Der Opener: Wer beim digitalen Adventskalender der Barrier Kirchengemeinde auf die Tür mit der Nummer eins drückt, hört die Englein – Entschuldigung: die Kinder des Okeler Kindergartens – singen. (Tobias Denne)

Syke-Barrien. Hinter jedem Türchen eine Überraschung – also ganz so, wie es sein soll bei einem Adventskalender. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass sich in der Fassung der Barrier Kirchengemeinde keine Türchen vorher öffnen lassen. Beim digitalen Adventskalender, den man also nur online öffnen kann, können zwar die bisherigen Türchen angeschaut werden, aber bis zum 27. Dezember muss jeder Neugierige für den jeweiligen Tag warten. Bis zwischen 8 und 9 Uhr ein neues Türchen geöffnet wird.

Dazu muss tatsächlich Jann Hendrik Bekaan täglich früh aufstehen und das Klicken übernehmen. „Das liegt an der Homepage, die zentral für alle Gemeinden von der EKD (Evangelische Kirche Deutschland) in Hannover als Service zur Verfügung gestellt wird – da hätte ich zwar gern alles vorher programmiert, aber das geht leider nicht“, erklärt Fachmann Bekaan mit leisem Lächeln. An diesen leicht zeitraubenden ehrenamtlichen Job kam er dank seiner Ehefrau Susanne, die Mitglied im Barrier Kirchenvorstand ist.

Denn der wurde schnell einbezogen, als Vorsteherin Christine Breckner diese Idee entwickelt hatte: einen digitalen Adventskalender, bei dem alle möglichen interessierte Aktiven und Gruppen dafür begeistert werden sollten. „Alleine traut man sich ja nicht so“, meint Breckner, also habe sie ihre Vorstandskollegen mitreißen wollen. „Schließlich ging es ja darum, mindestens 24 Türchen zu füllen mit Filmchen oder vorgelesenen Texten – und anfangs hatten wir längst noch nicht alle beisammen.“

Sie hatte alle diejenigen gefragt, die sie kannte, andere ebenfalls wie die Chorleiter Heidrun Voßmeier und Oskar Alemany oder die Ortsräte. Es wurde eine Mail rumgeschickt mit der Bitte um kleine Videos, möglichst im Querformat, oder Tonspuren. Erst am Sonntag traf dann auch der Beitrag für den 27. Dezember ein.

Und so sammelte sich langsam aber sicher eine bunte Mischung von diesen Projektangeboten bei Bekaan – der dann die Arbeit hatte, das alles in Kalenderform zu packen. „Zum Glück hatte ich kurz zuvor bei der Kreisvolkshochschule einen Kurs genau dazu belegt, sehr passend“, freut sich der hauptberufliche Elektroingenieur. „Bei manchen Türchen habe ich mehrere Einsendungen zusammengestellt. Vor allem war aber klar, dass der Kindergarten zuerst kommen musste, damit die Kurzen nicht so lange auf ihren Online-Auftritt warten mussten.“

Was dabei herauskam, ist geradezu erfrischend. Beginnend mit dem ersten Türchen, bei dem der Kindergarten Okel ein Lied singt, sichtlich mit großer Freude, und Marlene Früchtenicht ein Theodor-Storm-Gedicht vorträgt. Hinter Türchen zwei tritt Manfred Nienaber an mit „Der Weihnachtsmann streikt“ von Regine Weber. Oder op Platt von Christa Flohr „Wi schenkt uns nix“ von Luise Ortlieb. Bekaan erklärt, dass er zwar versucht habe, die Tonspuren anzugleichen, aber ganz sei ihm das nicht gelungen. So ist es halt mal etwas lauter, mal leiser. „Nun ja, einige technische Schwierigkeiten, aber die große Bandbreite der Teilnehmenden ist einfach klasse“, so Bekaan.

Viele weitere bekannte Menschen haben sich beteiligt, so das Flötenduo Anja Maß und Suse Laue. Oder Kirchenvorstand Hartwig Seevers mit „Knecht Rupprecht“ von Theodor Fontane. Seine Kollegin Christa Carstens liest das amüsante „Lebkuchen-Lust“ von Gitta Edelmann. Am Sonntag gab es ein Adventslied von der Küste, in Scharbeutz aufgenommen von Familie Sonntag: „Käpt'n mein Käpt'n“ von Ulf Werner und Kay Petersen. Oder Montag: „Macht hoch die Tür“, eingespielt von Oskar Alemany. Es macht einfach Spaß, sich durch die bisherigen Türchen zu klicken. „Niemand weiß, wer wann dran kommt“, erklärt Bekaan. Also darf man gespannt sein auf die kommenden Türchen bis zum Fest. Die Fotos dazu stammen aus dem Kirchenarchiv, hinterlegte Aquarelle bei einigen Türchen von Birgit Meesenburg.

Noch mal zum Hinweis laut Christine Breckner und Jann Hendrik Bekaan: „Wie jeder Adventskalender, so beginnt auch unserer am 1. Dezember und wird sich am 27. Dezember in seinen Ruhestand verabschieden. Eine neue Tür öffnet sich täglich zwischen 8 und 9 Uhr.“ Und das unter www.kirche-barrien.de/Adventskalender.