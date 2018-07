Der Mond präsentierte sich in besonderem Farben-Gewand. (Jonas Kako)

Syke. „Mondsüchtige“ so weit das Auge reicht. Das gab es auf dem Hohen Berg in Syke am Freitagabend – geschätzt etwa 1000. Natürlich sind damit nicht Schlafwandelnde bei der längsten Mondfinsternis im 21. Jahrhundert gemeint, sondern Interessierte, die fern künstlicher Lichtquellen das Schauspiel aus höherer Warte erleben wollten. Nach der Turmbesteigung wichen manche keinen Schritt vom Geländer mit Blickrichtung Barrien, wo über einer Baumgruppe der Mond aufsteigen würde. Mit Decken, Kissen, Klappstühlen - die meisten hatten Getränke im Gepäck, der immer noch großen Hitze selbst nach 21 Uhr geschuldet – warteten bei ausgelassener Stimmung, um dem Spektakel beizuwohnen.

"Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt", dichtete schon Christian Morgenstern. 103 Minuten lang sollte zu verfolgen sein, wie der Mond um 23.13 Uhr vollständig in den Kernschatten der Erde eintrat. Die Erde steht dann zwischen Sonne und Mond. Das Licht wird in diesem Fall auf besondere Art gebrochen, speziell die roten Anteile, die langwelliger sind, färben den Himmelskörper. Nur wenn der Vollmond genau in einem der beidem Schnittpunkte von Erdbahn- und Mondbahnebene steht, erfasst ihn der Erdschatten. Drachenpunkte werden sie genannt, entlehnt der chinesischen Mythologie. Die Menschen dort glaubten damals, ein Himmelsdrache würde das Gestirn verschlingen. Wie der Ansturm auf dem Hohen Berg zeigte, geht auch heute noch große Faszination von Gestirnen und Weltraum aus. Und nicht genug der Besonderheiten: An diesem 27. Juli 2018 stand der Mars unterhalb des Mondes so dicht wie selten, nämlich „nur“ 58 Millionen Kilometer entfernt, laut Aussage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Beides war mit bloßem Auge zu betrachten, besser mit einem Fernglas und optimal durch ein Teleskop. Dicht an dicht hatten die Hobbyastronomen ihre Dobson-Teleskope aufgebaut. Überwiegend achtzöllige Spiegelteleskope, schwarz, weiß oder rot lackierte geschlossene Röhren wie dicke Ofenrohre. Innen Spiegel mit überdurchschnittlichem Durchmesser und unterdurchschnittlicher Brennweite. Der Hauptspiegel, auf einem Gurtband schwebend, zentriert. Mit dem 3600. Teil eines Grads kann ein Objekt von fünf Millimetern am Himmel aus einem Kilometer Entfernung mit dieser Winkelsekunde eingefangen werden.

Einer, der begeistert von seinem Hobby Astronomie ist, wie sich zeigte, war Martin Tanfal aus Hatten bei Oldenburg. Er ist immer mal Gast auf dem Hohen Berg. „Auf John Dobson, der zeitweise in San Francisco in einem Kloster lebte, gehen diese Geräte zurück, die er in den 1950er-Jahren entwickelte. Wegen seiner größeren Hinwendung zur Astronomie als zum klösterlichen Leben musste er wohl später das Kloster verlassen“, konnte er berichten. Mit einem skeptischen Blick gen Himmel, als der Mond noch nicht aufgegangen war, und zusätzlich durch das Okular seines knallroten Dobsons, das er gebraucht für 300 Euro gekauft hat, „neue können durchaus den Preis eines Kleinwagens haben. Je nach Ausstattung“, so Tanfal, prognostizierte er: „Ich glaube, gut wird die Sicht heute nicht. Die abgeernteten Getreidefelder haben viel Hitze gespeichert, die nun als dünne Schicht nach oben steigt.“ Er sollte Recht behalten. Erste Aufregung machte sich um 22.20 Uhr breit, als die Ahnung einer schwach blassroten Scheibe auszumachen war. „Da, da, über den Bäumen“, tönte es von rechts und links.

Die beste Sicht hatte wohl die Besatzung der Raumfähre ISS auf das Schauspiel, die gegen 22.40 Uhr aus Richtung des Abendsterns, der Venus, als kleines leuchtendes Dreieck am Himmel entlangsauste. „Pünktlich in eineinhalb Stunden fliegt sie wieder vorbei“, erklärte Tanfal. Weil der Mond eher blass war, drehte er sein Teleskop und richtete es zur Freude der Umstehenden auf Jupiter. Wer wollte, konnte einen Blick riskieren und sah wie auf einer Schnur dessen kleinere Nebenmonde. „Gerade sind von den unzähligen nur drei zu sehen. Der Astronom Galilei entdeckte sie 1610 und geriet deswegen mit dem Papst in Streit, als er ihm eine Karte mit der Zeichnung des Gesehenen vorlegte. Der Papst bezichtigte ihn der Lüge“, lieferte der Hobbyastronom gleich eine weitere interessante Erklärung zu den Planeten ab. In der zunehmenden Dunkelheit war der Mond inzwischen etwas deutlicher zu erkennen, auch wie es schattiger vor ihm wurde; gut zu sehen der Mars, aber für die meisten doch nicht das Aha-Erlebnis, wie es so ausführlich angekündigt war. „So ist das bei Beobachtungen unter freiem Himmel und speziell bei der Sicht auf Gestirne und Planeten: Die Bedingungen müssen stimmen, und das Wetter muss mitspielen“, brachte Tanfal es auf den Punkt.