Syke-Barrien. Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein Unbekannter an einem grauen Volvo C70 verursacht. Danach flüchtete der Täter. Der Volvo stand nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz am Sonnabend in Höhe der Parkplätze des Fastfood-Restaurants an der Barrier Straße in Barrien – von 11 bis 11.30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, dass sie das Kommissariat Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 anrufen.