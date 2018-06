Das schmeckt lecker: Jaqueline Dekarski hat bei einer Auflage der Erdbeermarktes mit ihren Kindern Lukas (links) und Leon eine ganze Kiste mit den Früchten gekauft. (Udo Meissner)

Asendorf. Erdbeeren pur, im Milch-Shake und Kuchen, zur frisch gebackenen Waffel, als Bowle, Wein, Eis und Marmelade – beim Erdbeermarkt in Asendorf haben die Besucher am Sonntag, 17. Juni, die Qual der Wahl. Neben Erdbeer-Produkten können sie unter anderem Pizza, Erbsensuppe, Bratwurst, Fischbrötchen, Gurkenbowle mit Gin, Kaffee, Coffee-Cocktails und Tee genießen – von 11 bis 18 Uhr in den Marktgassen am Bahnhof und auf der Essener Straße. Auch Pommes, Steaks, Salate, Brot und gebratener Spargel gehören zum Angebot. Darauf weist die Interessengemeinschaft Asendorf hin, die den Markt organisiert.

Die mehr als 70 Aussteller präsentieren auch Schmuck, Korbwaren, Gartendekorationen, Pflanzen und Blumen. Zu ihnen gehören das Textilhaus Siemers, die Bremer Kommunal- und Gartentechnik, der Second-Hand-Laden, Blumen Föge und der Kunst-Schuppen. Das Textilhaus Siemers verkauft Damen- und Herrenbekleidung und Bettwaren. Mähroboter der Marke Stiga, Aufsitzmäher und Motorgeräte aller Art führt die Firma Bremer Kommunal- und Gartentechnik vor. Im Second-Hand-Laden finden Interessierte alles für die Mutter und das Kind. Das Geschäft Blumen-Föge stellt Floristik, Trockengestecke, Sommerblumen und Gartendekorationen aus. Kunstwerke aus verschiedenen Stilrichtungen können sich Kultur-Liebhaber im Kunst-Schuppen anschauen. Das Geschäft Edeka Stellmann bereitet eine Tombola vor, bei der Gäste Preise gewinnen können.

Schon vor dem Erdbeermarkt können sich Schnäppchenjäger ab 8 Uhr bei einem Flohmarkt umschauen. Die Stände erstrecken sich von der Bahnhofstraße bis zum Blumenweg. Kinder und Jugendliche können auf einer Hüpfburg toben, auf dem Bungee-Trampolin springen, im Karussell fahren und sich schminken lassen. Regionale Tanzgruppen unterhalten von 14.30 bis 17 Uhr auf der Marktbühne am Feuerwehrhaus. Unter anderem bitten die Winchester Line Dancers zum Tanz: Ihre Musikrichtung reicht von Pop und Disco bis hin zu Country.

Für die Besucher stehen rund ums Marktgelände viele ausgeschilderte und kostenlose Parkplätze bereit. Wer direkt am Markt ankommen möchte, dem empfiehlt die Interessengemeinschaft: mit der Museumseisenbahn anreisen. Die Züge fahren um 11.15, 14.15 und 16.15 Uhr vom Bahnhof Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf. Den Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen erreichen Ausflügler von Syke, Eystrup und Hoya mit dem Zug Kaffkieker und mit der VGH-Buslinie 150 von Bremen aus. Rückfahrten sind in Asendorf um 15 und 17 Uhr möglich. Alle Hin- und Rückfahrten lassen sich beliebig miteinander kombinieren, sodass die Besucher flexibel an- und abreisen können.

Die Interessengemeinschaft Asendorf lud 1999 zum ersten Mal zu einem Erdbeermarkt ein. Das Konzept kam dem Verein zufolge gut an, sodass der Markt einen festen Termin im Kalender bekam – am dritten Sonntag im Juni. In diesem Jahr steht die 20. Auflage bevor. Traditionell ist der Markt mit einem verkaufsoffenen Sonntag der Asendorfer Geschäfte verknüpft.