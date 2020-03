Im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhandelsgeschäften haben Supermärkte in Niedersachsen weiter geöffnet. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. „Wir bitten Sie, auf Zahlungen mit Bargeld möglichst zu verzichten“, heißt es auf einem Informationsschild im Syker Famila-Verbrauchermarkt. Nutzen solle man stattdessen „eine der vielen Möglichkeiten des kontaktlosen Bezahlens“. In Zeiten der Corona-Krise ist nichts mehr so, wie es vorher mal war.

Dass das öffentliche Leben langsam zum Erliegen kommt, davon merkt man in den örtlichen Supermärkten nicht viel. Ganz im Gegenteil: Der Lebensmittelhandel brummt. „Es ist deutlich mehr los als im Weihnachtsgeschäft“, berichtet Famila-Marktmanager Michael Kühlkamp. Dies sei für ihn aber nicht unbedingt ein Grund zur Freude. „Hier schaut keiner auf Umsätze“, versichert er. Ihm gehe es vor allem darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu sichern.

Groß sei vor allem die Nachfrage nach Mehl, Nudeln, Fertiggerichten – und natürlich Toilettenpapier. Er erzählt, wie seine Mitarbeiter vormittags eine komplette Regalzeile mit Klopapier aufgefüllt hätten. „Drei Stunden später waren sämtliche Packungen vergriffen“, sagt er kopfschüttelnd.

Für die sogenannten Hamsterkäufe hat der Marktmanager kein Verständnis. Diese würden auch die „ganz normalen“ Kunden zu Hortkäufen verleiten. „Wenn der normale Kunde einfach nur seine Packung Toilettenpapier haben will, die Ware wegen Hamsterkäufen aber ständig ausverkauft ist, kauft er, sobald die Ware wieder verfügbar ist, auch mehr, als er eigentlich benötigt.“

Dabei bestehe für übermäßige Vorratskäufe gar keine Notwendigkeit, betont Kühlkamp. „Es gibt bei uns keinerlei Lieferengpässe, die Lastwagen rollen täglich, und wir haben unsere ganzen Lager hochgefahren“, versichert er. Sein Markt verfüge über ein automatisches Bestellsystem, jeden Tag würden Waren geliefert.

Es gibt einen weiteren Punkt, für den der Marktmanager kein Verständnis hat: „Zu uns kommen immer mehr Eltern mit ihren Kindern – Mutter, Vater und vier Kinder zum Beispiel.“ Die Kids würden dann in die Spielzeugabteilung geschickt, während die Eltern den Einkaufswagen vollstopfen. „Unser Markt ist doch kein Kinderspielplatz!“, ärgert sich Kühlkamp. Er versteht nicht, warum nicht ein Elternteil mit den Kindern zu Hause bleibt, während das andere sich um die Besorgungen kümmert. Hier appelliert er an die Vernunft der Menschen, zumal die Bevölkerung angehalten sei, Abstand zu halten und Kontakte zu minimieren. „Da macht es doch keinen Sinn, mit der ganzen Familie in den Einkaufsmarkt zu fahren“, sagt Kühlkamp.

Weserpark und Ochtum-Park zu

Der Famila-Marktmanager geht nicht von einem baldigen Ende der Corona-Krise aus. „Den Höhepunkt werden wir vielleicht erst in zwei Monaten erleben“, vermutet er. Den nächsten großen Ansturm auf seinen Einkaufsmarkt erwartet er hingegen bereits an diesem Sonnabend. „Weserpark und Ochtum-Park haben geschlossen, da werden viele Menschen zu uns kommen“, so Kühlkamp.

Den Famila-Markt auch sonntags zu öffnen, ist für ihn noch kein Thema. Zwar ist das Sonntagsverkaufsverbot für Lebensmittelmärkte in Niedersachsen vorübergehend aufgehoben, doch Kühlkamp will seinen Mitarbeitern Zeit zum Erholen geben. „Die haben jetzt schon zig Überstunden auf dem Konto“, erklärt er.

An Sonntagen ebenfalls weiterhin geschlossen hat der Inkoop-Markt in Bassum. „Die Grenzen der Belastbarkeit sind erreicht“, sagt Marktleiter Rüdiger Ebert, seine Mitarbeiter und er seien „fast rund um die Uhr am Arbeiten“. Meist seien alle vier Kassen geöffnet, und man habe alle Hände voll zu tun, die alle zwei Tage angelieferte Ware einzuräumen.

Während der Corona-Krise kaufen auch die Kunden des Bassumer Inkoop vor allem Grundnahrungsmittel. „Wir haben im Sortiment alles verfügbar, wenn auch bei einzelnen Waren nicht alle Marken“, erläutert Ebert. Hamsterkäufe sind bei ihm nicht möglich; der Einkaufsmarkt achtet darauf, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen zu verkaufen. „Es soll schließlich jeder etwas bekommen“, so der Marktleiter.

Wie die Lage im Syker Rewe-Markt aussieht, ist unklar. Zum aktuellen Stand der Dinge wollte sich der Marktinhaber Philip Monien nicht äußern. „Kein Kommentar“, sagte er nur auf Nachfrage des Syker Kurier. Auch Sabrina Klug vom Rewe-Markt in Brinkum blockte ab: „Ich stehe in Zeiten des Coronavirus nicht für Presseanfragen zur Verfügung.“ Von der Presseabteilung der Rewe-Group in Köln war zumindest zu erfahren, dass eine Öffnung von Rewe-Märkten an den kommenden Sonntagen nicht vorgesehen sei. „In Anbetracht der stabilen Versorgungslage sehen wie derzeit keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten zu verändern“, teilte Pressesprecher Andreas Krämer mit. Diese Aussage bestätigte Adnan Mayhoub, Marktinhaber des Rewe-Marktes in Weyhe. Der Sonntag solle weiterhin den Mitarbeitern und ihre Familien gehören. Auf weitere Nachfragen wollte auch er sich nicht äußern.

Noch einmal zurück zu einer „Hauptrolle“ in der Corona-Krise: dem Toilettenpapier. Wie begehrt es zur Zeit ist, zeigte eine Stichproben-Recherche am Mittwochabend in Bassumer Geschäften. Es war komplett ausverkauft bei Netto, Rewe, Aldi, Lidl und Rossmann. Bei Inkoop hing ein gelbes Warnschild am Regal: „Liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier in Deutschland ist nicht grundlegend gefährdet. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir die Abgabe auf zwei Packungen pro Kunde. Im Sinne aller Kunden bitten wir Sie, auf eine unnötige Bevorratung zu verzichten. Wir bitten um ihr Verständnis.“ Und tatsächlich gab es bei Inkoop noch Toilettenpapier und auch Flüssigseife und noch wenige Pakete Nudeln, die nicht übereifrigen Hamsterern zum Opfer gefallen waren.