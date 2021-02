Ungewisse Zeiten: Sykes Kämmerer Peter Pawlik und Bürgermeisterin Suse Laue können aufgrund der Corona-Lage nur schwer langfristig planen. (Vasil Dinev)

„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.“ Diesen Spruch nutzt Comic-Fantastilliardär Dagobert Duck gerne, um seinen verschwenderischen Neffen Donald zurechtzuweisen. Peter Pawlik scheint diese Heftchen in früher Jugend gerne gelesen zu haben. Denn: Der Syker Kämmerer spart, wenn Geld übrig ist. Und deswegen kann er den Ergebnis-Haushalt für das Jahr 2021 auch ausgleichen – wenn auch nur über die Rücklagen.

Mit gut 51,2 Millionen Euro an Ausgaben – in Doppik-Deutsch: Aufwendungen – rechnet Peter Pawlik. Das Problem: Es kommen nur etwas mehr als 48,8 Millionen Euro rein. Heißt: Der Ergebnis-Haushalt der Stadt Syke hat einen Fehlbetrag von geringfügig mehr als 2,4 Millionen Euro. Das darf nicht sein, ein Ergebnis-Haushalt muss ausgeglichen sein. Das muss die Stadt Syke nun über ihre Ersparnisse, die Rücklagen, tun.

Nichts, was einen erfahrenen Zahlenwerker wie Peter Pawlik erschrecken sollte. Eine leichte Gänsehaut, und keine wohlige, bekommt der Kämmerer aber, wenn er an die kommenden Jahre denkt. Da stehen im Ergebnis-Haushalt Fehlbeträge von circa 4,6 und 4,7 Millionen Euro. Für das Minus im Jahre 2022 sollten die Rücklagen noch reichen, dann aber wird es knapp. Mit ein bisschen Pech „sind wir ruckzuck bei acht Millionen Euro – in den Miesen“. Das wohlgemerkt nur dann, wenn sich Pawliks Planungen als komplett richtig herausstellen.

Nun, weshalb gibt es ein Minus im Ergebnis-Haushalt der Stadt Syke? Vornehmlich liegt das an den weniger sprudelnden Steuereinnahmen. Wegen der Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie, wegen der fehlenden Einnahmen vieler Geschäfte und wegen der Kurzarbeit werden sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer deutlich reduzieren. Davon geht zumindest Peter Pawlik aus. Er nimmt da 2020 als Beispiel, obwohl die Steuerreduzierung da noch ausgesprochen moderat ausfiel.

Novemberhilfen oft noch nicht ausgezahlt

Wenn der Syker Kämmerer von der Corona-Pandemie spricht, entwickelt er richtig Mitgefühl für Geschäfte, Fabriken und Co. „Die Wirtschaft musste über zwei Monate komplett dichtmachen“, sagt er und fragt: „Wie viele werden noch folgen?“ Er moniert, dass in vielen Fälle sogar die von der Bundesregierung zugesagten Novemberhilfen noch nicht ausgezahlt wurden. „Bei kleinen Betrieben, die keine Einnahmen hatten, ist die Lage schwierig“, berichtet auch Sykes Bürgermeisterin Suse Laue. Sie hat aber auch beobachtet, dass es einigen Betrieben trotz oder gerade wegen Corona sehr gut geht. Niemand könne voraussagen, wie sich das Geschehen rund um das Virus entwickele, meint Peter Pawlik. „Es bleibt ein Glaskugel-Gucken.“

Könnte man nicht einfach die Ausgaben reduzieren? Eher schwierig im Wahljahr 2021. Die Stadt Syke macht die Grundschulen in Barrien und Heiligenfelde ganztagstauglich. Allein das sind schon Aufwendungen von fast 13 Millionen Euro. „Das müssen wir machen“, stellt Suse Laue klar. „Es gibt einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung.“ Auch die Kosten für den Umbau des Hallenbades bewegen sich im mittleren siebenstelligen Bereich. Drüber hinaus wird in Okel eine Kindertagesstätte neu gebaut und in Gessel eine erweitert. Das bedeutet sechs weitere Mitarbeiterinnen für die Kitas. Auch die müssen bezahlt werden. Und gutes Personal ist bekanntlich teuer.

Große Posten auf der Ausgabenseite, dazu weniger Einnahmen – man muss nicht Dagobert Duck sein, um auszurechnen, dass dabei am Ende ein Minus stehen dürfte. Weil Peter Pawlik in guten Zeiten gespart hat, ist der Syker Stadtsäckel aber gut gefüllt. Keine Panik notwendig. Zumindest kurzfristig. Sollte das Virus aber tatsächlich noch länger seine Spielchen mit der Menschheit spielen, könnte es mittelfristig knapp werden mit den Finanzen. „Momentan zehren wir noch von den Vorjahren“, sagt Pawlik. „Jetzt müssen wir die Entwicklung abwarten.“ Suse Laue findet: „Wir sollten glücklich darüber sein, dass wir in den vergangenen Jahren ordentlich gewirtschaftet haben.“

Die Bürgermeisterin freut sich darüber, dass sich die Stadt zurzeit noch alles leisten kann, was bereits im Haushalt steht. „Und wir werden weiter gestalten“, kündigt sie an. Im Klimaschutzbereich und beim bezahlbaren Wohnraum bestehe noch Nachholbedarf. Auch gegenüber vielen inzwischen klammen Geschäften habe die Stadt eine Aufgabe zu erfüllen. Peter Pawlik abschließend: „Da müssen wir kreativ und erfinderisch sein.“