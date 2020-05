Trotz Krise: Zootierpflegerin Carolin Meineke rechnet bei den Ziegen im Juli mit Nachwuchs. (Vasil Dinev)

Tier und Mensch befinden sich gerade in ganz ähnlicher Situation. „Ihnen ist langweilig“, sagt Zootierpflegerin Carolin Meineke über die Bewohner des Tierparks Petermoor in Bassum – dadurch machten sie derzeit viel Blödsinn. Eigentlich seien sie viel Publikumsverkehr gewöhnt, doch seit der Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie seien sie weitgehend auf sich gestellt.

Lediglich die Tiere am Außenzaun könnten hie und da mal noch Fußgänger erblicken. Allerdings ist das kein Vergleich zum normalen Betrieb. „Wenn eine Kindergartengruppe vorbeikommt, ist das interessant wie Fernsehen“, Meineke. Aktuell bekämen etwa die Ziegen ihre Unterwolle nicht weg, weil die vielen Streicheleinheiten ausblieben.

Wo die Menschen sich zurückziehen, erobert sich bekanntlich die Natur ihren Raum zurück. Im Falle des Tierparks zieht das auch so manches Problem mit sich: Weil sich die Wildtiere nun weiter in die Stadt trauen, wurden Am Petermoor in den vergangenen Wochen mehrere Kängurus und Kaninchen von Füchsen gerissen. Ein herber Schlag, sagt Meineke über die Angriffe des Raubtiers: „Er gräbt sich unter dem Zaun durch.“ Deswegen werde nun daran gearbeitet, die Flächen entsprechend abzusichern.

Zu bestaunen gebe es im Bassumer Tierpark derzeit einiges: Jungenten sind da, Hühnerküken geschlüpft, und Schafslämmer gehen ihre ersten Schritte. „Der Frühling ist trotzdem da“, merkt Meineke an, im Juli rechnet sie auch mit Nachwuchs bei den Ziegen. „Wir hoffen, dass wir dann wieder offen haben.“

Beklemmenden Ruhe

Denn auch für die Mitarbeiter des Tierparks ist die Situation ungewohnt. Die anfängliche Freude, in Ruhe eine Mittagspause in der Sonne zu genießen, wich bald dem Gefühl der beklemmenden Ruhe. Abgesehen von einem Team-Tag in der Woche arbeiten die beiden Angestellten jeweils im Wechsel, derzeit fällt die Wochenendkraft krank aus. „Die Tiere können auch mal gefährlich werden“, sagt Meineke. Da wäre etwa der große Lama-Wallach Rudi, der mit Frauen so seine Schwierigkeiten habe. „Er will flirten, und manchmal spuckt er oder tritt aus. Da muss man unheimlich vorsichtig sein“, weiß die Zootierpflegerin.

Immerhin: Um ihr Gehalt oder Tierfutter müsse sie sich keine Sorgen machen. Da der Tierpark in städtischem Besitz ist, sei er finanziell relativ unabhängig. „Der Förderverein ist leidtragend“, ergänzt Meineke. Der stemme sonst viele Bauvorhaben, erhalte ohne Besucher allerdings keine Spenden mehr. „Gerade an Ostern wäre es proppevoll gewesen“, sagt Meineke mit Blick auf das gute Wetter.

Vor allem in der Anfangsphase habe sie auch viele Anrufe bekommen, wieso der Tierpark geschlossen sei, wenn er doch kostenlos begehbar sei. „Wir sind ein anerkannter Zoo“, erklärt Meineke – damit falle auch er unter die verordneten Schließungen.

Davon betroffen ist auch der Tierpark in Ströhen – anders als der Bassumer in privater Hand. „Das ist eine wirtschaftliche Katastrophe“, sagt Eigentümer Nils Ismer. Aktuell gingen ihm wichtige Einnahmen verloren: „Von Ostern bis Pfingsten machen wir fast 50 Prozent unseres Jahresumsatzes. Das ist ein massiver Einbruch. Das kommt im Winter nicht wieder.“ Die Kosten ließen sich auch nur geringfügig reduzieren. Durch Spenden und eigene Vorräte sei genug Futter für die Tiere vorhanden.

Kein Verständnis für Schließungen

Ismer zeigt allerdings kein Verständnis dafür, dass die Tierparks überhaupt geschlossen sind. Mehrere Bundesländer, darunter Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz, haben ihre Zoos bereits mit Einschränkungen wieder eröffnet oder bereiten dies vor.

Beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat Ismer deshalb geklagt und fordert in einem Eilantrag die Wiedereröffnung; auch ein Normenkontrollverfahren ist anhängig. „Wir halten das für widersinnig, aus Wettbewerbsgründen und auch wegen der freien Berufsausübung“, sagt er über die angeordnete Schließung. Er habe gehofft, ebenfalls Ende April wieder öffnen zu dürfen, ein Hygienekonzept sei schon lange vorbereitet.

Hatte er sich anfangs noch optimistisch gezeigt, mit der Klage Erfolg haben zu können, hat sich die Hoffnung am Freitag gelegt. Da hatte das Oberverwaltungsgericht die Klage eines Safari- und Freizeitparks auf Wiedereröffnung abgelehnt und die Schließung als notwendige Schutzmaßnahme bezeichnet. „Denn die Maßnahme ziele zulässigerweise darauf ab, einer großen Ansammlung von Personen auch im Umfeld des Parks vorzubeugen, die sich angesichts der Attraktivität und Anziehungskraft des Freizeitangebots kaum vermeiden oder sinnvoll beschränken lässt“, begründet das Gericht.

Staatliche Willkür

Für Ismer ein herber Rückschlag. „Ich bin enttäuscht von der Entscheidung und kann das nicht nachvollziehen“, sagt er. Schließlich habe er ein Konzept, um einen Besucherandrang zu vermeiden. Während sich Innenstädte, Baumärkte und öffentliche Parks füllten und auch Betriebe wieder ihre Arbeit aufnehmen dürften, muss er trotzdem weiterhin schließen. „Das ist staatliche Willkür, und es ist bedenklich, dass die Gerichte folgen. Aber VW macht wieder auf, weil der Ministerpräsident im Aufsichtsrat sitzt“, beklagt der Eigentümer des Tierparks in Ströhen.

Er werde auch überlegen, auf Schadenersatz zu klagen, sagt Nils Ismer. Zwar sei er dankbar für die bisherigen Soforthilfen, doch seien sie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn wenn sich die Wiedereröffnung noch weiter hinziehe, sei kein Geschäft mehr da. „Meine Laune ist ganz knapp über Null“, macht er aus seinem Frust keinen Hehl.