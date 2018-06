Syke-Barrien. Durch den Diebstahl aller Räder ist an einem Auto in Barrien ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Das teilt die Polizeiinspektion Diepholz mit. Die Täter bockten den Daimler-Benz an der Straße In der Moorheide auf – in der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 3.11 Uhr. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 0 42 42 / 96 90 melden.