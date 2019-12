In Ochtmannien wurde jetzt auch mit dem Verlegen des Glasfaserkabels begonnen. Jörg Fischer (von links), Bernd Bormann, Cord Bockhop und Sven Mörker werfen einen Blick auf die Planung. (Vasil Dinev)

Br.-Vilsen/Landkreis Diepholz. „Es geht los.“ Das ist die Botschaft, die Landrat Cord Bockhop senden will an die Bevölkerung des Landkreises Diepholz. Nicht erst in ein paar Monaten, sondern jetzt beginnt der Glasfaserausbau, an dessen Ende schnelles Internet für alle stehen soll. Oder zumindest für alle, die welches haben möchten. Nach dem Startschuss in Wagenfeld und Rehden vor rund zwei Wochen hat die Breitbandinitiative nun auch im Verbreitungsgebiet des SYKER KURIER begonnen. Somit wird bereits in drei der 15 kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Samtgemeinden an der Erschließung mit Glasfaserkabel gearbeitet.

Ortstermin in Süstedt. Am Rande des Freidorfer Weges, kurz vor der Abbiegung nach Oesedum, liegen die Rollen mit dem Glasfaserkabel. Ein Bagger steht einsatzbereit daneben, alles verdeckt von einem großen Plakat, auf dem ein Ortsschild abgelichtet ist. Darauf geht es raus aus Kupfer und geradeaus in Richtung Glasfaser. Die ersten Arbeiten sind bereits gemacht, erzählt Jörg Fischer von der ausführenden Firma RTH aus Hoya. Über die Feiertage wird sich in Ochtmannien aber erst einmal nichts tun. Der 13. Januar ist angepeilt, um die Arbeiten wieder aufzunehmen. „Aber das hängt auch von der Witterung ab.“

Cord Bockhop ist die Erleichterung anzuhören. Die Erleichterung darüber, dass das landkreiseigene Großprojekt gestartet ist. „Die Menschen rufen bei uns an, erzählen, dass sie einen Vertrag unterschrieben hätten und wollen wissen, wann sich endlich etwas tut.“ Die Antwort: jetzt! Es könne noch gestritten werden, aber die Arbeiten haben begonnen. Der Landrat rechnet auch noch mit einigen Beschwerden seitens der Bürger. Welch Wunder, betrachtet man die zahlreichen Baustellen, die für dieses Projekt notwendig sind. „Der Landkreis wird aussehen wie ein Schweizer Käse. Und wir müssen ja auch noch Kreisstraßen sanieren und Radwege bauen. Da ist es verständlich, wenn die Menschen meckern. Aber am Ende werden sie glücklich sein.“

Etwa 2000 Kilometer Glasfaserkabel werden über den ganzen Landkreis Diepholz verlegt. „Plus X“, stellt Cord Bockhop klar und denkt dabei an Schulen, Krankenhäuser und Neubaugebiete, die in den derzeitigen Plan noch gar nicht eingeschlossen sind. Rund 17 000 bisher nicht angeschlossene Haushalte sind Stand jetzt von dieser Aktion betroffen. 180 Millionen Euro lässt sich der Landkreis dieses Kabelnetz kosten. Gut angelegtes Geld, wie Cord Bockhop findet. So könne kein Telekommunikationsanbieter die Bedingungen komplett bestimmen. Denn die Basis, das Netz liegt beim Landkreis.

Glasfaser. „Das ist ein Qualitätsmerkmal“, weiß Cord Bockhop. Jörg Fischer ergänzt: „Die Menschen warten darauf.“ Und Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann meint: „Es gibt keine Gegner. Das ist das Schöne an der Sache.“

Cord Bockhop freut sich diebisch über die Aussichten, die dieses landkreiseigene Netz mit sich bringt. Politiker, die sagen, Glasfaser müsse nicht bis zu jeder Milchkanne verlegt werden, versteht er nicht. „Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausdenkt“, schimpft er. Der momentan schnellste Standard 5G gehe nicht ohne Glasfaser. Und wenn er in die Zukunft schaue, sei Breitbandinternet unverzichtbar. „Wenn ich alleine an autonomes Fahren denke. Wie soll das denn gehen ohne Glasfaser und ausreichend Funkmasten?“

Einschränkungen im Straßenverkehr wird es durch die Bauarbeiten sicher geben, teilweise auch Sperrungen. Wenn es soweit sei, werde das entsprechend kommuniziert.