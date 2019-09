Sitzgelegenheiten, aber auch Platz zum Tanzen gab es beim zweiten Open-Air vor der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen. Stone Washed sorgten für die entsprechende Stimmung. (Michael Galian)

Bassum-Neubruchhausen. „Es war ein schöner Tag, der letzte im August.“ Mit diesem Beginn des bekannten Songs von Peter Maffay „Und es war Sommer“ begrüßte Hans–Hermann Schrader die nahezu 230 Gäste am Freitagabend zum zweiten Open-Air-Konzert an der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen. Dass es der vorletzte Tag war, war sekundär. Es ging dem Vorsitzenden des örtlichen Heimatvereins mehr um die Symbolik seiner Begrüßung, diese sommerliche Stimmung in seine Worte einfließen zu lassen um den Abend stimmungsvoll zu eröffnen.

Die Syker Band Stone Washed war zu Gast und wollte den Innenhof der altehrwürdigen Alten Oberförsterei „rocken“. Der Kartenvorverkauf hatte zum Ende der Woche, ob der sommerlichen Temperaturen, nochmal Fahrt aufgenommen und bereits 200 Abnehmer gefunden. „Wir bekamen etliche Anrufe von Kurzentschlossenen und haben daraufhin, entgegen der Ankündigungen, doch die Abendkasse geöffnet und nochmal 30 Karten verkauft“, freute sich Schrader über den guten Zuspruch.

Es waren eher die leisen Töne der zurückliegenden Weihnachtsmärkte und Weinfeste, die der „Alten Dame Oberförsterei“ in den vergangenen Jahren vertraut waren. Nun beherbergt sie ein stark verjüngtes Vorstands-und Organisationsteam mit neuen Ideen in ihren Gemäuern, welches mit Elan und Tatkraft neue Impulse setzen will. Dazu gehört unter anderem nun auch diese Rockkonzert-Reihe, die zu einem festen Bestandteil der nächsten Jahre werden soll.

„Are you ready?", ertönte es dann auch pünktlich um 20 Uhr auf der professionell ausgestatteten Bühne von Frontmann Wilfried Winkler, „dann wollen wir Neubruchhausen mal rocken!“ Die sechs Musiker legten sich auch gleich mächtig ins Zeug. „Let's Stick Together“ von Bryan Ferry hieß das Eröffnungsstück, auf das „End Of The Line“ von den Traveling Wilburys und „Radancer“ von Marmelade folgten. Bereits beim sechsten Song, „Crazy Little Thing“ von Queen, hielt es die ersten Besucher nicht mehr auf ihren Plätzen und sie begaben sich tanzend auf den freien Platz vor die Bühne.

Im weiteren Verlauf des Konzerts präsentierten Karsten Jordan, Wilfried Winkler, Frank Müller, Michael Korte, Torsten Krüger und Günter Lengenfelder mit viel Herzblut die Klassiker berühmter Rocklegenden der 1960er- bis 1980er-Jahre. Von den Rolling Stones über Bryan Adams, Steppenwolf, AC/DC bis hin zu Pink Floyd mit den legendären Titeln wie „Jumpin' Jack Flash“, „Run To You“, „Born To Be Wild“, „Highway To Hell“ und „Wish You Where Here“ begeisterten die Musiker das Publikum.

„Für mich sind alle Besucher 'Gäste'“, machte Hans-Hermann Schrader deutlich, wie wichtig ihm der Wohlfühlfaktor einer solchen Veranstaltung ist. „Wir haben aus dem vergangenen Jahr gelernt und Sitzbänke mit Rückenlehnen geordert, sie haben eine ganz andere Sitzqualität“, so der Vorsitzende. Seine Erfahrung als langjähriger Festwart des Neubruchhhauser Schützenvereins wird noch an anderer Stelle deutlich: Wer an einem solchen Abend in der Lage ist, den Rotwein in Zimmertemperatur oder leicht gekühlt anbieten zu können, muss sich um die Erfolge künftiger Veranstaltungen und um den Heimatverein Neubruchhausen keine Sorgen machen und darf sich auf das Kommende freuen.