Das Team von Pro Dem: Dagmar Heidtmann (von links), Susanne Schröder, Meike Foerster, Kirsten Spiekermann, Christin Brümmer, Angelika Rigol und Lilja Helms. (Pro Dem e.V.)

Syke. Am Senioren- und Pflegestützpunkt Syke kommt es ab dem 1. Oktober zu einer Veränderung – oder besser gesagt zu einer Ausweitung. So wird ab Anfang Oktober, die seit 2018 bestehende, Kooperation des Stützpunktes mit dem gemeinnützigen Verein Pro Dem intensiviert. Grund ist der demografische Wandel. Heißt: Der Beratungsbedarf bei den über 60-Jährigen nimmt spürbar zu. „Und der Anteil der älteren Menschen und somit auch die Nachfrage werden weiter steigen“, prognostiziert Heike Wilhelm von der Syker Stadtverwaltung. Bis 2018 hatte sie die Einrichtung noch alleine geleitet – das ist mittlerweile undenkbar.

Wilhelm ist froh, mit Pro Dem inzwischen einen tatkräftigen Partner an ihrer Seite zu haben. Der eingetragene Verein entstand in den 1990er-Jahren aus einem befristeten Projekt zur Betreuung von Demenzkranken in Stuhr, wo heute der Hauptsitz liegt. Auch in Weyhe ist der Verein tätig und seit 2018 zudem in Syke – bald deutlich umfassender. Der Verein kümmert sich nach wie vor um Personen mit dem Krankheitsbild, aber nicht ausschließlich. Die Mitarbeiter von Pro Dem sind für alle Senioren mit altersbedingten Beschwerden da.

Was genau verändert sich in Syke? In erster Linie wird die Beratung erheblich ausgebaut. Lilja Helms von Pro Dem betont: „Die Beratung ist unsere Kernkompetenz und wir sind hoch motiviert zu helfen.“ Melden können sich Senioren, Erkrankte und Angehörigen jeglicher Art. Drei Beispiele: Wenn ein Angehöriger mit dem schweren Alzheimer seiner Mutter überfordert ist, steht ihm die Beratung offen. Gleiches gilt zum Beispiel bei Überlegungen, den angeschlagenen Vater zu sich nach Hause zu holen. Und der Stützpunkt ist auch dann der richtige Ansprechpartner, wenn sich jemand fragt, welche Versicherung er für den Fall einer Erkrankung benötigt. „Wir wollen nicht nur in Krisen unterstützen, sondern möglichst auch präventiv handeln. Schließlich ist es schwierig, das Kind immer aus dem Brunnen zu holen“, merkt Helms an.

Ein großer Vorteil: Der Verein berät neutral und eröffnet die verschiedensten Optionen – von kirchlicher Hilfe bis zur Awo. Doch dafür muss sich der Verein zunächst einmal das entsprechende Netzwerk aufbauen und die Institutionen ins Boot holen, macht Helms deutlich. Sie führt aus: „Wir müssen wissen, wo wir die Leute hinschicken können. Es braucht also ein gut verzahntes System. Als Einzelkämpfer ist das nicht zu schaffen.“ Die interne Zusammenarbeit stimmt schon mal. Akten können kollegenübergreifend eingesehen werden. Sämtliche Mitarbeiter stehen also jedem Kunden zur Verfügung.

Doch Pro Dem beschränkt sich nicht nur auf Beratung. Darüber hinaus werden Hausbesuche angeboten. Auch eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und Pflegende sowie eine Betreuungsgruppe wird es ab Januar in Syke geben. In der Betreuungsgruppe stehen Bewegungsübungen, Gedächtnistraining und Gespräche auf dem Programm. „Danach kommt es durchaus mal vor, dass Senioren erst mal vier Stunden schlafen. Wir wollen sie dort erschöpfen“, erzählt Helms. Schulungen und eine multidisziplinäre Fallkonferenz unter der Leitung eines Nervenarztes werden ebenfalls stattfinden, letzteres viermal im Jahr. In der Konferenz können Pflegedienstleiter von besonders schwierigen Fällen berichten. Vier Fachangestellte hat der Verein. „Wir sind ein bunter Haufen mit verschiedenen Qualifikationen, der sich gut ergänzt“, schildert Helms zufrieden.

Hinzu kommen drei Mitarbeiter im Büro und Ehrenamtler, die Helms liebevoll „unsere Diamanten“ nennt. Sie verbringen Zeit mit den Senioren – besuchen sie, begleiten sie bei ausgewählten Anlässen und übernehmen Tätigkeiten, bei denen Angehörige nicht helfen können oder wollen. „Sie betreuen schwierige Menschen in schwierigen Situation. Das kann ich nicht hoch genug loben“, fasst es Helms zusammen. Ehrenamtliche Helfer werden immer gesucht, und der Verein ist über jede Hilfe dankbar, sagt Helms.

Kommen nach Syke vielleicht noch weitere Orte auf der Landkarte des Vereins hinzu? „Nein, auf keinen Fall – danach ist Schluss. Wir wollen weiterhin gute Arbeit abliefern und deshalb dürfen wir uns nicht zu viel zumuten, sondern müssen realistisch bleiben. Es ist wichtig, dass wir unverändert auch kurzfristig Termine anbieten können“, stellt Helms klar. Apropos Termine: Die Sprechzeiten in Syke werden montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie am Dienstag von 9.30 bis 12.30 Uhr sein. Telefonisch ist der Verein ab dem 1. Oktober unter der folgenden Telefonnummer erreichbar: 0 42 42 / 16 42 51.