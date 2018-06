Begeisterte die Zuhörer an der Twistringer Ziegelei mit ihrer Rockstimme: Dana Fuchs aus den USA. (Sebi Berens)

Twistringen. Mächtig viel los war am vergangenen Wochenende an der Grabhorststraße 32 in Twistringen. Dem Verein Freunde der Alten Ziegelei war es als Veranstalter zum achten Mal gelungen, das Ziegelei Open Air auf die Beine zu stellen. Herausragende Bands begeisterten von Freitag bis Sonntag mehr als 2000 Open-Air-Besucher auf dem früheren Lagerplatz zwischen dem ehemaligen Büro mit Wohnhaus und der alten Ziegelfabrikationshalle. Neu in der Gebäudeformation war der alte Ziegelbrennofen. Nach Umbauarbeiten dient die alte Brennzelle heute als Sitznische und der vordere Bereich gab kleineren Bands die Möglichkeit der Präsentation zwischen den Darbietungen auf der Hauptbühne am Ende des Lagerplatzes.

Insgesamt 14 Bands zeigten an den vergangenen drei Tagen, was musikalisch in ihnen steckte. Den Anfang machten am Freitag The Blue Lights, Jungs zwischen elf und 13 Jahre alt, aus Wildeshausen kommend und bereits rockend wie die ganz Großen. Ralph de Jongh kam mit seinen Holzschuhen und die Leif De Leeuw Band sowie Thorbjörn Risager folgten bis mit dem Deichgraf Sound System zur Aftershow-Party geladen wurde. Mit der Schulband des Gymnasiums Twistringen, Danke für die Blumen, North Alone, The Dawn Brothers, The Quireboys, Blacktron, dem Kinderchor der Grundschule am Markt, Jon Flemming Olsen und Feridah Rose ging der musikalische Reigen weiter.

Als besonderen Höhepunkt des Open-Air-Konzertes begrüßten die Fans die aus den USA kommende Rock- und Blues-Lady Dana Fuchs mit ihrer Band. Als stimmgewaltiges Energiebündel, stimmlich an Mick Jagger von den Rolling Stones, Etta James, Joe Cocker oder auch Janis Joplin, für die sie auch als Double im Broadway- Musical „Live, Janis“ mitwirkte, erinnernd, stellte sie in Twistringen ihr erst im Mai 2018 auf den Markt gebrachtes Album „Love Lives On“ vor. Aus diesem neunten, seit dem Jahr 2003 produzierten Album, sang und spielte sie mit Unterstützung von Keyboard, Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, Saxofon und Trompete ihrer Bandmitglieder „Ready To Rise“, „Callin‘ Angels“, „Nobody‘s Fault But Mine“, "Sittin‘ On", „Faithful Sinner“, „Sad Solution“, „Backstreet Baby“ und „Ring Of Fire“, letzteres von der Memphis-Ikone Johnny Cash in überarbeiteter Version. Die von Dana Fuchs während gut einer Stunde dargebotenen musikalischen Beiträge wurden von ihren Fans begeistert aufgenommen, zumal sie den Einen oder Anderen auch zum Tanz verführten.

Insgesamt stellten sich viele herausragende weibliche Stimmen mit Band vor: psychodelischer Gesang aus Schweden von Matilda Roths und dann die für Sonntag angekündigte brillante Soulstimme der in Dänemark lebenden und aus Uganda kommenden Feridah Rose.

Besucherin Yvonne Eli war mit dem Zug extra aus Hamburg angereist und genoss die Twistringer Ziegelei-Atmosphäre zum ersten Mal. „Mein Freund ist der Bassist der Band ‚Danke für die Blumen‘. Er hatte mich gefragt, ob ich mit ihm den Samstag in Twistringen verbringen möchte. Spontan habe ich ja gesagt und meine Entscheidung nicht bereut“, erklärte sie freudig.

„Zum siebten Mal bin ich zum Ziegelei-Konzert gekommen und muss gestehen, dass ich mich das ganze Jahr schon auf dieses Wochenende gefreut habe“, berichtete Angelika Böhm-Gerszenski aus Mellinghausen. „Das Ziegeleigelände ist relativ klein und überschaubar. Hier treffen sich immer wieder Jung und Alt bei super Musik“, erzählte sie begeistert weiter. Auch der Vorsitzende des Vereins Freunde der Alten Ziegelei, René Beckmann, war begeistert. „Die vielen Open-Air-Fans genießen das herrliche Wetter und natürlich das eigens für die Ziegelei Twistringen in Bremen kreierte Ziegelbier. Natürlich in Maßen, denn bei teilweise über 30 Grad Wärme tut zu viel Alkohol dem Kopf nicht gut“, so Beckmann am Sonnabendabend. „Tatsächlich ist der freundschaftliche Ton für alle Teilnehmer selbstverständlich.

Die Security-Mitarbeiter und die Rettungssanitäter sind bis jetzt zu keinen wirklich ernsthaften Einsätzen gerufen worden“, bestätigte Beckmann weiter.