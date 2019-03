Syke. Uwe Rüte ist tot. Der frühere langjährige Syker Kommunalpolitiker starb im Alter von 76 Jahren. Rüte war 2009 nach 25 Jahren aus dem Syker Rat verabschiedet worden. Er gehörte der SPD-Fraktion, später der FDP an und arbeitete dann wieder mit den Genossen zusammen. Es waren kommunalpolitisch deutlich lebhaftere Zeiten, in denen Rüte aktiv war.

In den 1990er-Jahren gab es unterschiedliche politische Konstellationen. So wurde Rüte im Januar 1994 als Nachfolger von Karl-Heinz Gluschak für die FDP zum Ortsbürgermeister gewählt. Die Besonderheit: Rüte war in dem Gremium nur ein beratendes Mitglied – rechtlich zulässig, aber unüblich. Sechs Jahre und dann noch mal zweieinhalb Jahre von 2004 an repräsentierte er die größte Syker Ortschaft. Repräsentation gehörte auch im Stadtrat zu seinen Aufgaben. Von 1991 an war er zehn Jahre stellvertretender und von 2000 bis 2001 auch Bürgermeister. Der Titel war damals noch ein anderer als heute. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch die Zweigleisigkeit. Zu Rütes Zeiten gab es die drei Stadtdirektoren Karl-Heinz Wodtke, Peter Schnabel und Rudolf Frenken, die die Verwaltung leiteten. Dem Bürgermeister oblag bis zur Eingleisigkeit in Syke ab November 2011 die gesamte repräsentative Vertretung der Stadt.

Auch musste Rüte als Bürgermeister und damit offizieller Vertreter des Stadtrates wegen der Vorwürfe gegen Frenken regelmäßig Kontakt zur Kommunalaufsicht halten. Als geradlinig, profiliert, erfahren und handfest beschrieben ihn Weggefährten. Seine berufliche Heimat hatte er bei der Wasserschutzpolizei in Bremen, war dort auch im Personalrat aktiv und einige Jahre stellvertretender Vorsitzender des TuS Syke.