Bassum. 780 Euro, ein Mobiltelefon und ein Tablet haben Unbekannte aus einer Wohnung in Bassum gestohlen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro. Die 22-jährige Bewohnerin hatte ihre Wohnung am Graf-Zeppelin-Ring am Montag um 15 Uhr mit ihren Kindern verlassen und nicht alle Türen abgeschlossen. Als sie gegen 16 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl.