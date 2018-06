So süüüß: Auch lka Cordes machte sich mit ihrer Enkelin Mila und einem Korb bewaffnet auf in die Erdbeer-Reihen. (Sebi Berens)

Bassum-Döhren. Sie haben so klingende Namen wie Donna, Daroyale oder Lambada und gehören zu den frühen Sorten, während die Sorte Korona zu den mittelfrühen Sorten zählt. Und Korona war die Sorte, die am Sonnabendnachmittag von den Kindern in die selbst gestalteten Tontöpfe gepflanzt werden konnte. Für Nichteingeweihte, es geht um Erdbeeren. Und die hatten zahlreiche Kinder mit ihren Eltern auf den Erdbeerhof Nüstedt gelockt, die sich in langen Schlangen auf dem Weg zum Erdbeerfeld machten, um sich an der Erdbeerstation einem Korb zum Selbstplücken zu holen.

So sah man in jeder einzelnen Erdbeerreihe Kinder und Eltern eifrig pflücken, wie Hanne und ihre Mama. „Wir kommen aus Neuenkirchen und sind hier zum ersten Mal“, erzählte die, während die siebenjährige Hanne eifrig weiter pflückte. Weiter unten in der Reihe hatten Papa Alexander und Tochter Marina gerade angefangen, die ersten Erdbeeren in ihren Korb zu legen: „Wir haben das schon mal in Leeste gemacht, aber heute wollten wir hierher“, erzählte der Brinkumer. Ganz aus der Nähe, nämlich aus Fesenfeld, kommen Jan und Mutter Michaela: „Obwohl wir so nah dran sind, haben wir es erst dieses Jahr das erste Mal hierher geschafft, das hatte ich auch versprochen“, so die Mutter.

Verräterische Flecken

An der Station mit den Tontöpfen und Erdbeerpflanzen sieht man ein Schild mit der Aufschrift: „Sieht nach nix aus, stimmt. Aber nach zwei Monaten kannst du deine eigenen Erdbeeren ernten“. „Natürlich nur bei guter Pflege“, betonen Conny und Edna, die für die Ausgabe der Pflanzen verantwortlich sind. Wer seine Pflanze regelmäßig gieße, könne tatsächlich nach zwei Monaten, ja eigentlich sogar schon nach sechs Wochen die ersten Erdbeeren ernten. Das bestätigte auch Anja Reiners, die gerade dazu kam: „Wir machen den Kindererdbeertag jetzt zum achten Mal und möchten den Kindern immer wieder etwas Neues anbieten, dieses Mal sind es viele Spiele und die Kutsche.“ Außerdem gab es die selbst gepflückten Erdbeeren für die Kinder kostenlos wie die Quarkspeise mit Erdbeeren und den Erdbeersaft. Nur die beiden Erdbeerkuchensorten und der Kaffee musste von den Eltern gekauft werden.

Die waren über eine Verschnaufpause froh, während ihre Kinder weiter in Sichweite spielen konnten, zum Beispiel das Erdbeer-Memory oder das Früchteangeln oder den Gymnastikreifen über eine große Plastikerdbeere werfen oder noch mehr Erdbeeren naschen, so wie Carlos im erdbeerroten T-Shirt, passend zu seinem Mund, dem man noch die letzten Nasch-Spuren ansah. Zusammen mit Schwester Antonia und Mutter Alexandra sind sie vom Werdersee auf diese Landpartie gegangen für die leckeren Früchte: „Wir sind hier zum zweiten Mal, weil uns die Atmosphäre so gut gefällt“, meinte die Mutter und half ihren Kindern beim Gestalten des Tontopfes, der zum Trocknen auf ein kleines Board wanderte, während andere Kinder noch eifrig mit Pflücken beschäftigt waren.

Mitten drin an diesem Tag auch ein Kamerateam vom NDR. Der ursprüngliche Plan ist ein Bericht über das Kürbisfest gewesen, aber dann ist es doch eine aktuelle Reportage in der Erdbeerzeit geworden“, hatte Anja Reiners erzählt und wurde sechs Tage vom Filmteam begleitet. „Die Chefin vom Erdbeerhof“ lautet der Titel, erzählten die beiden Autoren Johann Ahrends und Ursula Hensel, die mit Kameramann Reinhard Bettauer den Film für den NDR produzieren.

„Wir waren sechs Tage vor Ort und haben sogar zwei Mal vor Ort übernachtet, damit wir mit Frau Reiners um 4.30 Uhr pünktlich zum Großmarkt fahren konnten“, können die beiden ihren Respekt vor der rührigen „Chefin vom Erdbeerhof“ nicht verhehlen. Am 2. August um 18.15 Uhr können Zuschauer den Film im NDR-Fernsehen sehen.