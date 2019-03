Frisch gefüllt: Jürgen Woyke (l.) und Fleischermeister Klaus Daus füllen die Sülze wie früher und vor den Augen der Besucher ab. (Jonas Kako)

Syke. Schon beim Betreten des Geländes lag er in der Luft: der Geruch von garendem Fleisch, Knipp und Kartoffelpuffern. Je weiter sich die Besucher des Kreismuseums Syke am Sonntag der Bauerndiele näherten, desto intensiver wurde er. Und das nicht ohne Grund. Von 11 bis 17 Uhr fand vor Ort der Wurstetag mit Backtag statt, bei dem die Mitarbeiter des Kreismuseums zeigten, wie Wurst und Brot früher hergestellt wurden und alte Traditionen wieder aufleben ließen.

„Hier in dem Kessel wird gerade Fleisch für die spätere Leberwurst und die Sülze gegart“, erklärte Klaus Daus, der seit sieben Jahren Teil des Kreismuseumteams ist. „Gleich nehmen wir das Fleisch aus dem Kessel, drehen es durch den Fleischwolf, und dann kommt es noch einmal 45 Minuten in den Kessel“, beschrieb Daus den Vorgang. Für den Wurstetag haben sie das Fleisch zugekauft, bereiten es vor Ort aber wie in alten Zeiten zu. „Die Mettwurst ist schon fertig, die haben wir gleich als erstes gemacht. Insgesamt bereiten wir heute etwa 45 Kilogramm Fleisch zu. Kaufbereit ist es erst, wenn es vollständig abgekühlt ist“, so der Schlachtermeister.

Kurze Zeit später begab er sich auch schon mit seinen Gehilfen und dem fertig gegarten Fleisch in die Bauerndiele. Da war einiges los: Familien mit Kindern, ältere Herrschaften, aber auch Jugendliche ließen sich Knipp, gebraten über dem offenen Herdfeuer, schmecken. Eine Ecke des Raumes war aber für die Wurstverarbeitung reserviert. Mit gekonnten Bewegungen wurde die noch warme Schwarte in den Fleischwolf befördert und zu einer Art Brei zerkleinert. Nebenan schnitt Daus die Schweineschulter klein, die zu Sülze weiterverarbeitet wird.

Ganz interessiert versammelten sich immer mehr Besucher um den großen Tisch und schauten den Männern bei der Arbeit zu. Unter anderem auch die Familie Stadtlander, die bereits zum dritten Mal aus Dibbersen zum Aktionstag gekommen war. „Wir hatten davon in der Zeitung gelesen und da mein Vater auch Fleischer war, kenne ich das noch aus meiner Kindheit“, erzählte Andrea Stadtlander. „Wenn wir Zeit haben, dann kommen wir gerne her“, bestätigte auch ihr Mann Bernd. „Die Kinder waren schon öfter hier, haben sich die Schule früher und heute angeschaut und selbst Butter hergestellt.“ Rieke ist elf Jahre alt, ihr Bruder Klaas neun. „Ich finde es vor allem interessant, wie früher Brot in dem Ofen gemacht wurde“, sagte Klaas ganz aufgeregt.

Das konnten sich die Besucher neben der Wurstherstellung am Sonntag ebenfalls anschauen. Vor dem Steinofen, bei dem Peter Gieseke gerade die Klappe des Ofens öffnete, hatte sich schon eine interessierte Menschentraube gebildet. „Wir heizen den Ofen vor, dann schieben wir die Glut raus und reinigen ihn“, erklärte Gieseke. Für das Reinigen wird ein nasser Sack verwendet, der an einem Haselnussstock angebunden ist. „Der fängt nicht so leicht an zu brennen. Nachdem der Ofen gereinigt ist, legen wir den Teig hinein“, so Gieseke.

Ob der Ofen auch die richtige Temperatur hat, findet das Team über einen Trick von früher heraus. Eine Handvoll Haferflocken wird im Ofen verteilt. Werden sie schwarz, ist der Ofen noch zu heiß. Sind sie goldbraun, hat er die richtige Temperatur. „Wenn das Brot fertig ist und wir es in die Diele bringen, stehen die Leute meist schon Schlange. Das Weißbrot und das Rosinenbrot sind oft sofort weg, und auch das dunkle Brot ist sehr beliebt.“ So kommen die Backtage, die das Museum für Kindergärten und Schulen veranstaltet, bei den Kleinen gut an. „Wenn sie ihren eigenen Teig hier abgeben und das fertige Brot mit nach Hause nehmen dürfen, sind die Kinder immer ganz stolz“, berichtete Giesecke.

Und auch am Sonntag standen neben Brot und Wurst wieder viele Aktionen für Kinder auf dem Programm. So hießen die Museumspädagoginnen Martina Menze, Maren Schumacher und Leiterin Bärbel Kröner die kleinen Besucher willkommen. „Heute gibt es die Gelegenheit, CD-Rohlinge zu gestalten, die man später aufhängen oder als Untersetzer verwenden kann“, erzählte Kröner, die schon seit 26 Jahren im Kreismuseum arbeitet. „Wir haben Folie, Glitzersteine oder auch Servietten, die auf die CD geklebt werden können. Eigentlich wollten wir alte CDs recyceln, das war aber datenschutzrechtlich schwierig“, berichtete Kröner.

Alle drei hofften, dass die Kinder etwas Zeit für die Aktion mitbringen würden und in Ruhe ihre eigene CD gestalten. „Das ist nämlich manchmal nicht der Fall und es geht eher um Schnelligkeit. Hier geht es auch nicht darum, die Kinder zu beschäftigen, während die Eltern sich das Gelände anschauen. Am schönsten finden wir es, wenn alle gemeinsam an dem Projekt arbeiten“, erzählte Kröner. So rundete das Begleitprogramm den Wurste- und Backtag im Kreismuseum Syke gelungen ab.