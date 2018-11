Die Gesichter der Twistringer Stadtbücherei mit ihrer neuen Leitung: Antje Miebach (vorne, Mitte) und ihr Team. (Jonas Kako)

Twistringen. Der Grund ist einfach: Ihr hat der Kundenkontakt gefehlt. „Ich brauche Menschen um mich“, sagt Antje Miebach. Nach 18 Jahren in Osterholz-Scharmbeck hat sie ihren Hut genommen und sich auf die Suche nach einer neuen Aufgabe gemacht. Seit dem 6. August ist die 52-Jährige die neue Leiterin der Stadtbücherei Twistringen. „Es ist eine neue Herausforderung für mich“, gibt sie zu.

Nach fast zwei Jahrzehnten war es Zeit für sie, weiterzuziehen. Nun verwaltet sie mit ihrem siebenköpfigen Team rund 15 000 Medien. Das sind etwa 8000 weniger als noch in Osterholz-Scharmbeck. Dabei kam sie „durch Zufall in die Kreis- und Stadtbibliothek“, denn eigentlich hatte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin in Bremen absolviert. Nachdem ihr Sohn auf der Welt war, begann sie während der Elternzeit ihr Studium zur Sozialpädagogin. So arbeitete sie auch in unterschiedlichen Wohngruppen für geistig behinderte Menschen.

Doch dann kam der „Zufall“, und sie fing in der Bibliothek in Osterholz-Scharmbeck an. „Schon von Anfang an hat mich die Arbeit begeistert“, erinnert sich Miebach und lächelt dabei. „Ich konnte meine Leidenschaft für Bücher und meine Erfahrungen im sozialen Bereich einbringen“, fügt sie hinzu. 2011 stand der Umzug der Einrichtung in ein größeres Gebäude an. „Danach hatten wir ein großes Team“, sagt die Osterholzerin. Denn durch die größere Fläche sei auch mehr Personal vonnöten gewesen – und eine striktere Aufgabenteilung. „Als kleines Team musste jeder alles können. Aber die Bücherei wurde immer größer und jeder hatte seinen eigenen Bereich“, wollte die 52-Jährige wieder mehr mit den Kunden und Büchern machen. Denn ihre angebotenen Leseförderungen und Lesenächte sollten intensiviert werden. „Es sollten mehr Veranstaltungen pro Woche werden. Immer mehr Pädagogik“, fasste Miebach nach eineinhalb Jahren kommissarischer Leitung der Stadtbibliothek den Entschluss, sich noch einmal umzuorientieren. „Das Kind ist groß, dann kann ich auch woanders arbeiten.“ Mit der ausgeschriebenen Stelle in der Delme-Stadt war für sie die Suche beendet.

Nun pendelt sie von ihrem Wohnort Osterholz-Scharmbeck nach Twistringen. Eine Stunde Fahrzeit. Doch Miebach fährt die Strecke gern. „In Osterholz war alles fertig. Es gab keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr“, wollte 52-Jährige wieder mehr Konzepte entwickeln – und vor allem: mit Kunden zutun haben. Daher kam die Stelle in Twistringen genau richtig. „Ich bin begeistert von der Arbeit mit den Ehrenamtlichen“, freut sich die Osterholzerin über das engagierte Team um sich.

Auch im Hinblick auf digitale Angebote macht die Stadtbücherei unter der neuen Leitung weitere Fortschritte. So können Kunden der Bücherei bereits mit ihrem Leseausweis digitale Bücher über das Programm „Onleihe“ herunterladen. Allerdings habe das Team um Miebach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen das eine oder andere Problem mit den smarten Begleitern hätten. Daher wird Anke Engelke ab Dezember donnerstags in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Bücherei eine Sprechstunde für ratsuchende Menschen anbieten. „Wir haben häufig Fragen wegen der E-Books“, sagt Engelke.

Aber Miebach ist nicht nur gekommen, um endlich wieder mehr mit Kunden zu tun zu haben. Selbstredend will sie auch Dinge in Twistringen anpacken. „Mein Ziel ist es, den Medienbestand der Bücherei zu aktualisieren, damit es für jede Gruppe etwas gibt“ sagt Miebach. Aktualisieren heißt im Zuge dessen auch: aussortieren. Die Bücher, die zu alt oder kaputt sind, werden beim Flohmarkt verkauft oder entsorgt. Doch das soll nicht bedeuten, dass es demnächst weniger in Twistringen zu lesen gibt, denn: „Falls jemand ein bestimmtes Buch braucht, versuchen wir, es zu erwerben. Oder wir fragen in den umliegenden Bibliotheken nach“, beteuert Miebach. Denn ein Ziel von der Osterholzerin ist klar: „Die Bücherei ist ein Treffpunkt und soll einer bleiben.“