Bildillustration Polizei FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Syke. Anlässlich des Tages der offenen Tür des Syker Amtsgerichtes und der Polizei am Sonntag, 9. September, kommt es zeitweise zur Sperrung verschiedener Straßen – auch der Bundesstraße (B) 6 – und der Verlagerung der 24-Stunden-Dienststelle. Das teilt Sandra Franke, Pressesprecherin der Polizei des Landkreises, mit. Konkret soll die B6 von 6 bis 20 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt werden. "Die Vollsperrung betrifft den Bereich zwischen der Shell-Tankstelle und der Einmündung An der Sparkasse", so Franke. Die Zufahrt zur Sparkasse, zu McDonalds und zur Tankstelle sei für Anlieger jedoch möglich. Umleitungspläne gibt es auch schon. Aus Richtung Nienburg kommend erfolgt eine Umleitung über den Ortsteil Okel. Aus Richtung Bremen kommend ist eine Umleitung des Verkehrs über die Nordumgehung geplant.

Zudem seien folgende Nebenstraßen am 9. September bis 20 Uhr gesperrt: die Waldstraße von der B6 bis Höhe Einmündung Wilhelmstraße, die Herrmannstraße von der Waldstraße bis zur Kreuzung, die Kirchstraße/Hinrich-Hanno-Platz, der Hinrich-Hanno-Platz, der Mühlendamm und die Schlossweide von der Kreuzung Ernst-Boden-Straße bis zum Beginn der Hauptstraße. "In den benannten Straßen ist ab 8. September, 20 Uhr, bis 9. September, 20 Uhr, das Parken nicht möglich. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge entsprechend an anderen Örtlichkeiten zu parken", informiert Sandra Franke weiter.

Aufgrund der Feierlichkeiten werde darüber hinaus das Polizeikommissariat am Sonntag für den alltäglichen Dienstbetrieb geschlossen. "Für die Zeit vom 8. September, 19 Uhr, bis 9. September, 19 Uhr, sind die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes an der Polizeistation Bassum, Mittelstraße 2, zu erreichen", sagt Franke. Anrufe, welche im Polizeikommissariat Syke eingehen, werden automatisch nach Bassum umgeleitet. Bürger können ihre Anzeigen in Bassum oder jeder nächstgelegenen Dienststelle aufgeben. Auch die Onlinewache der Polizei Niedersachsen stehe zur Verfügung.

Syke wird deswegen aber nicht zum Paradies für Verbrecher, wie die Pressesprecherin beruhigt: "Unangetastet von der vorübergehenden Schließung des Polizeikommissariats Syke bleibt die Personalstärke." Die Polizei wird in gewohnter Präsenz auf den Straßen anzutreffen sein. Am Veranstaltungstag werden zudem Fuß-und Fahrradstreifen für Sicherheit auf dem Veranstaltungsgelände sorgen.