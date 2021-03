Erster Stadtrat Norbert Lyko (von links), Martin Heller und Alexey Widergold vom Büro Das Syndiakt, Bassums Ortsbürgermeisterin Cathleen Schorling, Bürgermeister Christian Porsch, Beauftragte für die Weiterentwicklung jugend- und bildungsrelevanter Maßnahmen Dorit Schlemermeyer und Kita-Leiter Franz Holsten haben symbolisch den Spaten geschwungen. Die übrigen Arbeiten übernehmen die Handwerkerfirmen. (TAMMO ERNST)

Bassum. Die Umrisse lassen langsam erkennen, wie groß denn letztlich das Gebäude werden soll. So kann man es sich schließlich besser vorstellen als auf einem Plan. Ein Stückchen Mauer steht ebenfalls schon, aber ansonsten ist noch einiges zu tun auf dem Grundstück an der Bürgermeister-Lienhop-Straße in Bassum. „Wir peilen an, im Juni oder Juli Richtfest zu feiern“, sagt Martin Heller vom Architekturbüro Das Syndikat aus Bruchhausen-Vilsen. Noch sind es ein paar Wochen bis dahin. Aber was gehört zu einem großen Projekt neben der Einweihung und dem Richtfest dazu? Richtig: der Spatenstich. Und der wurde nun am späten Donnerstagnachmittag vollzogen.

Eine kurze Zeremonie, schließlich war das ein symbolischer Akt für eines der umstrittenen Projekte in Bassum in den vergangenen Jahren. Und das lag nicht einmal am Preis von drei Millionen Euro. Denn im Vorfeld hatten die Pläne von Verwaltung und Politik für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, waren die Sportler des TSV Bassum alles andere als glücklich darüber, dass für den Neubau der Kita Kinder-Reich die Hälfte des Bolzplatzes genommen wird. Dass ein Neubau nötig ist, das wurde in zahlreichen politischen Sitzungen behandelt und erläutert.

So ist die Raumsituation im Kinder-Reich alles andere als optimal – für Kinder und Erzieher. Gleich nebenan werden Räume für drei Gruppen gebaut, hinzu kommt unter anderem noch ein Bewegungsraum. „Wir haben 716 Quadratmeter Nutzfläche“, sagt Heller zu den Planungen. Insgesamt wird das Grundstück rund 3700 Quadratmeter Fläche haben. Auch die Parkplatzsituation soll besser werden. Gleichzeitig wird durch das neue Gebäude nur eine neue Gruppe hinzukommen. „Zwei Gruppen wandern rüber in den Neubau“, erzählt Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko. Das wird dafür sorgen, dass die Raumsituation im Bestandsgebäude entzerrt wird. Wenn das neue Haus steht, ist das alte an der Reihe, umgebaut zu werden. „Es ist etwas in die Jahre gekommen“, gibt Lyko zu. Andererseits haben sich Verwaltung und Politik seinerzeit gegen einen kompletten Neubau entschieden, da über die vergangenen Jahre viel Geld in die Kita geflossen ist.

Beim Blick auf die Umrisse des neuen Gebäudes fällt übrigens auf: Es wird länglich gebaut. „Wir haben eine Ost-West-Achse“, erläutert Martin Heller die Planungen, dass durch einen länglicheren Bau die zweite Hälfte des Bolzplatzes weiterhin genutzt werden kann. „Der soll erhalten bleiben“, sagt er. Derzeit trennt ein Erdwall die Baustelle vom Bolzplatz, „die Muttererde brauchen wir wieder“, erzählt Heller. Aber erst später. Geplant ist, im November fertig zu sein. Damit es „im nächsten Jahr umgebaut werden kann“, kündigt Lyko an. Er freut sich, dass die Pläne mit allen Beteiligten abgestimmt wurden.

Wobei die Details dazu, ebenso wie die Kosten, politisch künftig noch beraten werden müssen. Was klar ist, ist, dass bei einem Umbau der Bewegungsraum erweitert wird, und auch die Küche muss angepackt werden, da sie im Moment nicht für die 280 Essen, die täglich dort gekocht werden, ausgelegt ist. Summa summarum werden 25 Kinder mehr Platz im Kinder-Reich haben als derzeit.

Martin Heller ist optimistisch, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. „Wir liegen gut im Plan“, sagt er. Bereits Mitte Dezember wurden die ersten Vorbereitungen für die Arbeiten getroffen, danach folgten die Archäologen, nun sind die Bauarbeiter an der Reihe und ziehen das Gebäude in die Höhe. Zusätzlich zum Feuerwehrhaus in Bramstedt ist der Neubau der Kita Kinder-Reich gleich das zweite Millionen-Projekt, das die Stadt angeht. Bürgermeister Christian Porsch betont: „Das sind Pflichtaufgaben.“