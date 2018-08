Bruchhausen-Vilsen. Einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro haben Unbekannte an einem Fahrzeug der Marke VW verursacht. Die Täter zerkratzten die rechte Schiebetür mit einem spitzen Gegenstand, als das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Freibads an der Straße Am Bürgerpark in Bruchhausen-Vilsen stand – am Sonntag in der Zeit zwischen 15 und 19.20 Uhr. Die Polizeiinspektion Diepholz ruft dazu auf, dass sich Zeugen mit den Behörden in Bruchhausen-Vilsen oder Syke unter den Telefonnummern 0 42 52 / 93 85 10 oder 0 42 42 / 96 90 in Verbindung setzen sollen.