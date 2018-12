Kabarettist, Sänger und Schauspieler Felix Schepp tritt mit "Hirnklopfen" im Juni in der Barrier Wassermühle auf. (Björn Hake)

Syke-Barrien. Begeistert wird sein, wer sich entschließt, den verschiedenen Veranstaltungen in der Barrier Wassermühle im kommenden Halbjahr Ohr und Auge zu leihen. Die Auswahl, die der Kulturverein Rüttelschuh für Winter und Frühling zusammengestellt hat, ist von einer ausgewählten Vielfalt und natürlich von gewohnt bester Qualität in Sachen Kleinkunst. Wie in den letzten 30 Jahren: mit immer wieder neuen Überraschungen, mit hervorragenden Künstlern, bewährten Konzerten und herrlich bissigen Kabarettisten.

Das neue Programm für das erste Halbjahr 2019 liest sich wie das "Who Is Who" der beliebtesten und prominentesten Künstler der vergangenen Jahre. Namen wie Paul Millns & Butch Coulter oder Ian Bruce & Victor Besch, aber auch lokale Größen wie die herrliche Bremer Slampoetry-Lady Rita Apel, die Syker Gruppe Sixpack oder Simon & Jan aus Oldenburg tauchen da auf.

Für Rüttelschuh-Vorsitzende Christiane Palm-Hoffmeister steht fest: „Schön, dass unsere Mitglieder uns den Rücken stärken und viele uns seit Jahrzehnten die Treue halten.“ Erfreut fährt sie fort: „Wunderbar, dass auch der Rat der Stadt Syke den Wert unserer kontinuierlichen Arbeit weiterhin mit einem festen Zuschuss unterstützen will.“ Sie erlebt es als großartig, dass auch namhafte Künstler immer wieder kommen wollen, obwohl die Kulturinitiative mit den knappen Plätzen in der romantischen Mühle – mehr als 60 Zuhörer passen beim besten Willen nicht rein – „nicht die tollsten Gagen zahlen können.“

Und es geht quasi Schlag auf Schlag mit nur kurzen Pausen dazwischen. Schon demnächst, nämlich am 18. Januar, geht es los mit einem schon traditionellen plattdeutschen Abend. Traditionell, weil es sich immer rund um den Geburtstag des Barrier Autors Heinrich Schmidt-Barrien dreht (1902-1996). Diesen bestreitet also an dem Freitag das Duo Stiekelstrüük alias Iko Andreae (Gitarre, Banjo, Gesang) und Andreas Bahlmann (Drums, Gesang) mit Songs und Texten von Oswald Andreae. „Das ist auch für Nicht-Platt-Schnacker geeignet“, sagt Palm-Hoffmeister.

Am Donnerstag, 5. Februar geht es weiter mit zwei Musikern, die hier schon sehr oft gastierten und jedes Mal hellauf begeisterte Zuhörer hinterließen. Es geht um Vic Besh und Ian Bruce. Mit Gitarre, Concertina, Dudelsack und anderen traditionellen Instrumenten und natürlich ihren Stimmen entführen die beiden ihre Zuhörer auf die schottischen Highlands.

Bekannter Songpoet

Derjenige, der wahrscheinlich am häufigsten die Atmosphäre zwischen den historischen Balken mit seinen Kompositionen aufwärmte, ist der britische Songpoet Paul Millns. Am Valentinstag – dem 14. Februar – wird der Singer-Songwriter hier mit Butch Coulter an der Mundharmonika auftreten. Was gibt es da noch mehr zu sagen? Sie sind Ausnahmemusiker, genial und unverwechselbar.

Wie kommt man weg von der Winterdepression? Das Quartett Finnegan hat ein Rezept: Mit altbekannten oder manch unbekannten irischen und schottische Weisen versprühen sie eine unwiderstehlich „Gute-Laune-Magie“. Das wird in der Wassermühle am 2. März passieren, also passend zum kommenden Frühlingsanfang.

„Bringt was zu denken mit, mein Kopf kann's brauchen“, lautet das Thema der Multimedia-Lesung der Tage-Löhner am 22. März. Textvortrag, Gesang und projizierte Bilder sowie Karikaturen verbinden die fünf Herren, Aufklärung und bissiger Humor werde zu einer kurzweiligen Einheit, verspricht die Ankündigung. Es geht um den deutschen Dichter, Satiriker und Zeichner Robert Gernhardt (1937-2006).

Sixpack, ihr Bandname sagt es schon, sind sechs Musiker, vier Damen, zwei Herren, die Songs, Schlager und altbekannte Lieder a-cappella vortragen. Immer mit viel Leidenschaft und Gesangserfahrung. Das könnte am 30. April quasi ein Klang in den Mai werden, vermutet Rüttelschuh.

Slam Poetry von der Extraklasse gibt es von Rita Apel am 30. April. Zum Piepen komisch, wenn sie mit ihrer trockenen Art, die eher an eine Oberlehrerin erinnert, „Kalte Füße“ oder „Max und Moritz“ vorträgt. Sie wurde 2014 Landesmeisterin Bremen/Niedersachsen im Poetry Slam und war erst Anfang März diesen Jahres anlässlich der Syker Literaturwoche im Hansa-Kino zu Gast. Die „Grande Dame“ der Szene wusste auch dort zu überzeugen. Bekannt für ihre scharfzüngigen, meist beißend komischen Alltagsbetrachtungen, bringt die Poetry-Slammerin eine Auswahl ihrer besten Texte mit.

Den krönenden Abschluss wird Felix Schepp bilden. Er passt deutlich in keine gängige Schublade von Kabarett oder Konzert oder Comedy – vielleicht eher alles zusammen. Er holt mit Klavier und Loopmaschine seine Zuhörer da ab, wo sie gar nicht hinwollen. Alle, die ihn hier schon erlebten, wissen, welch Amüsement sie erwartet, die anderen können gespannt sein. Zu diversen Klopf-, Klingel und Klatschgeräuschen, die per elektronischer Dauerwiederholung – dem Loop – zum musikalischen Hintergrund werden, intoniert er sein Programm „Hirnklopfen“ am 7. Juni.

Karten für alle Vorstellungen gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Sparkassse Barrien und bei Kunst & Kreativ, Sudweyher Straße 13, ebenfalls Barrien. Reservierungen sind möglich über E-Mail an kulturmuehle@t-online.de oder per Telefon 0 42 42 / 71 70.