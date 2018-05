Bruchhausen-Vilsen. Zwei Starterbatterien und 700 Liter Diesel im Wert von etwa 1200 Euro haben Unbekannte aus zwei Lastwagen gestohlen. Bei dem Einbruch richteten sie zudem einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro an – unter anderem, weil sie sich mit einem Bolzenschneider Zutritt zu dem Gelände des Containerdienstes an der Dr. Neidhard-Straße in Bruchhausen-Vilsen verschafften. Die Polizeiinspektion Diepholz bittet Zeugen, dass sie ihre Beobachtungen in der Zeit zwischen Freitag, 18. Mai, 17 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, beim Kommissariat Syke unter der Telefonnummer 0 42 42 / 96 90 schildern.