Karin Döhrmann von Kroschke druckt SY-Kennzeichen. (Dominik Albrecht)

Alle wollen ihre Version vom SY-Kennzeichen. Umso enttäuschter sind sie, dass sich der Landkreis 200 Kombinationen bereits gesichert hat. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue und Landrat Cord Bockhop klären auf und bitten um Verständnis.

Kurz nach 6 Uhr waren schon die Ersten da, berichtet Wolfgang Nogga, Leiter der Syker Zulassungsstelle. „Das haben wir so nicht erwartet.“ Das Publikum sei dabei bunt gemischt gewesen. Der Hype um das Syke-Kennzeichen hat nicht nur nostalgiegetränkte Altbürger erfasst, sondern auch jüngere Generationen, die damit ihrer Verbundenheit zur Hachestadt Ausdruck verleihen wollen. Im Nachbargebäude bei KFZ-Schilder Kroschke bekommt auch Karin Döhrmann den Trend zu spüren. Immer wieder mischen sich unter die bereits bekannten Diepholzer Kennzeichen die SY-Neuzugänge. „Ich habe heute sicher schon 25 ,SY‘-Schilder gedruckt“, ezählt sie, während ein weiteres Kennzeichen aus dem Druck fährt. „SY-O 815“ ist darauf zu lesen. „Das fand ich ganz witzig, weil es wie 0815 gelesen wird“, erzählt der dazugehörige Besitzer Matthias Dimmler und lacht. Der Weyher hat sich sein Kennzeichen schon Freitagnacht online reservieren lassen. Weniger lachen kann er über die Tatsache, dass sich der Landkreis 100 „SY-KE“- und 100 „SY-LT“-Kennzeichen gesichert hat. Gerade mit Sylt habe Syke doch so gar nichts zu tun. Warum also ausgerechnet dann gleich 100 Schilder davon? „Vermutungen kann man viele anstellen. Ich weiß, dass die Sylter schon vor Jahren darauf scharf waren“, hat Matthias Dimmler in Erfahrung gebracht. Und damit liegt er gar nicht mal so falsch.

Mehr zum Thema Autokennzeichen im Landkreis Diepholz Bund gibt grünes Licht für "SY" Der Bund gibt grünes Licht. Nun ist es nur noch eine Frage der Software-Programmierung, bis das ... mehr »

Denn Landrat Cord Bockhop kann den Grund auf Nachfrage ganz einfach liefern. Die massenhafte Reservierung ist keine Profilierung seitens der Politik gegenüber dem Volk, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Denn sowohl in diesem Falle aus auch beim „SY-KE“-Kennzeichen ist noch gar nicht klar, wie viele letztendlich tatsächlich gebraucht werden für die Mitarbeiter der Behörden. „Es besteht auch die Chance, dass die Stadt gar nicht 100 Schilder braucht. Die können wir vielleicht irgendwann freigeben“, stellt er in Aussicht. Doch diese Entscheidung will gut überlegt sein, denn, da ist sich Cord Bockhop sicher: „Wenn wir das machen, kriegen wir sie nicht zurück.“ Zudem ist sich Cord Bockhop bewusst, dass mit den begehrten Kombinationen im Internet ein wahrer Handel betrieben wird. „Nehmen wir mal an, dass ,SY-LT 1‘ so begehrt ist, dass man Geld dafür nehmen kann. Das würde für horrende Preise verkauft. Und davon hat niemand etwas, außer der Verkäufer“, findet Bockhop. Er bittet um Verständnis: „Keiner von uns fährt mit ,SY-LT‘-Kennzeichen durch die Gegend. Das ist kein ,Bockhop-Kennzeichen‘ und auch die 63 Kreistagsabgeordneten fahren nicht damit.“

"Will nicht als Held dastehen"

Wenn es nach einigen Usern in sozialen Netzwerken geht, sollte jedoch „SY-KE 1“ das Reimann-Kennzeichen sein. Denn für sie ist die Rückkehr auf eben jenen Namen zurückzuführen. Der 34-jährige Syker Marcus Reimann hat Online eine Petition zur SY-Rückkehr gestartet und konnte rund 500 Unterschriften sammeln. Reimann interessiert sich nach eigenen Worten schon lange für alte Kennzeichen und die Syker Historie. Wert darauf, ihm als Anerkennung das Kennzeichen „SY-KE 1“ zu überlassen, legt Reimann aber weniger. „Ich will nicht als Held dastehen. Ich gönne unserer Bürgermeisterin sehr das Kennzeichen“, sagt er gelassen. Auch sauer über die Reservierungen von 200 Kennzeichen ist der Familienvater nicht. Vielmehr freut er sich, dass sein Anliegen ein Ohr in der Gesellschaft gefunden hat und er einen Anreiz hatte, einen Blick in die Arbeit der Politiker zu werfen. „Ich wollte mich einfach mal in die Politik einarbeiten und schauen, was vor meiner eigenen Haustür geschieht. Außerdem habe ich viele neue Leute kennengelernt“, sagt Reimann. Und nach der SY-Odyssee wird sich bis zum Lebensabend auf den Lorbeeren ausgeruht? Ganz und gar nicht. Marcus Reimann hat schon das nächste Projekt vor Augen: „In Burgdorf bei Hannover möchten auch Menschen ihr altes Kennzeichen zurück. Ich stehe momentan mit einigen in Kontakt.“

Mehr zum Thema Landkreis Diepholz SY-Kennzeichen gibt es ab Montag Es geht los. Bereits ab Sonnabend ist die Vorreservierung im Internet möglich. Die ... mehr »

Vielleicht kann Sykes Bürgermeisterin Suse Lause mit Reimanns Absolution jetzt auch aufatmen. Zugleich verdeutlicht sie aber, dass das SY-Comeback nicht der Verdienst einer einzigen Person ist. „Herr Reimann hat mit seiner Petition vielleicht das Thema ins Gedächtnis gerufen, aber das bewegt uns schon seit Langem“, versichert Laue. Dies sei eher den Gesprächen mit dem Landkreis und dem offener gewordenen Zulassungsverfahren zu verdanken. Den Unmut über die Sicherung von 100 SY-KE-Kennzeichen kann sie verstehen, bittet aber auch um Verständnis. Man müsse der Wahrheit ins Gesicht blicken, dass niemand einen Anspruch auf eine bestimmte Nummer hat. „,SY-KE 1‘ gehört mir genauso wenig, wie es der Stadt gehört. Das ist eine offizielle Ziffer. Wenn verschiedene Bürger das gleiche wollen, sind die dann auch brüskiert, oder nehmen sie es hin, dass es nur einer haben kann?“

„SY-KE“ hin oder her: Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass es nur ein Kennzeichen ist. Die Rückkehr alleine ist Grund zur Freude. Und die ist bekanntlich ja auch ansteckend. Demnach würde sich das Problem ohnehin ganz von alleine regeln.