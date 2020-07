Neue Farben, neue Klarheit: Von Konzept des Deutschen Roten Kreuzes ist zurzeit allerdings noch nicht viel zu sehen. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Acht Paar kleine Gummistiefel – aufgestellt in Reih und Glied – waren es, die während der Schlüsselübergabe an den Vormieter des Deutschen Roten Kreuzes erinnerten. Acht Paar kleine Gummistiefel, in jedes passte ein Löwenzähnchen, ein Kind aus der kommunalen Kindertagesstätte Löwenzahn, die auf die andere Straßenseite gezogen ist (wir berichteten). Nun sind auch die Stiefel verschwunden. Wände wurden von Putz befreit, neue elektrische Leitungen gezogen. Am 27. August öffnet die 14. DRK-Kindertagesstätte im Landkreis Diepholz, die erste in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Innerhalb von neun Wochen baut das DRK die ehemalige Kita Löwenzahn in eine DRK-Kita um. „Innerhalb kürzester Zeit“, wie der planende Architekt Martin Heller vom Syndikat Bruchhausen-Vilsen präzisiert. Mehr Klarheit soll in die Räumlichkeiten einziehen, die bereits seit 50 Jahren Kinder beherbergen. Klare Linien sollen dominieren, klare Farben zudem, die Farben des Deutschen Roten Kreuzes: Grau, Weiß und Rot. Was allerdings noch gut ist, wird auch beibehalten. Die Türen bleiben vorerst in den Angeln, der Bodenbelag bleibt auch noch liegen, die Garderoben werden wiederverwendet.

Es wird sich aber auch einiges ändern. Stephan Neddermann, Fachreferent für Kindertagesstätten beim DRK, nennt ein Beispiel: Direkt im Anschluss an den ehemaligen Bewegungsraum, der in dieser Funktion erhalten bleiben soll, wurden einst Putzmittel eingelagert. Zukünftig soll dort das Material, das einen Bewegungsraum erst richtig zu einem Bewegungsraum macht, in Regalen gestapelt werden: Hula-Hoop-Reifen und diverse Bälle beispielsweise. Die Waschmaschine wandert in einen ehemaligen Lagerraum mit Tür nach außen, der Therapieraum mutiert zum Leitungszimmer, zu Sandra Ottens Büro. Der liegt direkt neben dem Eingang, sodass die Eltern nicht lange durch das Gebäude irren müssen, um ihre Ansprechpartnerin, die Kita-Leiterin zu finden. Und es hat ein zweites Fenster bekommen. „So ist es ein bisschen freundlicher.“

Das frühere Leistungszimmer wird jetzt zu einem Ruheraum für das Personal, der alte Mitarbeiterraum zum Therapieraum. „Wir wollen mit wenig Mitteln viel verändern“, erklärt Stephan Neddermann. „Und wir wollen Logik reinbringen“, ergänzt Sandra Otten. Der Therapieraum und der Ruheraum für Mitarbeiter bräuchten mehr Ruhe, findet sie. Kriegen sie jetzt. Zwölf Mitarbeiter, ein Hausmeister und eine Küchenkraft sollen zwischendrin auch mal abschalten können. Kinder in diesem Alter können durchaus fordernd sein. Eine Elternecke wird am Zugang zur Eingangshalle entstehen, dazu ein deutlich größerer Mitarbeiterraum mit komplettem Arbeitsplatz und einer kleinen Küche im anliegenden Zimmer.

Dafür ist Zeit bis zum 26. August. Denn tags darauf öffnet die neue Kita. Vier Gruppen (früher waren es fünf) werden dann durch die frisch renovierten und aufgeteilten Räumlichkeiten toben. Kann das klappen? Stephan Neddermann findet, ja. „Mit viel Absprache und viel Planung, dann geht alles Hand in Hand.“ Sandra Otten wird konkreter: „Wenn nebenan noch die Steine purzeln, kann hier doch schon gestrichen werden.“ Für die Koordination ist Martin Heller zuständig.

Sandra Otten geht davon aus, dass am 27. August noch nicht alles fertig ist. Muss es ihrer Meinung nach aber auch nicht. Wenn alles schon fertig wäre, hätten Kinder und Erzieherinnen ja gar keine Möglichkeit, ihre Vorstellungen einzubringen. So wurde an die Fensterscheibe eines Gruppenraums eine schwarze Hexe gemalt. Vielleicht gefällt die ja der Gruppe, die dort einzieht. Von den zwei Anschlussräumen ist einer für die Kinder. Was dort hineinkommt? Otten weiß es noch nicht. Das will sie in die Hände des Personals legen.

Fest steht, dass Jens Jürgensen von der Firma Spielwerkstatt aus Detmold das Außengelände herrichten wird. Eine Bewegungsbaustelle mit Verkehrskreisel, Bushaltestelle und Tankstelle. Dazu ein 60 Quadratmeter großer Sandkasten. Wenn Sandra Otten davon redet, funkelt es in ihren Augen, als würde sie selbst gerne dort spielen. Jede Gruppe bekommt ein Hochbeet vor das Fenster, Bienen- und Insektenmagnete werden verteilt, Hecken und Obststräucher gepflanzt. „Ob das alles bis zum 27. August fertig ist?“, fragt sich die Kita-Leiterin. Und antwortet gleich selbst: „Ich weiß es nicht.“

Mit dem ersten Schultag eröffnet auch die erste DRK-Kita in Bruchhausen-Vilsen. 72 Kinder werden sich dann in der Eingangshalle drängen, für sechs weitere wäre noch Platz. Und sicher werden dann auch wieder Gummistiefel – aufgestellt in Reih und Glied – vor den Garderoben stehen.