Mister Swing, der mit bürgerlichem Namen Hans Christian Klüver heißt, bringt im Juni Swing-Klassiker nach Syke. (Dijana Nukic)

Syke. Was ein Dresdener Schokoladenmädchen, Waschbrett-Skiffle-Rock, Langeoog, die Elbphilharmonie und der Bayrische Wald miteinander zu tun haben, verrät ein Blick in das neue Programm der Syker Senioren 50plus. Die Veranstaltungen von April bis September stehen nun fest und die Stadt nimmt Anmeldungen dafür entgegen. Neben Konzerten und Unterhaltungsprogramm mit Kaffee und Kuchen im Rathaus bietet das Seniorenservicebüro der Stadt Syke Tagesfahrten und längere Reisen an – für jedermann und -frau und zu moderaten Preisen.

"Wir sind kein Club oder Verein, wir veranstalten das Programm für das Rathaus und alle Bürger. Das heißt: Jeder kann mitfahren oder zu den Veranstaltungen kommen", sagt Grete Fritz, die gemeinsam mit Anke Häger das Programm zusammenstellt und die Veranstaltungen organisiert. Diese möchte auch noch einmal deutlich machen: "Wir sind kein Exklusivklub oder eine feste Gruppe. Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag, und die Besucher sind je nach Veranstaltung auch unterschiedlich." So kommen sie nicht nur aus Syke und der näheren Umgebung, sondern auch schon einmal aus Weyhe oder Stuhr. Auch würde kein strenger Schnitt beim Alter gemacht. "Allein weil die Veranstaltungen am Nachmittag sind, zielen sie zwar eher auf eine ältere Zielgruppe ab, aber auch, wer neu in der Stadt ist, wer Kontakte sucht und noch keine 50 ist oder sein Enkelkind mitbringen möchte, ist willkommen", betont Fritz.

Der April: Zurück zum Schokoladenmädchen: Das nämlich eröffnet die erste Veranstaltung im April. Gemeinsam mit dem Hofnarren Fröhlich aus Dresden, in dessen Rolle sich Gästeführer Matthias Christian Schanzenbach verwandelt, kommt es am 10. April um 15 Uhr in den Syker Ratssaal. Beides sind historische Figuren aus der Zeit des barocken Dresden. Joseph Fröhlich war Narr am Hofe August des Starken. Das Schokoladenmädchen ist auf einem bekannten Gemälde des Schweizer Künstlers Jean-Étienne Liotard abgebildet, gehört zur staatlichen Kunstsammlung Dresdens und kommt in Persona in historischem Gewand nach Syke. Die Ankündigung verspricht "einen Eindruck von der augustäischen Zeit" mitsamt kurioser Musikinstrumente wie der steirischen Maultrommel und Nasenflöten. Um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 15.30 Uhr beginnt das Konzert. Der Eintritt kostet inklusive Kaffee und Kuchen 10 Euro.

Gospelklänge bringt am 24. April um 17 Uhr der Heiligenfelder Chor Living Voices nach Syke. Unter der Leistung von Svarvar Sigurdson präsentieren die Sänger Gospels, Schlager und bekannte Melodien aus verschiedenen Ländern. Für sechs Euro gibt es um 17 Uhr Kaffee und Kuchen und ab 17.30 Uhr Musik im Syker Rathaussaal.

Der Mai: Eine sechstägige Reise in den Bayrischen Wald ist vom 3. bis zum 8. Mai geplant. Für 499 Euro geht es in ein Hotel mit Halbpension nach Elisabethszell und in den Kurort Marienbad mit Besuch in Passau und einer Rundfahrt durch den Bayrischen Wald.

Das Waschbrett, gepaart mit Banjo-, Mandolinen- und Gitarrenklängen und ihren "Skiffle Rock" bringen die Sundown Skifflers am 7. Mai auf die Syker Rathaus-Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ab 18 Uhr gibt es den in den 1920er-Jahren in den USA entwickelten Skiffle: auf unkonventionellen, improvisierten Instrumenten gespielte Musik, beeinflusst von Elementen aus Blues, Folk und Country. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Am 31. Mai bietet Senioren Syke 50plus eine Tagesfahrt nach Hamburg an, bei der auch die Plaza der Elbphilharmonie besichtigt werden soll. "Wir gehen nicht in das Gebäude und besuchen auch kein Konzert", betont Anke Häger. Auf die Besucher wartet aber ein Blick über Landungsbrücken und Hafen durch eine große Panoramascheibe sowie eine Hafenrundfahrt. Die Tour kostet 81 Euro.

Der Juni: Der Sänger, Entertainer und Nasenflötist Mister Swing verspricht am 12. Juni ab 15 Uhr für zehn Euro einen "musikalischen und amüsanten Nachmittag (...) für alle Liebhaber der großen Swing-Klassiker" im Syker Rathaussaal. Am 28. Juni bieten Senioren 50plus für 78 Euro eine Tagesfahrt nach Langeoog samt großem Frühstück und Kutschfahrt an.

Die Veranstaltungen und Reisen von Juli bis September samt einer Vorschau bis Ende 2018 folgen in Teil zwei in der nächsten Ausgabe des WESER-KURIER. Die Stadt Syke bittet für alle Veranstaltungen um Anmeldungen im Bürgerbüro am Hinrich-Hanno-Platz 1 zu den Öffnungszeiten. Bei der Anmeldung nimmt das Bürgerbüro die Teilnahmegebühr entgegen. In Ausnahmefällen nimmt das Büro Reservierungen auch telefonisch an.