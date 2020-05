Tafelmitarbeier aus Leidenschaft: Rolf Henkel fährt Lebensmittel und kümmert sich um die technischen Wehwehchen der Transporter. (Michael Braunschädel)

Twistringen. Schon während seiner Berufstätigkeit hatte Rolf Henkel den Wunsch, sozial tätig zu werden und anderen Menschen zu helfen. Mit Eintritt in den Ruhestand hat er sein Vorhaben in die Tat umgesetzt. Seit 2015 ist der 68-Jährige als Fahrer für die Twistringer Tafel tätig.

Immer donnerstags findet er sich Punkt 8 Uhr bei der Tafel am Osterkamp ein, um mit einem Transportfahrzeug Lebensmittel abzuholen und nach Twistringen zu bringen. „Ich fahre einen Mercedes Sprinter. Diesen Kühlwagen hat die Tafel vergangenes Jahr neu bekommen“, berichtet Henkel.

Bis zu zehn Anlaufstellen stehen auf seinem Tourenplan: Von Bäckereien, Gemüsehändlern und Supermärkten erhält er Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden. Diese Ware bekommen die Tafelkunden dann für einen geringen Betrag. Henkel ist stets mit zwei Helfern unterwegs. „Einer steht auf der Verladerampe, einer nimmt die Ware an und einer stapelt sie im Sprinter“, erzählt er.

Insbesondere das Schleppen von schweren Gemüsekisten gehe manchmal auf den Rücken, sagt Henkel. Trotzdem mache ihm die Arbeit Spaß: Man helfe sich gegenseitig und müsse nicht hetzen. „Es übernimmt sich niemand bei der Verladung“, betont er. Die Menge der transportierten Lebensmittel ist laut Henkel in den Jahren ungefähr gleich geblieben. Ein wenig mehr Gemüse, etwas weniger Konserven. „Liegt anscheinend daran, dass die Lebensmittelmärkte ihr Sortiment umgestellt haben“, vermutet er.

Seine Tour verläuft regelmäßig von Twistringen über Barnstorf nach Harpstedt und wieder zurückt. Bis ungefähr 13 Uhr dauert seine Schicht, dann ist der Sprinter vollständig ausgeladen. „Alle Lebensmittel werden noch einmal gesichtet. Unsere Kunden erhalten nur Top-Ware“, hebt Henkel hervor. Nicht nur die Qualität stimme, auch die Quantität: „Wir geben reichlich aus“, sagt er: frisches Obst und Gemüse, aber auch Milchprodukte. Nur Frischfleisch sei nicht dabei, dieses dürfe ebensowenig an die Tafeln gehen wie verdorbene Lebensmittel. Zudem besteht für die Tafel die Möglichkeit, Ware bei der Twistringer Firma Gemüse Meyer kostenfrei tiefgekühlt einzulagern. „Das Unternehmen unterstützt uns wirklich sehr“, lobt Henkel.

Dass die Zahl der von Armut betroffenen Menschen auch im Landkreis Diepholz nicht abnimmt, kann der 68-Jährige bestätigen. „Die Zahl der Tafelkunden ist nicht kleiner geworden“, sagt er.

Henkel ist bei der Twistringer Tafel nicht nur als Fahrer tätig, er hilft auch bei technischen Schwierigkeiten der Transportfahrzeuge aus. So werden Fahrzeugprobleme an ihn gemeldet, und er leitet die entsprechenden Reparaturen in die Wege. „Ich bin Fuhrparkmanager für zwei Fahrzeuge“, schmunzelt er.

Der 68-Jährige schätzt die harmonische Zusammenarbeit bei der Tafel. „Wir frühstücken öfters zusammen und kommen menschlich gut miteinander aus“, sagt er. Umso mehr bedauert er, dass er seinen Aufgaben bei der Einrichtung derzeit nicht nachkommen kann. Er gehört zur Corona-Risikogruppe, leidet unter Herzproblemen. Seinen Fahrdienst übernimmt aktuell ein anderer ehrenamtlicher Mitarbeiter.

Ob er überhaupt wieder seinen Dienst bei der Tafel antritt, ist ungewiss. „Mein Arzt hat mir eher davon abgeraten“, gesteht er ein. Die Wiedereröffnung der Twistringer Tafel muss also ohne Henkel stattfinden. Die Einrichtung wurde Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossen. Viele Ehrenamtliche, die bislang bei der Lebensmittelausgabe geholfen haben, gehören – wie Henkel – der Risikogruppe an.

In dieser Woche soll das Lebensmittelangebot nun wieder für bedürftige Menschen zur Verfügung stehen. Mit der Öffnung der Twistringer Tafel können wieder Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie wenig Geld zur Verfügung haben, günstig Lebensmittel einkaufen. Die Tafel, Osterkamp 15 in Twistringen, versorgt Arbeitslose, Grundsicherungsempfänger, Obdachlose, Rentner, alleinerziehende Mütter oder Väter und Menschen, die vorübergehend in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

„Es wäre toll, wenn wir mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, die nicht zur Risikogruppe gehören, den Betrieb wieder aufnehmen können und die neuen Freiwilligen sich vielleicht auch ein paar Wochen oder Monate engagieren. Wir freuen uns auf neue Helfer“, appelliert Caritas-Geschäftsführerin Karin Kröger.

Interessierte können sich bei der Koordinatorin Bianca Iacovozzi melden: montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 01 70 / 9 37 30 11 oder per E-Mail an biacovozzi@caritas-os.de.