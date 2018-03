Cooles Outfit, coole Show: Der Gitarrist und seine Kollegen unterhielten bei "Buddy In Concert" mit Musik aus den 1950er-Jahren. (Sebi Berens)

Syke. So, jetzt ist das auch endlich klargestellt: Das Syker Theater, das vor einigen Jahren sogar noch manchmal als Aula bezeichnet worden ist, ist viel mehr als ein Theater. Es ist, Achtung jetzt, eine Multifunktionsarena, ein Hache-Dome sozusagen. Das wurde am Freitagabend klar, als "Buddy In Concert" das Auditorium nicht nur so richtig rockte. Die fünf Musizierenden boten nämlich nicht nur Gesang, Musik und eine Tanzshow. Sie boten auch ein Fitness-Programm zum Mitmachen, wie Bassist Dirk Posner betonte. "Hoffentlich haben Sie Ihr Bonusheft der Krankenkasse dabei", ergänzte er.

Das Publikum ließ sich nicht lange bitten und erhob sich immer wieder von den Sitzen. Da ließ sich die Band später auch nicht lange bitten und marschierte musizierend durch die Zuschauerreihen. Nicht nur deshalb war die Show ein rundum gelungener Abend. Der Hache-Dome war nahezu ausverkauft und der Applaus langanhaltend, ja fast schon frenetisch. Das ging schon früh los, denn das Publikum klatschte schon während des ersten Stücks eifrig mit. Die Kombination von eingängiger und guter Musik aus den 1950er-Jahren und eine gute und spielfreudige Band hatte funktioniert. Dabei wurde nicht nur Buddy Holly dargeboten, auch seine Zeitgenossen wie Jerry Lee Lewis und Bill Haley gab es zu hören.

Obwohl Hollys Karriere nicht mal drei Jahre dauerte, war seine Musik stilprägend. Mit nicht mal 24 Jahren starb er bei einem Flugzeugabsturz. Wie prägend er war, zeigte sich daran, dass Don McLean in seinem Song "American Pie" Hollys Todestag als "the day the music died" bezeichnete. Musicals über Buddy Holly gehören zu den Kassenschlagern und drei der Künstler auf der Syker Bühne hatten im legendären Musical in Hamburg mitgespielt.

Natürlich kann eine Tourversion nicht so pompös ausgestattet sein. Doch mit weißen Schuhen zu den blauen Glitzerhosen (und später mit schwarzen Schuhen zu roten Glitzeranzügen) trat die Band stilecht auf. Eine Buddy-Tolle trug nur Frontmann Gordon Hemming. Seine Kollegen trugen dafür Sonnenbrillen – das war schon in den 1950er-Jahren mächtig cool.

Im Petticoat kam bei einigen Stücken Kora Rohr dazu und erweiterte die Musik mit ihrem Saxofon. Ansonsten gab es Gitarre, Drums und einen weißen Kontrabass, auf dem Dirk Posner nicht nur spielte, sondern kurzzeitig auch ritt wie auf einem Pferdchen, genauer gesagt einem wildem Mustang. Das war beim Intermezzo dreier Cowboy-Songs, für die sich die Band derbe Karohemden über die Glitzerhemden zog. Das passte von der Musik her nicht zum Restprogramm, passte aber doch zu Hollys Leben.

Denn er war in Lubbock, einer Stadt in Texas, aufgewachsen. Von Texas war es nicht weit nach Mexiko, sodass auch "Speedy Gonzales" mit herrlich schräger Stimme intoniert wurde. Ansonsten gab es "Peggy Sue", Elvis mit dem Song von den blauen Wildlederschuhen, "Splish Splash" und alles, was die 1950er rockte. Hemming zeigte später sogar noch eine begeistert beklatschte Step-Tanz-Einlage.

Damit war das Publikum gleich nach der Pause wieder auf Betriebstemperatur. Nicht fehlen durfte "Donna", ein eher schmachtendes Lied. Doch auch solche Töne kamen beim Syker Publikum bestens an. Gesungen hatte es Ritchie Valens. Der starb mit Buddy Holly beim Flugzeugabsturz. Dass diese Musik eben nicht sterben wird, liegt auch an solchen Abenden wie jetzt. Das zeigte sich schon früh, denn auf die Frage "Seid Ihr ein Rock 'n' Roll-Publikum?", gab es in Syke ein vielstimmiges "Ja".