort kann künftig für die Grundschüler frisch gekocht werden und in der Mensa nebenan wird gegessen. „Das bildet sozusagen die Verbindung zwischen Alt- und Neubau“, so der Architekt.

Ein „Neubau“, der mittlerweile schon über 30 Jahre alt ist, wie Wilken Hartje in Erinnerung ruft. Dort befinden sich auch das Lehrerzimmer, inzwischen viel zu klein für das auf mehr als 20 Personen angewachsene Kollegium, und das Schulsekretariat. Heiligenfeldes Ortsbürgermeister nennt seine Zeit an dieser Schule „die schönste Schulzeit meines Lebens“. Es sei eine „niedliche Schule“, mit einer bewegten Vergangenheit, die politisch auch vielfach infrage gestellt worden sei. 1928 entstand das erste Gebäude an dieser Stelle, erweitert wurde in den 1950er-Jahren, nochmals in den 1960er-Jahren, als in vielen anderen Orten die „Dorfschulen“ ganz verschwanden, gab er einen kleinen Einblick in die Geschichte des Schulstandorts. Heiligenfelde habe seine Schule behalten und sei immerhin die Schule in Syke mit dem größten Einzugsgebiet - flächenmäßig gesehen. Eine „Dorfschule“ eben, wie Hartje sagte, noch dazu barrierefrei und mit einem komfortablen Grundstück. Es sei schön, dass dort nun etwas Neues entstehe.

Die Großzügigkeit des Grundstücks hebt auch Architekt Bernd Lange hervor. So sei es möglich, die neuen mit den alten Bauten zu verbinden und dennoch eine „Übersichtlichkeit“ zwischen den verschiedenen Bereichen zu erhalten. Mit den Hochbauten soll bereits im April begonnen werden. Der Plan sieht vor, dass diese Ende des Jahres fertig sind. Dann können dort Schüler aus dem Altbau einziehen - während dieser renoviert wird. „Es sind mehrere Bauabschnitte geplant, sodass der Schulalltag möglichst nicht gestört wird“, so Lange.

Die Beeinträchtigungen durch das Bauen seien bis jetzt ohnehin „überschaubar“ gewesen, berichtet Schulleiterin Imke Bünstorf. Der Unterricht sei wie bisher weitergelaufen, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Digital sei die Schule bereits auf dem neuesten Stand und bestens ausgestattet. Selbst das Glasfaserkabel für eine bessere Verbindung rückt immer näher. Sie, ihre Kollegen und die Schülerinnen und Schüler freuen sich also auf das fertige Resultat.