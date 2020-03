Am Schlagzeug fühlt Nicole Kiolbassa sich wohl: Die Musiklehrerin hat Rhythmik studiert. (Fotos: Vasil Dinev)

Wie kommt eine Musikschule dazu, sich „Tasta-Tour“ zu nennen? „'Tasta' kommt von Tasteninstrument, 'Tour' bedeutet, dass wir immer auf Tour sind“, erläutert die Inhaberin Nicole Kiolbassa und lacht. Seit 2007 betreibt sie gemeinsam mit ihrem Mann Paul das „Ausbildungszentrum für Popmusik“ an der Kornstraße in Bassum.

Begonnen hat alles an der Musikhochschule Münster, an der Kiolbassa Rhythmik studiert hat. Als die Hochschule einen neuen Studiengang „Elektronische Tasteninstrumente“ anbot, war Kiolbassa sofort Feuer und Flamme. „Da wollte ich unbedingt mitmachen“, erzählt sie mit funkelnden Augen. Für die heutige Musiklehrerin war der Wechsel in dieses Studienfach in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Kiolbassa lernte nicht nur ihren heutigen Ehemann Paul kennen, sie erwarb auch das Wissen, Popsongs zu komponieren und zu produzieren. Dieses Wissen geben die Kiolbassas mittlerweile bei Tasta-Tour ihren Schülern weiter. Neben dem Unterricht an diversen Instrumenten wie Gitarre, Klavier, Schlagzeug oder Gesang kann an der Musikschule auch die Musikproduktion erlernt werden. Hierfür haben die Kiolbassas in dem Haus an der Kornstraße mehrere Tonstudios eingerichtet.

Überregional bekannt wurde die Tonschmiede durch ihr Mitwirken in den Fernsehsendungen „Auf und davon – mein Auslandstagebuch“ auf Vox und „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ auf RTL. „Unsere Aufgabe war der Künstleraufbau“, erzählt Nicole Kiolbassa. Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 bis 21 Jahren sollten Gesang und ein Instrument erlernen und zu Singer-Songwritern ausgebildet werden.

So begleitete Kiolbassa die Sykerin Miriam Balcerek bei ihrem Versuch, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. „Damals war sie gerade mal 17 Jahre alt, konnte gerade mal ein bisschen Klavier spielen und hatte nur ein dünnes Stimmchen“, erinnert sich Kiolbassa. Zwar war Balcerek oftmals im Fernsehen zu sehen, trat auf Mallorca mit Jürgen Drews auf und brachte auch eine Single heraus. Der ganz große Traum vom Musikbusiness blieb ihr allerdings versagt.

Auch Kiolbassa wurde als Gesangscoach einem größeren Publikum bekannt. Aufregende Zeiten für sie und ihren Mann, bei denen sie allerdings auch Lehrgeld zahlen mussten, wie Nicole Kiolbassa heute einräumt. Das durchaus lukrative Angebot, sich mehrere Jahre an eine Plattenfirma zu binden und junge Künstler „groß herauszubringen“, schlugen sie aus. „Wir hatten damals die Befürchtung, dass wir die Mädchen als Produkt vermarkten sollten und die Plattenfirma sie nach einem Hit sofort wieder fallen lassen würde. Das wollten wir so nicht“, erläutert Kiolbassa ihre Entscheidung. Ebenfalls lehnte das Ehepaar Angebote mehrerer Plattenfirmen ab, die die Rechte an einem von den Kiolbassas produzierten Kinderlied kaufen wollten. „Das war ein Lied über ein Krokodil, und da es diesen Hit mit dem Schnappi-Krokodil gegeben hatte, sollten wir den Text auf einen Papageien umschreiben“, sagt die Musiklehrerin. Sie begründet ihre Weigerung mit moralischen Bedenken: „Wir wollten einfach nicht, dass unser schönes Kinderlied bei Saufpartys am Ballermann oder in den Après-Ski-Hütten gespielt wird.“

Entscheidungen, die die Kiolbassas heute so nicht mehr treffen würden. „Wir waren eben sehr idealistisch und auch unerfahren“, gibt Kiolbassa zu. Diese Erfahrungen führten teilweise sogar zu einer kreativen Blockade der Kiolbassas.

Diese Zeiten seien aber längst vorbei, versichert die Musiklehrerin. „Wir haben daraus gelernt und unsere Wunden geleckt“, sagt sie. „Gutdenken“ helfe ihnen nicht, und heute würde sie mit den Plattenfirmen ganz anders umgehen, nämlich auf Augenhöhe.

Mittlerweile laufe das „Ausbildungszentrum für Popmusik“ so erfolgreich, dass es fast komplett ausgebucht sei, berichtet Kiolbassa erfreut. Vor allem ihre Tonstudios seien begehrt: Zahlreiche Bands und Einzelkünstler würden dort ihre Songs aufnehmen oder die Musikproduktion mit der Audio-Software „Logic Pro X“ erlernen. Daneben stellt Paul Kiolbassa auch Jingles für Radio- und Fernsehspots her.

Musikunterricht würden bei ihnen viele Erwachsene nehmen. „Die wollen nach Feierabend das Schlagzeugspielen oder das Musikkomponieren lernen“, sagt Paul Kiolbassa. Und Casting-Show-Teilnehmer aus der Region würden bevorzugt zu ihnen kommen. Als Beispiele nennt er den Bassumer DSDS-Halbfinalisten von 2016, Igor Barbosa, und die DSDS-Teilnehmerin der aktuellen Staffel, Gina-Christin Scharrelmann aus Okel.

Wichtig ist Nicole Kiolbassa auch, dass ihre Weiterbildungsangebote staatlich anerkannt sind, ihre Kunden somit Bildungsprämien vom Staat erhalten können. Auch gebe es ein Partnerabkommen mit der Hochschule Enschede. „Nach dem Abschluss an unserer Musikschule ist es möglich, in Enschede im fünften Semester einzusteigen“, erklärt Paul Kiolbassa.

Die Zeiten bei Tasta-Tour hätten sich sehr zum Positiven gewandelt, sagt der Musikexperte, der auch Vorträge über Musikproduktion hält. „Die Nachfrage geht durch die Decke, die Leute rennen uns die Bude ein“, freut er sich. Gefragt nach seinem Erfolgsrezept bei der Musikproduktion verrät Paul Kiolbassa: „Es ist wichtig, dass es groovt.“