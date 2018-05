Bassum. Nach einer Unfallflucht in Bassum sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter beschädigte das Heck eines BMW, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße stand. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 und 8.30 Uhr beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 oder der Polizei in Bassum unter 0 42 41 / 80 29 10 melden.