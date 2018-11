Im richtigen Licht: Die Fehsenfeldsche Mühle in Martfeld erstrahlt unter der Test-Illumination der Avacon. (Michael Braunschädel)

Martfeld. Die Freiheitsstatue in New York wird nachts angestrahlt. Der Bremer Roland wird nachts angestrahlt. Sogar die Bäume in der Syker Hauptstraße werden nachts angestrahlt. Nur die Fehsenfeldsche Mühle nicht. Bis Mittwochabend. Da rückte der Energiedienstleister Avacon an und setzte das 1871 gebaute Schmuckstück ins richtige Licht. „Eine Effekt-Beleuchtung“ nannte es Marco Sobirei von der Avacon. Das Urteil von Wilfried Nordbruch, Ehrenvorsitzender des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV): „Uneingeschränkt gut“.

Auch Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann fand's „sehr beeindruckend“. Die Avacon hatte ihre Lichtpunkte aber auch zum genau richtigen Zeitpunkt gesetzt. Die blütenweiß bespannten Flügel bildeten zum wolkenlosen blau-schwarzen Frühabendhimmel einen bezaubernden Kontrast. „Der HVV erhofft sich durch die neue Beleuchtung eine Attraktivitätssteigerung des Martfelder Wahrzeichens in den Abendstunden“, so HVV-Vorsitzender Anton Bartling. Der Test gab ihm recht: Es war ein Motiv wie für eine Postkarte. Die etwa 15 zu diesem Anlass herbei geeilten Martfelder wirkten durch die Bank begeistert.

Doch bleibt es denn nun so? Vorerst nicht. Die Diskussion über eine angestrahlte Fehsenfeldsche Mühle scheint schon länger im Gange zu sein. Denn HVV-Vorsitzender Bartling meinte, die Diskussion werde durch diese Aktion „weiter im Gang bleiben“. Das alles sei eine Frage des Geldes, „allein können wir das nicht finanzieren“. Bernd Bormann ging auch davon aus, dass „das Angebot uns wieder zurück auf den Boden der Tatsachen“ holen werde. Aber er versprach auch Hilfe, „wenn man's irgendwie umsetzen kann“.

Das wird dann wohl an Christa Gluschak von der Samtgemeindeverwaltung hängen bleiben. Sie wird laut Bernd Bormann den Auftrag bekommen, die Fördertöpfe von Land, Bund und Europäischer Union nach Unterstützungsmöglichkeiten zu durchforsten. Um welche Summe es sich in der Endabrechnung handeln wird, wollte Karl-Adolf Ebner vom Unternehmen Philips am Mittwochabend nicht verraten. Nicht einmal eine grobe Schätzung war ihm zu entlocken. „Wir müssen hier Erdarbeiten und Verkabelung machen, da sind die Kosten schwierig einzuschätzen“, sagte er. „Es wird erschwinglich sein. Aber das muss es einem auch wert sein.“

Wobei die Anschaffungskosten höher sein dürften als die Energierechnung. Gerade einmal 400 Watt benötigte Karl-Adolf Ebner in Kooperation mit Marco Sobirei und Rolf Langowski von der Avacon, um das Bild einer strahlenden Zukunft für die Fehsenfeldsche Mühle malerisch in den Abendhimmel zu setzen. Zur Erinnerung: Zu Zeiten der Glühbirne reichten 400 Watt mit viel Mühe für die Innenbeleuchtung eines Einfamilienhauses aus. „Ich hätte auch gedacht, dass die Avacon hier mit einer riesigen Beleuchtungs-Batterie ankommt“, verriet Anton Bartling. „Ich bin richtig überrascht.“ Auch die von den Strahlern ausgehende Wärme halte sich in Grenzen, lege bei 300 Kelvin. Marco Sobirei: „Das ist so heiß wie eine Glühbirne.“

Energiesparend und platzsparend war der Aufbau von Avacon und Philips – LED-Technik sei dank. „Das ist der Stand der Technik“, erläuterte Karl-Adolf Ebner. Zudem würden die LED-Lampen eine Lebensdauer von 100 000 Stunden haben, weshalb es inzwischen auch zehn Jahre Garantie auf Straßenbeleuchtung gebe. „Demnächst wird das alles noch computergesteuert sein“, blickte Ebner voraus. „Es wird alles smarter.“

Sechs Lichtpunkte hatte das Handwerker-Trio rund um die Fehsenfeldsche Mühle platziert, zudem acht auf der Galerie. „Das ist wichtig für die Fernwirkung, denn die Galerie sieht man ja auch aus weiterer Entfernung“, erklärte Marco Sobirei. Ebenerdig könnte man sogar noch den einen oder anderen Strahler einsparen, „da können wir uns auf die Hauptverkehrswege konzentrieren“.

Für einen Abend stand sie da, die Fehsenfeldsche Mühle. Ausgeleuchtet wie die Freiheitsstatue in New York und der Roland in Bremen. Es war eine Idee der Avacon, diesen Testlauf zu starten. „Wir machen so etwas, bevor der Verein die Entscheidung trifft, was er kauft“, erzählte Kommunalreferent Hermann Karnebogen. Und Anton Bartling konterte: „Wir haben dann gleich Butter bei die Fische gemacht.“ Denn Geld sei für einen kleinen Verein wie den HVV immer Mangelware, zumal die Mühle gerade eine neue Küche bekommen habe. Demnächst wird auch noch eine Gruppe Auszubildender anrücken, um passende Lichtschalter zu installieren.

Fördertöpfe suchen, Sponsoren finden – der HVV Martfeld hat genug zu tun, bis die Fehsenfeldsche Mühle im richtigen Licht erstrahlen kann. Anton Bartling: „Ich rechne damit, dass es zwei Jahre dauert.“