Bruchhausen-Vilsen. Eine gute Woche ist es her, dass die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen bei der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin zu Besuch war. Nicht als Gast, sondern gemeinsam mit der ARL (Amt für regionale Landesentwicklung) mit einem Messestand. Am Montagabend war das Thema im Tourismusausschuss. Das Fazit: Laut Sarah Verheyen vom örtlichen Tourismus-Service „total tolle Gespräche“ und die überraschende Erkenntnis, dass Bruchhausen-Vilsen in der Hauptstadt mitnichten eine Unbekannte ist. „Viele kannten uns.“

Womit wir schon mitten im Bericht über die Tourismussaison wären. 2371 Teilnehmer an 241 Gästeführungen, 4910 Besucher bei den Kurkonzerten, 5900 Gäste im Tourismus-Service – nur einige Zahlen aus dem Jahr 2018. Interessanter aber war der Blick auf das kommende Jahr. Die Termine für Musik im Park beispielsweise: 15. Mai Deutschrock mit der Band Jungs in Cordhosen, 12. Juni Heimspiel für die Martfeld Blues Band, 17. Juli Sommerferienunterhaltung mit The Many und am 14. August der Auftritt der ehemaligen Gymnasiums-Schulband Vortex. Bei den Kurkonzerten werden unter anderem der Shanty-Chor Hoya, der gemischte Chor Bruchhausen-Vilsen, der Frauen-Singkreis und der Didi-Doktor erwartet.

Den Auftritt bei der Grünen Woche würden Sarah Verheyen und ihre Kollegin Rabea Barz sofort wiederholen, „aber nur gemeinsam mit einem starken Partner“, wie Christa Gluschak von der Samtgemeindeverwaltung mitteilte. Das war diesmal das Amt für regionale Landesentwicklung. Doch auch ohne einen weiteren Auftritt in Berlin gibt es reichlich zu tun. Der Organisation des Wettlaufs „Mensch gegen Maschine“ liegt diesmal in der Hand der Samtgemeinde, die Radwanderwege sollen überarbeitet werden, am Heiligenberg stehen weitere Grabungen, der Bau einer Schutzhütte, die Verbesserung der Beschilderung und die Einrichtung eines Wald-Lehrpfades auf dem Programm. Dazu strebt die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen über die Museumsbahn die Zertifizierung zum „Kinder-Ferien-Land“ an.

Nils Igwerks berichtete über die Freibadsaison. Superwarm sei der Supersommer 2018 gewesen, supertrocken und supersonnig. Also alles super? Nicht ganz. „Hier und da gab es Probleme“, berichtete Igwerks. In Schwarme seien Schwimmmeister mit schwierigen Gästen aneinandergeraten, im Wiehe-Bad hätten einige Eltern ihre Aufsichtspflicht für ihre Kleinkinder vernachlässigt. So weit, so schlecht, „aber insgesamt war es eine fantastische Badesaison“. 48552 Gäste hatte er für das Wiehe-Bad in Bruchhausen-Vilsen gezählt, 26287 für das Freibad in Schwarme. Zum Vergleich die Zahlen von 2017, einem zugegeben mehr als mauen Sommer: 31364 beziehungsweise 13614 Besucher. Selbst der vermeintliche Jahrhundertsommer 2003 wurde übertroffen. Andree Wächter (SPD) verglich diese Zahlen mit Hoya (nach eigenen Angaben mehr als 50000 Gäste) und stellte die Frage: „Sind wir attraktiv genug?“ Nils Igwerks wies darauf hin, dass andere Bäder andere Statistiken führen würden: „Vielleicht beziehen die die Schulklassen mit ein.“ Johann-Dieter Oldenburg (SPD) fand beide Bäder sehr, sehr attraktiv. „Selbst aus Verden kommen viele Besucher, weil bei uns noch Ordnung herrscht.“ Einziges Problem: zu wenig Parkplätze.

Letzter Tagesordnungspunkt: der Haushalt. Den Teil für Bäder trug Nils Igwerks vor, um den Tourismus kümmerte sich Christa Gluschak. Um es vorwegzunehmen: Beide Teile wurden vom Gremium einstimmig befürwortet. Sie sprach von 12500 Euro vom Landschaftsverband für die Grabung am Heiligenberg, wofür es „im Vorfeld positive Signale“ gegeben habe. Sie nannte die Summe von 121 000 Euro für die Sanierung eines Gleisabschnittes kurz vor Asendorf, von 40 000 Euro für die Einrichtung eines Waldlehrpfades und von 25 000 Euro für Spielgeräte für den Wasserspielplatz. „Nach 15 Jahren gehen da die ersten Geräte kaputt.“

Nils Igwerks hatte dem Haushaltsplan noch drei Häppchen hinzuzfügen: 29 000 Euro für Nutzungsentgelte, 34 000 Euro für die Sanierung des Kleinkinderbeckens im Wiehe-Bad und 12 000 Euro für neue Leihschlittschuhe auf der Eisbahn. „Die sind so heruntergelaufen, dass wir die Kufen nicht mal mehr schleifen können.“